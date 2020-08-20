¥¹¥Ð¥ë ¥ì¥ô¥©¡¼¥° ¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×»î¾èµ¡¦É¾²Á¡¡¤¹¤Ù¤Æ¤¬¿·¤·¤¯¡¢³Ú¤·¤µ¤È°ÂÁ´¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥ï¥´¥ó
¤·¤ç¤¯ºá¤ÎÇ°¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿½éÂå¥ì¥ô¥©¡¼¥°
¥¹¥Ð¥ë¤Ï¡¢2020Ç¯10·î15Æü¡ÊÍ½Äê¡Ë¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥ï¥´¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥ì¥ô¥©¡¼¥°¡×¤ò¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·È¯Çä¤¹¤ë¡£¤³¤Î¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¡¢¥ì¥ô¥©¡¼¥°¤Ï2ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
½éÂå¥ì¥ô¥©¡¼¥°¤Ï¡¢ÆüËÜÀìÍÑ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥ï¥´¥ó¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¡¢2014Ç¯6·î¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¡¢ÆüËÜÀìÍÑ¼Ö¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢½¾ÍèÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¥¹¥Ð¥ë¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¥ì¥¬¥·¥£¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¥ï¥´¥ó¸ÜµÒ¤Ø¤Î¤·¤ç¤¯ºá¤À¡£
¥ì¥¬¥·¥£¤Ï¡¢5ÂåÌÜ¤È6ÂåÌÜ¤È¥Ü¥Ç¥£¤ò³ÈÂç¡£´°Á´¤ËËÌÊÆ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤ä¤äÂç¤¤¯¡¢½¾Íè¤Î¥ì¥¬¥·¥£¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¥ï¥´¥ó¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¾è¤ê´¹¤¨¤ë¥¯¥ë¥Þ¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥¹¥Ð¥ë¤Ï¥ì¥¬¥·¥£¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¥ï¥´¥ó¥æ¡¼¥¶¡¼¤òÎ¢ÀÚ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ø¤ÎÈ¿¾Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢½éÂå¥ì¥ô¥©¡¼¥°¤ò¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤¿¤Î¤À¡£
¤ä¤äÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬ÆüËÜ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º
¤½¤ó¤ÊÇØ·Ê¤ò»ý¤Ã¤¿¥ì¥ô¥©¡¼¥°¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë2ÂåÌÜ¤Ø¤È°Ü¹Ô¤¹¤ë¡£¤½¤Î2ÂåÌÜ¿··¿¥ì¥ô¥©¡¼¥°¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤Ë»î¾è¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¡£¿··¿¥ì¥ô¥©¡¼¥°¤Ï¡¢¤ä¤äÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Á´Ä¹¤¬¡Ü65mm¤Ç4,755mm¡£Á´Éý¤â¡Ü15mm¤Ç1,795mm¡¢Á´¹â¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º1,500mm¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¥¢¥Ã¥×Ê¬¤Ï¡¢¼ç¤Ë¼¼Æâ¶õ´Ö¤Î¹¤µ¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤¯¤Ë¡¢¥ê¥ä¥·¡¼¥È¤Îµï½»À¤¬¸þ¾å¤·¤¿¡£
¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Á´Éý¤Ï1,800mmÌ¤Ëþ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ËÂ¿¤¤Î©ÂÎÃó¼Ö¾ì¤ÎÆþ¸ËÀ©¸ÂÁ´Éý1,800°Ê²¼¡¢Á´¹â1,550mm°Ê²¼¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤À¡£ÅÔ»ÔÉô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ËÂ¿¤¤¤³¤¦¤·¤¿Î©ÂÎÃó¼Ö¾ì¤ò»È¤¦¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¡¢¤³¤Î¥µ¥¤¥º°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤È¹ØÆþ¤·¤¿¤¯¤Æ¤âÃó¼Ö¾ì¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢ÁªÂò»è¤«¤é³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¿··¿¥ì¥ô¥©¡¼¥°¤ÏÆüËÜ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Î¼Â¾ð¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¡£
