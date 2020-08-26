ÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°¤Ç¤ÎµïÌ²¤ê¼Ì¿¿¡¡²ÏÌîËÉ±ÒÁê¤ÈÅÄÃæÉü¶½Áê¤Î¸«²ò
¡¡Àï¸å75Ç¯ÌÜ¤Î8·î15Æü¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿À¯ÉÜ¼çºÅ¤Î¡ÖÁ´¹ñÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°¡×¡£ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤ÐÁ´¹ñ¤«¤é°äÂ²¤ÎÂåÉ½¤¬»²Îó¤¹¤ë¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Çµ¬ÌÏ¤ò½Ì¾®¤·¤Æ³«ºÅ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¼°¼¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤¿°ÂÇÜ¼óÁê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³ÕÎ½¤¿¤Á¤¬´é¤òÂ·¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸·¤«¤Ê¶õµ¤¤ÎÃæ¡¢¤³¤ó¤Ê¸÷·Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼°Åµ½ÐÀÊ¼Ô¤¬¾Ú¸À¤¹¤ë¡£
¡Ö¸¥²Ö¤Î»þ´Ö¡¢ÅÄÃæ¡ÊÏÂÆÁ¡ËÉü¶½Âç¿Ã¤È²ÏÌî¡ÊÂÀÏº¡ËËÉ±ÒÂç¿Ã¤¬µïÌ²¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤¯¤ËÅÄÃæÉü¶½Âç¿Ã¤Ï¼ó¤òÂç¤¤¯·¹¤±¤¿¤Þ¤Þ¡¢ÌÜ¤òÁ´¤¯³«¤±¤Ê¤¤¡£ÀÅ½Í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤«¤Ê¤êÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òÂª¤¨¤¿¼Ì¿¿¤¬¤¢¤ë¡£³Î¤«¤Ë2¿Í¤È¤â¼ó¤òÂç¤¤¯¿â¤ì¡¢´Ö¤Ë¶´¤Þ¤ì¤¿¿ûµÁ°Î´±Ë¼Ä¹´±¤Î´ã¸÷¤Î±Ô¤µ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Ç¤ÏµïÌ²¤ê¤òµ¿¤ï¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡ÅÄÃæ»á¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ºòÇ¯9·î¤ÎÉü¶½Áê½¢Ç¤Ä¾¸å¡¢ÅìµþÅÅÎÏÊ¡ÅçÂè°ì¸¶È¯»ö¸Î¤Î¼«¼çÈòÆñ¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤Ë¡ÖÉü¶½Ä£¤ÏÃ´Åö¤ÎÌò½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤ÆÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î¸å¤â¡¢Éü¶½À¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²òÉÔÂ¤È¼è¤ì¤ëÈ¯¸À¤ò¤¿¤Ó¤¿¤Ó»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¡Èºß¸Ë°ìÁÝÆâ³Õ¤ÎÂåÉ½³Ê¡É¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÁ´¹ñ»æÀ¯¼£Éôµ¼Ô¡Ë
¡¡Ãæ´Ú¤Ø¤Î¶¯¹ÅÈ¯¸À¤Ç¥¿¥«ÇÉ¤ÎÉ¾²Á¤¬¹â¤¤²ÏÌîËÉ±ÒÁê¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÀïË×¼ÔÄÉÅé¤Î¾ì¤Ç¿²¤Æ¤¤¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð»Ù»ý¼Ô¤Ï¥¬¥Ã¥«¥ê¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÅÄÃæ¡¢²ÏÌîÎ¾Âç¿Ã¤Î»öÌ³½ê¤Ë¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤¿¤¦¤¨¤Ç¿Ö¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖµïÌ²¤ê¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È´°Á´ÈÝÄê¡£¡ÈÍû²¼¤Ë´§¤òÀµ¤µ¤º¡É¤ÇÀ¯Ì³¤Ë¤âÎ×¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¢¨½µ´©¥Ý¥¹¥È2020Ç¯9·î4Æü¹æ