¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¤Î²è¼Á¤ò¼ê·Ú¤Ë¸þ¾å¡¢PC¤Î¥«¥á¥é¤È¤·¤Æ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò»È¤¦¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯
¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡ÊÀ¤³¦ÅªÂçÎ®¹Ô¡Ë¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢¼«Âð¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤¿2020Ç¯¡£¥«¥á¥é¤¬³×¿·Åª¤Ê¿ÊÊâ¤ò¿ë¤²¤Æ¤«¤é¿ô½½Ç¯¤¬·Ð¤Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢¥Î¡¼¥ÈPC¤Î¥¦¥§¥Ö¥«¥á¥é¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤ªÁÆËö¤Ê¤Þ¤Þ¤À¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥«¥á¥é¤ÎÀÇ½¤Ï¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥Î¡¼¥ÈPC¤Î¥«¥á¥é¤Î²èÁü¤Ï±Ê±ó¤ËÁÆ¤¯¡¢¤µ¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¤Î²è¼Á¤ò¼ê·Ú¤Ë¸þ¾å¡¢PC¤Î¥«¥á¥é¤È¤·¤Æ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò»È¤¦¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Î¼Ì¿¿¡¦¥ê¥ó¥¯ÉÕ¤¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é
Îã¤¨¤Ð¡¢¡ÖMacBook Air¡×¤ä¡ÖMacBook Pro¡×¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤¬ÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¦¥§¥Ö¥«¥á¥é¤Ï¡¢12Ç¯¤Î»þÅÀ¤Ç¿Ê²½¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²òÁüÅÙ¤Ï120Ëü²èÁÇ¤Ç720p¤Î¡ÖFaceTime¥«¥á¥é¡×¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢ºÇ¿·¤Î¥¦¥§¥Ö¥«¥á¥é¤È¤Î°ã¤¤¤Ï°ìÌÜÎÆÁ³¤À¡£
Windows¥Î¡¼¥ÈPC¤ä¡ÖChromebook¡×¤Ç¤â¡¢¾õ¶·¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£Â¿¤¯¤Î¥Î¡¼¥ÈPC¤Ï¡¢MacBook¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÉÏ¼å¤Ê720p¤Î¥«¥á¥é¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Îã³°¤ÎÂåÉ½¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤ÎºÇ¤â¿·¤·¤¤¥Î¡¼¥ÈPC¥·¥ê¡¼¥º¡ÖSurface Pro¡×¤À¤í¤¦¡£¡ÖSurface Pro X¡×¤Ë¤Ï1080p¤Î¥Õ¥ëHD¥¦¥§¥Ö¥«¥á¥é¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Î¡¼¥ÈPC¤Î¥¦¥§¥Ö¥«¥á¥é¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¤ªÁÆËö¤Ê¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¶Ë¤á¤ÆÌÀÇò¤Ç¤¢¤ë¡£¥á¡¼¥«¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤±¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÇö¤¯¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢¹âÀÇ½¤Î¥«¥á¥é¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òÅëºÜ¤Ç¤¤ë¸ü¤ß¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÇö¤¯¤·¤¹¤®¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥«¥á¥é¤ò¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ËÅëºÜ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Þ¤Ç¤¢¤ë¡£ÂÐÏÃ¤¹¤ëÍ§¿Í¤äÆ±Î½¤¿¤Á¤Ï¡¢Áê¼ê¤ÎÉ¡¤Î·ê¤ò²¼¤«¤é¸«¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤À¡£
¤«¤Ä¤Æ¡Ö¥º¡¼¥à¡ÊZoom¡Ë¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ö¥º¡¼¥à¥ì¥ó¥º¡×¤·¤«ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥ô¥¡¡¼¥Á¥ã¥ë¤Ê²ñµÄ¤ò¤¢¤Á¤³¤ÁÈô¤Ó²ó¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Î¿Í¤Ï²èÁü¤ÎÁÆ¤¤¥¦¥§¥Ö¥«¥á¥é¤ÇÌäÂê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¸½ºß¤Ï¡¢É¸½à°Ê²¼¤Î¥Î¡¼¥ÈPC¤Î¥¦¥§¥Ö¥«¥á¥é¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢Âç¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ4K¤Î³°ÉÕ¤±¥¦¥§¥Ö¥«¥á¥é¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤¤¤Ä¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¤Ï¡¢³ÊÃÊ¤Ë¹âÀÇ½¤Ê¥«¥á¥é¤¬ÆâÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
Android¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò»È¤¦ÊýË¡¡ÊWindows¡Ë