1¥¯¥é¥¹¾å¤Ë¸«¤¨¤ëÄ¦¤ê¤Î¿¼¤¤Àº×û¤Ê¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥¤¥¹
¿··¿¥ì¥ô¥©¡¼¥°¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¥·¥ã¡¼¥×¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¨¥Ã¥¸¤Î¸ú¤¤¤¿¥Õ¥í¥ó¥È¡¢¥ê¥ä²ó¤ê¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¬¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ø¥¥µ¥´¥ó¥°¥ê¥ë¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Ä¦¤ê¤Î¿¼¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÀº×û¤µ¤â¤¢¤ë¡£½éÂå¥ì¥ô¥©¡¼¥°¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢1¥¯¥é¥¹¾å¤Î¥â¥Ç¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£
¿··¿¥ì¥ô¥©¡¼¥°¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Æ¡¼¥Þ ¡ÖPerformance ¡ß Advanced¡×¡£¤³¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÌöÆ°´¶¤òÂçÃÀ¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¡¢¼´¤ÎÄÌ¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥Ø¥¥µ¥´¥ó¥°¥ê¥ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¶¯¤¤²ô´¶¤Î¤¢¤ë¥Ü¥Ç¥£¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£Ìû¤·¤µ¤òÂçÃÀ¤ËÉ½¸½¤¹¤ëÆÃÄ§Åª¤Ê¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤éÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Àè¿ÊÀ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë±Õ¾½¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤
¿··¿¥ì¥ô¥©¡¼¥°¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤¬½Ä·¿¤Î11.6¥¤¥ó¥Á¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤À¡£½Ä·¿¤Î¤¿¤á¡¢¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤Ç¥Ê¥Ó»ÈÍÑ»þ¤Ë¤Ï¡¢¿Ê¹ÔÊý¸þ¤¬¤è¤ê¹¤¯»È¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ÃÏ¿ÞÁ´ÂÎ¤Î°ÌÃÖ´Ø·¸¤ò¤Ä¤«¤ß¤ä¤¹¤¯Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢11.6¥¤¥ó¥Á¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¼°¡£¤¿¤À¡¢¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¼°¤Ï¡¢Áö¹ÔÃæ¤Î¼ÖÆâ¤Ç¤ÏÍÉ¤ì¤Æ»È¤¤¤Ë¤¯¤¯Àµ³Î¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¡£¥¢¥¤¥³¥ó¤Ê¤É¤òÂç¤¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Íø¤¼ê¤È¤ÏµÕ¤Îº¸¼ê¤ÇÁàºî¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»ØÀè¤Ë»ëÀþ¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç°ÂÁ´ÌÌ¤Ç¤âÈùÌ¯¤À¡£¥À¥¤¥ä¥ë¼°¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ê¥Ó¤ä¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Ï²»À¼Ç§¼±¤Ë¤è¤ëÁàºî¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥á¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢¥¹¥Ð¥ë½é¤È¤Ê¤ë12.3¥¤¥ó¥Á¥Õ¥ë±Õ¾½¥á¡¼¥¿¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2´ã¥á¡¼¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡Ö¥Î¡¼¥Þ¥ë¡×²èÌÌ¡¢ÃÏ¿Þ²èÌÌ¤ò¥á¥¤¥ó¤ËÉ½¼¨¤¹¤ë¡ÖÃÏ¿Þ¡×²èÌÌ¡¢¥¢¥¤¥µ¥¤¥È²èÌÌ¤ò¥á¥¤¥ó¤ËÉ½¼¨¤¹¤ë¡Ö¥¢¥¤¥µ¥¤¥È¡×²èÌÌ¤«¤éÁªÂò¤Ç¤¤ë¡£
ÅÅÆ°²½µ»½Ñ¤ÎÅêÆþ¤¬ÃÙ¤¤¥¹¥Ð¥ë
