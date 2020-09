YouTubeに自分とうり二つの女優を見かけた女性が、メッセージを送ってやりとりを繰り返すうちに、お互いに血のつながりがあると確信するに至りました。

2人がDNA検査を受けると、生き別れた一卵性の双子だったことがわかりました。

Anais Bordier saw Samantha Futerman on YouTube who looked exactly like her.



2012年にパリ在住のAnais Bordierさんは、友人からYouTubeにそっくりな女性がいると教えられ、アメリカ・ニュージャージー州で女優活動をしているSamantha Futermanさんだと判明。

生年月日まで一致したことからメッセージを送り、スカイプ通話をしてみると意気投合して3時間も話し込んだそうです。

2人は別々の孤児院に預けられ、フランスとアメリカで養子になったことから、25歳のその日まで完全に接点を断たれていました。

海外掲示板のコメントをご紹介します。

●自分の一卵性双生児がいたとしても、ネットで見つけられると思えない。自分の心の中では自分はもっと魅力的だから。



↑ありがたいことに、YouTubeの双子に気づいたのは友人だった。



↑自分がどんな風に見えるかをすぐ忘れる。ゲームで新しいキャラクターを作るとき、いつも「まてよ、自分は大きな鼻だっけ? そばかすはどこだっけ? あごの形はどうだっけ?」となる。



●双子を離れ離れにするなんてひどいことだと思う。兄弟姉妹でもだ。



●映画「まったく同じ3人の他人」を見るといいよ。どこかで見られるかはわからないが、価値はある。

(ドキュメンタリー映画。生後6か月で別々の家族のもとへ養子に出され、自分に兄弟がいることを知らないまま育った3つ子のアメリカ人に焦点が当てられる。遺伝的に同一の人物が異なる状況下で育つ家庭を追跡)

(まったく同じ3人の他人 - Wikipedia)



↑見たことがない人は見るべきだね。似たような三つ子のドキュメンタリーだけど、どんどんクレイジーになる。



●自分は3歳上の兄と、7歳のときに離れ離れになった。兄弟で里子だったけど2人いっしょに養子になった。ところがどこかの設備に連れていかれて車を停めたとき、誰か女性が兄を車から連れ去った。その後、兄を20年見ていない。



●天文学的な確率の再会だ。



●ドキュメンタリー「ツインスター」も見るといい。感情的で美しい。



↑自分も双子としてそれでぐちゃぐちゃに泣いたよ。



●自分なら「あの人自分に似ているな、偶然だな」と思うだけだった。



↑自分が養子だったら、そんなことはないと思う。



●2人が再会できてよかった。最初に離されたのはすごくひどい。



↑2人は母親も見つけたが2人と会うのを拒んだ。どんなに悲しいんだ。



●養子で産みの家族のことはおろか、自分の誕生日すら知らない自分には、この話は冷たい心を温めてくれる。



●これはすばらしいよ。



世界的には養子が盛んな地域も多いことから、似たような境遇の人もコメントをしていました。