¡Ö¼¡¤Ï°ËÀªÃ«Í§²ð¡×¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí¤Î»ö·ïÄ¾¸å¤ËÎ®¤ì¤¿à²ø¾ðÊóá¡¡¸òºÝÁê¼ê¤Ø¤Î£Ä£Öµ¿ÏÇ¤âÉâ¾å
¡¡·Ù»ëÄ£ÁÈ¿¥ÈÈºáÂÐºö£µ²Ý¤Ï£¸Æü¡¢ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¤Î¼«Âð¤ÇÂçËã¤ò½ê»ý¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂçËã¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÇÐÍ¥¤Î°ËÀªÃ«Í§²ðÍÆµ¿¼Ô¡Ê£´£´¡Ë¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤¿¡£Æ±ÍÆµ¿¼Ô¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÂçËãµ¿ÏÇ¡¢¤µ¤é¤Ë¤â¤Ã¤È¥ä¥Ð¥¤±½¤¬¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶È³¦Æâ¤Ç¤Ï¡¢ÂáÊá¤â»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤È¤ß¤ë´Ø·¸¼Ô¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±²Ý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ËÀªÃ«ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ÖÊÛ¸î»Î¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤«¤é¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¼«Âð¤«¤é¤ÏÂçËã£´ÂÞ¡Ê·×Ìó£²£°¡¦£³¥°¥é¥à¡Ë¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï£¸Æü¸á¸å£´»þ£´£°Ê¬¤´¤í¡¢¼«Âð¤Ç£´ÂÞ¤Î¤¦¤Á¤Î£±ÂÞ¡ÊÌó£·¡¦£¸¥°¥é¥à¡Ë¤ò½ê»ý¤·¤¿µ¿¤¤¡£
¡¡°ËÀªÃ«ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¤«¤éÇÐÍ¥¤ËÅ¾¿È¡£±éµ»ÎÏ¤Ë¤ÏÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î±Ç²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥ï¥ó¥À¥Õ¥ë¥é¥¤¥Õ¡×¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¼ÒÀ©Äê¤Î¡ÖÂè£¹²óÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä±Ç²èÂç¾Þ¡×¤Ç¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£·î£µÆü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡ÖÌ¤Ëþ·Ù»¡¡¡¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥é¥ó¥Ê¡¼¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÍèÇ¯¸ø³«¤µ¤ì¤ëµÈ±Ê¾®É´¹ç¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ø¤¤¤Î¤Á¤ÎÄä¼Ö¾ì¡Ù¤ä¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡¡ºÇ½ª¾Ï¡¡£Ô£è£å¡¡£Æ£é£î£á£ì¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤Ï¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Àä¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê±Ç²è´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢à´í¤¦¤µá¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤Ï¿åÌÌ²¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖºòÇ¯£³·î¤Ë¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí¤µ¤ó¤¬¥³¥«¥¤¥ó»ÈÍÑ¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿»þ¡¢¶È³¦¤Ç¤Ï¡Ø¼¡¤Ï°ËÀªÃ«¤¬´í¤Ê¤¤¡Ù¤È¥¦¥ï¥µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£²áµî¡¢ÂçËã¤Ë´Ø¤·¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Þ¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ÌôÊªµ¿ÏÇ¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢°ËÀªÃ«ÍÆµ¿¼Ô¤ÎË½ÎÏÅª¤Ê°ìÌÌ¤¬¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥â¥ÆÃË¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¡¢²áµî¤Ë¤Ï¹ËöÎÃ»Ò¤äÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡¢¿¹À±¤é¤È¤ÎÇ®°¦¤¬ÍÌ¾¡£¥â¥Æ¥â¥Æ¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É²¿¿Í¤â¤Î½÷À¤¿¤Á¤ÈÉâÌ¾¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¥É£Ó¤¹¤®¤ë°ìÌÌ¤À¡£
¡Ö¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥²¡¼¥à¤¬¼ñÌ£¤Ç¡¢²áµî¤Ë¤ÏÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À¤òÅª¤Ë¸«Î©¤Æ¤ÆÍð¼Í¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢£Ä£Ö¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¸òºÝ½÷À¤¬ÀÄ¥¢¥¶¤òºî¤Ã¤Æ¸½¾ìÆþ¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È°ËÀªÃ«ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃÎ¿Í¤ÏÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡°ËÀªÃ«ÍÆµ¿¼Ô¤Î¸òºÝÁê¼ê¤Î½÷À¤Ï¿ôÇ¯Á°¡¢¤¢¤ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¿ì¤ÃÊ§¤¤¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥»¥Ã¥¯¥¹¤ÎÏÃ¤ËµÚ¤Ó¡Ö¤«¤Ê¤ê¥É£Ó¤Ç¥ä¥Ð¥¤¡£¡ÊÂçËã¤ò¡ËµÛ¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¡¢ÌÜ¤â¤«¤Ê¤ê·ìÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÉáÃÊ¤«¤é¥ä¥Ð¥¤¤±¤É¡¢¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å»þ¤Ë¤Ï¼ó¤È¤«¹Ê¤á¤Æ¤¤Æ¡¢»ä¤Ï»°ÅÓ¤ÎÀî¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¸«¤¨¤¿¡×¤ÈË½Ïª¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÂçËã¤Ê¤É¤Î°ãË¡ÌôÊª¤Ç¼¡¡¹¤È·ÝÇ½¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò°ËÀªÃ«ÍÆµ¿¼Ô¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¡£¤½¤ì¤Ç¤â¼«Ê¬¤À¤±¤ÏÊá¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡½¡½¡£