¿··¿¥ì¥ô¥©¡¼¥°¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï¡¢CB18·¿¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿·³«È¯¤Î¿åÊ¿ÂÐ¸þ4µ¤ÅûÄ¾Ê®1.8L¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¡£½¾Íè¤Î1.6L¤«¤é1.8L¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÅöÁ³½ÐÎÏ¤Ï¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢7ps¥¢¥Ã¥×¤Î177ps¡¢50Nm¥¢¥Ã¥×¤Î300Nm¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÇÓµ¤ÎÌ¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÁ´Ä¹¤Ï40mm¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¥ê¥Ë¥¢¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¡ÊCVT¡Ë¤«¤éÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Ìó8³ä¤ÎÉôÉÊ¤òºþ¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
CB18·¿¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥ê¡¼¥óÇ³¾Æµ»½Ñ¤òºÎÍÑ¡£¤Û¤Ü¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿CVT¤Î¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¡¢Ç³Èñ¤ÏJC08¥â¡¼¥ÉÈæ¤Ç16.0Ò/L¤«¤é16.8Ò/L¤Ø¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ç³ÎÁ¤â½¾ÍèÄÌ¤ê¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¬¥½¥ê¥ó»ÅÍÍ¡£¤³¤ì¤â¡¢¥Ï¥¤¥ª¥¯¥¬¥½¥ê¥ó¤ò·ù¤¦ÆüËÜ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¸þ¤±¤Î»ÅÍÍ¡£¿··¿¥ì¥ô¥©¡¼¥°¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹ñÆâ¤ò¸þ¤¤¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¥¹¥Ð¥ë¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÅÅÆ°²½µ»½Ñ¤ÎÅêÆþ¤¬ÃÙ¤¤¡£2020Ç¯¤Ï¡¢¹ñÆâ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎEV¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëÇ¯¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢Ì¤¤À¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó°ìËÜÁä¤Ç¤Ï¡¢Àè¿ÊÀ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢²¿¤âCO2¸º¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÇ³Èñ¤ò¤è¤¯¤·¤í¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥â¡¼¥¿¡¼¤ò¾å¼ê¤¯»È¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤è¤¤¥¯¥ë¥ÞÂ¤¤ê¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¤È¤¯¤Ë¡¢¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤Ï¡¢É¬¤º¥¿¡¼¥Ü¥é¥°¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ó¤Ç¤â¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬È¿±þ¤·¤Ê¤¤ÎÎ°è¤¬¤ï¤º¤«¤À¤¬¤¢¤ë¡£¥â¡¼¥¿¡¼¤Î½Ö»þ¤ËºÇÂç¥È¥ë¥¯¤òÈ¯À¸¤¹¤ëÆÃÀ¤ò³è¤«¤»¤Ð¡¢¥¿¡¼¥Ü¥é¥°¤¬µ¯¤¤¿½Ö´Ö¤Ë¥â¡¼¥¿¡¼¤¬¥¢¥·¥¹¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Î¤è¤¤Áö¤ê¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤À¡£
¤·¤«¤â¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¤Î½ÐÎÏ¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÁö¤ê¤â²ÄÇ½¡£¥¹¥Ð¥ë¼Ö¤é¤·¤¤¡¢¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÁö¤ê¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£¿··¿¥ì¥ô¥©¡¼¥°¤Ç¡¢°ìÈÖ¡¢»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÅÅÆ°²½¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£
±¿Æ°ÀÇ½¤ò»Ê¤ë¿Ê²½ÈÇSGP