Android¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¥Î¡¼¥ÈPC¤Î¥¦¥§¥Ö¥«¥á¥é¤Ë¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£¤ª´«¤á¤Ï¡ÖiCam¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥×¥ê¤Ç¡¢Mac¤Ç¤â»È¤¨¤ë¡£¤¿¤À¤·ÍÎÁ¤Ç¡¢3¥Ý¥ó¥É¡ÊÆüËÜ¤Ç¤ÏAndroidÈÇ¤¬511±ß¡¢App Store¤Ç¤Ï610±ß¡Ë¤Û¤É¤«¤«¤ë¡£
ÌµÎÁ¥¢¥×¥ê¤Ç¤ªÁ¦¤á¤Ê¤Î¤Ï¡ÖDroidCam¡×¤À¡£Google Play ¥¹¥È¥¢¤«¤é¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤¤ë¤¬¡¢Android 5.0°Ê¾å¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£DroidCam¤ò»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¼ê½ç¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
1. Google Play ¥¹¥È¥¢¤«¤éDroidCam¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¡¢¼¡¤ËWindowsÍÑ¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¥¢¥×¥ê¡ÖDroidCam Client¡×¤ò¥Î¡¼¥ÈPC¤Ë¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ë¡£
2. ¥Î¡¼¥ÈPC¤ÇDroidCam Client¤ò³«¤¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇDroidCam¥¢¥×¥ê¤ò³«¤¯¡£
3. ¥Î¡¼¥ÈPC¤È¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤âÆ±¤¸Wi-Fi¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¾å¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¡£
4. ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎDroidCam¥¢¥×¥ê¤Ç¡¢¡ÖWi-Fi IP¡×¤È¡ÖDroidCam Port¡×¤Î²£¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿ô»ú¤ò¥á¥â¤¹¤ë¡£
5. ¥Î¡¼¥ÈPC¤ÎDroidCam Client¤Ç¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤¿¥À¥¤¥¢¥í¥°¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë¿ô»ú¤òÆþÎÏ¤·¡¢¡ÖStart¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
¼ê½ç4¤È5¤Ï¡¢Zoom¤Ê¤É¤ÎÇ¤°Õ¤Î¥ô¥£¥Ç¥ª²ñµÄ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥«¥á¥é¤ò¥¦¥§¥Ö¥«¥á¥é¤È¤·¤Æ»È¤¦¤¿¤Ó¤Ë·«¤êÊÖ¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤¢¤È¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¤ÎÀßÄê¤Ç¡¢¥«¥á¥éÆþÎÏ¤òDroidCam¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªÆþÎÏ¤âDroidCam¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¥Þ¥¤¥¯¤È¤·¤Æ»È¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤Î¼ê½ç¤¬¼ê´Ö¤À¤È»×¤¦¿Í¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤òUSB¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ç¥Î¡¼¥ÈPC¤ËÀÜÂ³¤·¡¢DroidCam¤À¤±¤ò»È¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£Â¿¾¯¤Î½é´üÀßÄê¤¬É¬Í×¤À¤¬¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óÀßÄê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¤¢¤È¤Ï´ÊÃ±¤À¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¥Î¡¼¥ÈPC¤ËÀÜÂ³¤·¤Æ¡¢¡ÖÀßÄê¡×¤Î¡Ö¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Ë¤¢¤ë¡Ö³«È¯¼Ô¸þ¤±¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡×¤«¤é¡ÖUSB¥Ç¥Ð¥Ã¥°¡×¤òÍ¸ú¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Ö³«È¯¼Ô¸þ¤±¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡×¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¡ÖÀßÄê¡×¤Î¡ÖÃ¼Ëö¾ðÊó¡×¤òÉ½¼¨¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ó¥ë¥ÉÈÖ¹æ¡×¤ò7²ó¥¿¥Ã¥×¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¤¢¤È¤Ï¡¢DroidCam¥¢¥×¥ê¤È¥Î¡¼¥ÈPC¤ÎDroidCam Client¤òµ¯Æ°¤·¡¢USB¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ì¤Ð¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤¬¼«Æ°¸¡½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
Wi-Fi¤ÇÀÜÂ³¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤òÅÅ¸»¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤ª¤¯¤³¤È¤ò¤ªÁ¦¤á¤¹¤ë¡£¥Î¡¼¥ÈPC¤Ø¤ÎÆ°²è¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÅÅÎÏ¾ÃÈñ¤¬Èó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤¤«¤é¤À¡£
