¹áÀî¾ÈÇ·¡¡¥«¥Þ¥¥êÀèÀ¸¤«¤éÂçÏÂÅÄ¾ïÌ³¤Ë¡ÖÅìµþÃæ±û¶ä¹Ô¤ËºÆ¤ÓÌá¤ë¤³¤È¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹áÀî¾ÈÇ·¡Ê£µ£´¡Ë¤¬£²£±Æü¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ò¹¹¿·¡£¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¾å¤Ç¼«¿È¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¡Ö¥«¥Þ¥¥êÀèÀ¸¡×¤«¤é¡ÖÂçÏÂÅÄ¾ïÌ³¡×¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹áÀî¤Ï£±£¶Æü¡¢¼«¿È¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡ÖÈ¾ÂôÄ¾¼ù¡×¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤ÎÂè£µÏÃ¤¬½ªÎ»¸å¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦È¾ÂôÄ¾¼ù¡Êºæ²í¿Í¡Ë¤ÎÅ¨Ìò¡¦ÂçÏÂÅÄ¾ïÌ³¡Ê¹áÀî¾ÈÇ·¡Ë¤À¤Ã¤¿¥¢¥¤¥³¥ó¤òÊÑ¹¹¡£¡Ö»ä¤Ï¡¢º£½µ¶âÍË¤Î£¸·î£²£±Æü¤Ë¡¢£Å¥Æ¥ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¯¥Þ¥¼¥ß¤È¤ÎÄº¾å·èÀï¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤Þ¤¿¤Þ¤¿´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥¢¥¤¥³¥ó¤òÊÑ¹¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÆ±¤¸¤¯¡Ö¹áÀî¾ÈÇ·¤Îº«Ãî¤¹¤´¤¤¤¼¡ª¡×¡Ê£Å¥Æ¥ì·Ï¡Ë¤Ç¹áÀîÊ±¤¹¤ë¡Ö¥«¥Þ¥¥êÀèÀ¸¡×¤Ë¥¢¥¤¥³¥ó¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï£²£±Æü¡¢¸áÁ°Ãæ¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÈÖÁÈ½ªÎ»¸å¡¢¹áÀî¤Ï¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥«¥Þ¥¥êÀèÀ¸¡¢¥¯¥Þ¥¼¥ß¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤¨¤Ê¤¯»´ÇÔ¡£¥¹¥´¥¹¥´¤ÈÅìµþÃæ±û¶ä¹Ô¤ËºÆ¤ÓÌá¤ë¤³¤È¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈºÆ¤ÓÂçÏÂÅÄ¾ïÌ³¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÁÇÁá¤¤¹áÀî¤ÎÆ°¤¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥«¥Þ¥¥êÀèÀ¸¡¢ÆüÍËÆü¤ÎÉû¶È¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¹²¤·¤¯¶ä¹Ô¶ÈÌ³¤Ë¤â¤É¤ëÆüÍË¤ÎÌë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£