¤µ¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¡¢ºÇ¤âÂç¤¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤¬¥¹¥Ð¥ë¤ÎºÇ¿·¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤¢¤ëSGP¡Ê¥¹¥Ð¥ë¡¦¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ë¤À¡£2016Ç¯¤Ë¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¤«¤éºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¿··¿¥ì¥ô¥©¡¼¥°¤Ë¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¿··¿¥ì¥ô¥©¡¼¥°¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿SGP¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é4Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢½ÏÀ®¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ü¥Ç¥£Á´ÂÎ¤Î¹ü³ÊÉôºà¤ò¶¯¸Ç¤ËÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤«¤é³°ÈÄ¥Ñ¥Í¥ë¤òÍÏÀÜ¤¹¤ë¿·¹©Ë¡¤ËÊÑ¹¹¡£¥Ü¥Ç¥£¤È¤·¤Æ¤Í¤¸¤ê¹äÀ¤ò¸½¹ÔÈæ
44%¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤¯¤Ë¡¢¿··¿¥ì¥ô¥©¡¼¥°¤Ï¥ï¥´¥ó¥Ü¥Ç¥£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ê¥ä¤Þ¤ï¤ê¤Î¹äÀ¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢½¾Íè¤Î¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¤¤¤¿SGPÈæ¤Ç ¡¢¹½Â¤ÍÑÀÜÃåºÞ»ÈÍÑÈÏ°Ï¤òÌó4ÇÜ¤Î27m¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤â¡¢¥Ü¥Ç¥£¹äÀ¥¢¥Ã¥×¤ËÂç¤¤¯´óÍ¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥í¥¢¤Þ¤ï¤ê¤Î¿¶Æ°Äã¸º¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Äã½Å¿´²½¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢°Û¼¡¸µ¤ÎÁö¤ê¤òÈäÏª¤·¤¿¿··¿¥ì¥ô¥©¡¼¥°
¿··¿¥ì¥ô¥©¡¼¥°¤Ï¡¢¿Ê²½¤·¤¿SGP¤È¹â¹äÀ²½¤µ¤ì¤¿¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢½éÂå¥ì¥ô¥©¡¼¥°¤È¤ÏÈæ¤ÙÊª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Î±¿Æ°ÀÇ½¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
»î¾è¼Ö¤Ï¡¢¿··¿¥ì¥ô¥©¡¼¥°STI Sport¡£¤Þ¤º¡¢¶Ã¤¤¤¿¤Î¤¬¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°Áàºî¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿±þÂ®ÅÙ¡£Èù¾¯ÂÉ¤Ç¤â¡¢¥¹¥Ã¤È¥Õ¥í¥ó¥È¤¬¤¹¤°¤ËÆ°¤½Ð¤¹¡£ÁàÂÉÃÙ¤ì¤â´¶¤¸¤µ¤»¤º¡¢ÊÂ¤ß¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼°Ê¾å¤ÎÈ¿±þ¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¯¥¤¥Ã¥¯²á¤®¤ä¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¤È¡¢´¶¤¸¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Ä¾¿Ê°ÂÄêÀ¤â¤è¤¤¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¾è¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¤Ç¡¦¡¦¡¦¡£¤È¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¥«¡¼¥Ö¤Ê¤É¤Ç¤Ï³Ú¤·¤µ¤¬ÇÜÁý¤¹¤ë¡£SGP¤Ë¤è¤ê¡¢ÂçÉý¤ËÄã½Å¿´²½¤µ¤ì¡¢¤·¤«¤â¥ê¥ä¤Þ¤ï¤ê¤Î¹äÀ¤â¤«¤Ê¤ê¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤è¤ê¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¤ËÆ°¤¯¡£¥ê¥ä¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥¹¥¿¥Ó¥ê¥Æ¥£¤â¹â¤¯¡¢¥ê¥ä¥¿¥¤¥ä¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÏ©ÌÌ¤ò¤Ä¤«¤à¡£¤È¤Æ¤â°ÂÄê¤·¤¿»ÑÀª¤Ç¥«¡¼¥Ö¤òÈ´¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
»î¾è»þ¤Ë¤Ï¡¢½éÂå¥ì¥ô¥©¡¼¥°¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢Èæ³Ó¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Èæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤â¤Ï¤ä¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¥¯¥ë¥Þ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢Äã½Å¿´²½¤µ¤ì¤¿¿··¿¥ì¥ô¥©¡¼¥°¤ÏÀÚ¤ìÌ£±Ô¤¯¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ë¡¢½éÂå¥ì¥ô¥©¡¼¥°¤Ï¥è¥¿¥è¥¿¤·¤Ê¤¬¤é¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¡£