DroidCam¤ÏÌµÎÁ¤À¤¬¡¢ÍÎÁÈÇ¤Î¡ÖDroidCamX¡×¤â¤¢¤ë¡£²Á³Ê¤Ï4.99¥Ý¥ó¥É¡ÊÆüËÜ¤Ç¤Ï500±ß¡Ë¤Ç¡¢ÌÀ¤ë¤µ¤ä¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Ê¤É¤âÀßÄê¤Ç¤¤ë¡£¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤éiCam¤òÁª¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¡£
iPhone¤äiPad¤ò»È¤¦ÊýË¡¡ÊMac¤Î¾ì¹ç¡Ë
Android¤Î¾ì¹ç¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢iPhone¤äiPad¤Î¥«¥á¥é¤ò¥¦¥§¥Ö¥«¥á¥é¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Î¤ªÁ¦¤á¤Ï¡ÖReincubate Camo¡×¤À¡£¡ÖEpocCam¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¥É¥é¥¤¥ô¥¡¡¼¤òMac¤Ë¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢ÀßÄê¤â¤Ï¤ë¤«¤Ë´ÊÃ±¤Ç¤¢¤ë¡£
¼ê½ç¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤ºiPhone¤äiPad¤ËCamo¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¡¢Camo¤ÎMac¥¢¥×¥ê¤òMac¤Ë¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ë¡£Â³¤¤¤ÆMac¥¢¥×¥ê¤òµ¯Æ°¤·¡¢iPhone¤äiPad¤òUSB¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÇMac¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë¡£
Camo¥¢¥×¥ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆiPhone¤Ê¤É¤ÎÀÜÂ³¤¬Â¨ºÂ¤Ë¸¡½Ð¤µ¤ì¡¢Mac¤È°ì½ï¤Ë»È¤¦¤³¤È¤òµö²Ä¤¹¤ë¤«³ÎÇ§¤¹¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¡£µö²Ä¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤ËiPhone¤äiPad¤Î¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤¬Camo¤ÎMac¥¢¥×¥ê¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¤¢¤È¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¤ÎÀßÄê¤Ç¡¢ÆþÎÏÁõÃÖ¤ò¡ÖReincubate Camo¡×¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¡£ÌµÎÁÈÇ¤Ç¤Ï720p¤ÎHD²è¼Á¤ËÀ©¸Â¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢ÇØÌÌ¥«¥á¥é¤È¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥á¥é¤ÎÀÚ¤ê´¹¤¨¤Ï¤Ç¤¤ë¡£
ÍÎÁÈÇ¤ÎCamo Pro¤Ï¡¢1Ç¯´Ö¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤¬39.99¥É¥ë¡ÊÌó4,200±ß¡Ë¤¹¤ë¤¬¡¢1080p¤Î¥Õ¥ëHD²è¼Á¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢¥«¥á¥é²èÌÌ¤Î¥ß¥é¡¼¥ê¥ó¥°¡¢¿§¤ä¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ÎÄ´À°¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢Camo¤ÎÆ©¤«¤·¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤ë¡£
WindowsÈÇ¤Ï¤Þ¤ÀÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢³«È¯¸µ¤ÎReincubate¤Ï³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤íWindows¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¡¢iCam¤òÁª¤Ö¤Î¤¬¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¥¦¥§¥Ö¥«¥á¥é¤È¤·¤Æ»È¤¦¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¸ÇÄê¤¹¤ë
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¤ÇÁ¯ÌÀ¤Ê±ÇÁü¤òÁ÷¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤ì¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÈPC¤òÀÜÂ³¤Ç¤¤¿¤È¤·¤è¤¦¡£º£ÅÙ¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î°ÌÃÖ¤À¡£PC¤Î¾å¤Ë¥Æ¡¼¥×¤ÇÅ½¤êÉÕ¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤«¤Ë¸ÇÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤òÎ©¤Æ¤ÆÃÖ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢iPhoneÍÑ¤â¥µ¥à¥¹¥ó¤Î¡ÖGalaxy¡×¥·¥ê¡¼¥ºÍÑ¤â¿ôÂ¿¤¯Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¥¹¥¿¥ó¥ÉÉÕ¤¤Î¥±¡¼¥¹¤¬¹¥¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Ï¡¢Âî¾å·¿»°µÓ¤Î¹ØÆþ¤¬¤ªÁ¦¤á¤À¡£Îã¤¨¤Ð¡ÖJOBY¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤é¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎiPhone¤ÈAndroid¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ËÅ¬¹ç¤¹¤ë¥ß¥Ë»°µÓ¤¬¿ôÂ¿¤¯Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨¡ØWIRED¡Ù¤Ë¤è¤ëZoom¤Î´ØÏ¢µ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡£