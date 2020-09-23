4T-C55CQ1

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「BCNランキング」2020年9月7日から13日の日次集計データによると、有機ELテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

 
1位　BRAVIA KJ-55A9G（ソニー）

2位　BRAVIA KJ-55A8H（ソニー）

3位　4K有機EL 4T-C55CQ1（シャープ）

4位　VIERA TH-55HZ1800（パナソニック）

5位　VIERA TH-55HZ1000（パナソニック）

6位　BRAVIA KJ-48A9S（ソニー）

7位　VIERA TH-55GZ2000（パナソニック）

8位　BRAVIA KJ-65A9G（ソニー）

9位　VIERA TH-65GZ2000（パナソニック）

10位 BRAVIA KJ-65A8H（ソニー）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。