½éÂå¥ì¥ô¥©¡¼¥°¤¬·è¤·¤Æ¥À¥á¤ÊÁö¤ê¤È¤¤¤¦Ìõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¿··¿¥ì¥ô¥©¡¼¥°¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤è¤¯¡¢¤½¤Îº¹¤¬Âç¤²á¤®¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦´¶¤¸¤¿¤À¤±¤À¡£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¿Ê²½¤Ç¡¢¿··¿¥ì¥ô¥©¡¼¥°¤Ï·ãÊÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³Ú¤·¤¯¤Æ¾Ð¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥É¥é¥¤¥Ö¥â¡¼¥É¥»¥ì¥¯¥È¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ü
¿··¿¥ì¥ô¥©¡¼¥°STI Sport¤Ë¤Ï¡¢ÅÅÀ©¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¡¢¥Î¡¼¥Þ¥ë¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä+¤È4¤Ä¤Î¥â¡¼¥É¤ò¤â¤Ä¡Ö¥É¥é¥¤¥Ö¥â¡¼¥É¥»¥ì¥¯¥È¡×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤¯¤Ë¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä+¡£¥Ñ¥ï¥¹¥Æ¡¢¥À¥ó¥Ñ¡¼¡¢AWD¤Ê¤É¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä+¥â¡¼¥ÉÀìÍÑ¤Î¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢¤È¤Æ¤â¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤À¡£
¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤Ï¤ä¤ä½Å¤¯¤Ê¤ê¡¢¥À¥ó¥Ñ¡¼¤Î¸º¿êÎÏ¤Ï¥¬¥Ã¥Ä¥ê¹â¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ê¤êÂ®¤¤Â®ÅÙ¤ÇÀû²ó¤·¤Æ¤â¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Î·¹¤¤ÏÈó¾ï¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¡¢³ÑÅÙ¤âÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î»ëÅÀ¤â¥Ö¥ì¤¬Ìµ¤¯°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë¡£
´°Á´¤Ë¾Ð¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤³Ú¤·¤¤Áö¤ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä+¥â¡¼¥É¡£¤³¤Îµ¤»ý¤Á¤è¤¤Àû²óÀÇ½¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ü¥Ç¥£¤ä¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä+¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ð¥ë½é¤È¤Ê¤ëAWD¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¡¼¥É¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¡£¤³¤Î¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¥ª¥Õ»þ¤Ë¤â¸åÎØ¤Ø¶îÆ°ÎÏ¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¹â¤¤Àû²óÀ¤Ë¹×¸¥¡£¤·¤«¤â¡¢¥«¡¼¥Ö¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¥¢¥¯¥»¥ë¥ª¥ó¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥ä¤Ø¤Î¶îÆ°ÎÏ¤¬¥°¥Ã¤È¹â¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢FR¤Ã¤Ý¤¯¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¡£
¥É¥é¥¤¥Ö¥â¡¼¥É¤Ï¡¢¿§¡¹¤È»î¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä+¤Î2¤Ä¤Ç½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£¥Î¡¼¥Þ¥ë¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¡¢¤½¤ÎÊÑ²½²Ã¸º¤ÏÈùÌ¯¤ÇÊ¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¡¡¢¤³¤¦¤·¤¿À©¸æ¤ä¹¥¤ß¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¡£¿§¡¹¤È»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê»ÅÍÍ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£ÁªÂò»è¤¬ËÉÙ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤è¤¤¤³¤È¤À¡£
²¿¤Ë¤»¤è¡¢¿··¿¥ì¥ô¥©¡¼¥°¤Ï¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÁÇÄ¾¤Ë±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¥¯¥ë¥Þ¤À¤Ã¤¿¡£AWD¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬Áý¤¹ÀãÆ»¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÁö¤ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤«´üÂÔ¤Ï¹â¤Þ¤ë¡£
¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î°ÂÁ´ÀÇ½¤ò¸Ø¤ë¡Ö¥¢¥¤¥µ¥¤¥ÈX¡×¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥ì¥ª¥«¥á¥é¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿
¤µ¤Æ¡¢¤ª¼¡¤Ï¥¢¥¤¥µ¥¤¥È¡£¤â¤Ï¤ä¡¢¥¹¥Ð¥ë¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤â¤¤¤¨¤ëµ»½Ñ¤À¡£¥ì¥ô¥©¡¼¥°¤Î¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤òµ¡¤Ë¡¢¥¢¥¤¥µ¥¤¥È¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤À¤Âå¤Ø¤È¿Ê²½¤·¡Ö¥¢¥¤¥µ¥¤¥ÈX¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
½¾Íè¤Î¥¢¥¤¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥ì¥ª¥«¥á¥é¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤À¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Î¥¢¥¤¥µ¥¤¥ÈX¤â¥¹¥Æ¥ì¥ª¥«¥á¥é¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤é¤Ê¤¤¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤ÏÁ´Â¦Êý¥ì¡¼¥À¡¼¤ò2¤ÄÄÉ²Ã¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸åÂ¦Êý¥ì¡¼¥À¡¼2¤Ä¡¢¥ê¥ä¥½¥Ê¡¼¤ò1¤Ä¤òÄÉ²Ã¤·¡¢360¡ë¼ÖÎ¾¼þÊÕ¤ò´Æ»ë¡£¤Þ¤¿¡¢¿·¤¿¤Ë3D¹âÀºÅÙÃÏ¿Þ¥Ç¡¼¥¿¤â»È¤ï¤ì¡¢¤³¤ì¤é¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Îµ¡Ç½¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹âÂ®Æ»Ï©¤Ê¤É¤Î½ÂÂÚ»þ¡¢Ìó50Ò/h°Ê²¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼ÖÀþ°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤éÀè¹Ô¼Ö¤ËÄÉ½¾¡£¤³¤Î»þ¤Ë¡¢¥Ï¥ó¥º¥ª¥Õ¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
´ðËÜÅª¤Ë¡¢¥«¥á¥é¤Î¿ô¤Ï¾ðÊóÎÌ¤Îº¹¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Ï¥ó¥º¥ª¥Õµ¡Ç½¤òÍ¤¹¤ëBMW¤äÆü»º¤¬»È¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢3´ã¥«¥á¥é¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£¾ðÊóÎÌ¤¬Â¿¤¤¤Û¤É¡¢¤½¤ì¤À¤±¤¤áºÙ¤«¤ÊÀ©¸æ¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¾ðÊóÎÌ¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð½èÍý¤¹¤ë¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ÎÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¥À¥á¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¥É¥ó¥É¥ó¥³¥¹¥È¹â¤Ë¤Ê¤ë¡£¿··¿¥ì¥ô¥©¡¼¥°¤Ï¡¢300Ëü±ßÂæ¤«¤éÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¥¹¥Æ¥ì¥ª¥«¥á¥é¤Ç¤â½½Ê¬¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¤³¤¦¤·¤¿ÁªÂò¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤â¡¢º£¤Þ¤Ç¥¹¥Æ¥ì¥ª¥«¥á¥é¤Ë¤³¤À¤ï¤êÂ³¤±¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
½ÅÍ×¤Ê¾×ÆÍ²óÈòÀÇ½¤âÂçÉý¤Ë¸þ¾å¡£Â¿¤¯¤Îµ¡Ç½¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹³Ñ¥«¥á¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢±¦ÀÞ»þ¤ÎÂÐ¸þ¼Ö¤äÊâ¹Ô¼Ô¤ò¸¡ÃÎ¡¢¾×ÆÍÈï³²·Ú¸º¡¦²óÈò¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥«¥á¥é¤Ç¸«¤¨¤Ê¤¤¡¢Á°Â¦Êý¤«¤éÀÜ¶á¤¹¤ë¼ÖÎ¾¤â¥ì¡¼¥À¡¼¤Ç¸¡ÃÎ¤·¡¢½Ð²ñ¤¤Æ¬»ö¸Î¥ê¥¹¥¯¤â·Ú¸º²ÄÇ½¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ö¥ì¡¼¥À©¸æ¤À¤±¤Ç¤Ï¾×ÆÍ²óÈò¤¬º¤Æñ¤Ê¾ì¹ç¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÁàÂÉÀ©¸æ¤ò¹Ô¤¤¡¢²óÈò²ÄÇ½¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ø¼ÖÎ¾°ÜÆ°¤µ¤»¾×ÆÍ²óÈò¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¼«Á³¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¡¢¥¢¥¤¥µ¥¤¥ÈX¤Î±¿Å¾»Ù±çµ¡Ç½
±¿Å¾»Ù±çµ¡Ç½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡¢½ÂÂÚ»þ¥Ï¥ó¥º¥ª¥Õ¥¢¥·¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¼ÖÀþ°Ý»ý¤ä²Ã¸ºÂ®¡¢Ää»ß¡¢ºÆÈ¯¿Ê¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼«Á³¤Ç¤è¤êÀöÎý¤µ¤ì¤¿À©¸æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Æ¥¹¥È¥³¡¼¥¹Æâ¤ÎÂÎ¸³¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ï¥ó¥º¥ª¥Õ¤Ç¤ÎÉÔ°Â´¶¤Ï¤Ê¤¤¡£
Æ±ÍÍ¤Ë¥¦¥¤¥ó¥«¡¼Áàºî¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¸åÂ¦Êý¤«¤éÀÜ¶á¤¹¤ë¼ÖÎ¾¤ò¸¡ÃÎ¤·¡¢°ÂÁ´¤Ë¼ÖÀþÊÑ¹¹²ÄÇ½¤Ê¾ì¹ç¡¢¼«Æ°¤Ç¼ÖÀþÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥ì¡¼¥ó¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥·¥¹¥È¤â¡¢¼Â¤Ë¾å¼ê¤¯¼ÖÀþÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¥Æ¥¹¥È»þ¤Ë¤Ï¡¢º¸¥«¡¼¥Ö»þ¤Ë±¦Â¦¼ÖÀþ¤Ø¼ÖÀþÊÑ¹¹¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡£½ÏÎý¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç¤â¡¢¤«¤Ê¤êµ¤¤ò»È¤¦¾õÂÖ¤À¡£¥¢¥¤¥µ¥¤¥È¤ÎÀ©¸æ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÁ¡ºÙ¤Ê¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°Áàºî¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÉÔ°Â¤Ê¤¯¼ÖÀþÊÑ¹¹¤¹¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿À©¸æ¤Ï¡¢½ÏÎý¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ÊÂ¤ß¡£±¿Å¾¤¬¾å¼ê¤¯¤Ê¤¤¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î²£¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê°Â¿´¤Ç¤¤ë¤¯¤é¤¤¾å¼ê¤Ë¼ÖÎ¾¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥«¡¼¥ÖÁ°Â®ÅÙÀ©¸æ¤ÈÎÁ¶â½êÁ°Â®ÅÙÀ©¸æ¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£¥«¡¼¥ÖÁ°Â®ÅÙÀ©¸æ¤Ï¡¢¥«¡¼¥ÖÁ°¤Ç¤ÏÅ¬ÀÚ¤ÊÂ®ÅÙ¤Þ¤Ç¤æ¤ë¤ä¤«¤Ë¸ºÂ®¡£Æ±ÍÍ¤Ë¡¢ÎÁ¶â½êÁ°Â®ÅÙÀ©¸æ¤Ï¡¢ÎÁ¶â½ê¤¬¶á¤¯¤Ê¤ë¤È¼«Æ°¤Ç¸ºÂ®¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëµ¡Ç½¤À¡£½¾Íè¡¢ÎÁ¶â½êÁ°¤Ç¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¼«¤é¸ºÂ®¤¹¤ëÁàºî¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÉ¬Í×¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤è¤ê¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÉéÃ´¤¬¸º¤ëµ¡Ç½¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¹âÎð²½¼Ò²ñ¤Ê¤É¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢¤â¤·¤â¤Î»þ¤Ë¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼þ°Ï¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëµ¡Ç½¤È¤·¤Æ¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼°Û¾ï»þÂÐ±þ¥·¥¹¥Æ¥à¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢µÞÉÂ¤Ê¤É¤Ç±¿Å¾¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢»ö¸Î¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò²¼¤²¤ë¤¿¤á¡¢¼ÖÀþÆâ¤Ç¸ºÂ®¤·Ää¼Ö¤µ¤»¤ëµ¡Ç½¡£¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¥¢¥·¥¹¥ÈÃæ¤ä½ÂÂÚ»þ¥Ï¥ó¥º¥ª¥Õ¥¢¥·¥¹¥ÈÃæ¡¢¥Ï¥ó¥º¥ª¥óÍ×µá·ÙÊó¤Ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬±þÅú¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ËºîÆ°¤¹¤ë¡£Ää»ß¸å¤Ï¡¢¥Ï¥¶¡¼¥É¥é¥ó¥×ÅÀÌÇ¡¢¥Û¡¼¥ó¿áÌÄ¤Ç¼þÊÕÄÌÃÎ¤·¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Îµß½õ¤ä¼þ°Ï¤Î»ö¸Î¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¡£
¼ÂºÝ¤Ë¥¨¥¢¥Ð¥Ã¥¯¤¬Å¸³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¼ÖºÜÄÌ¿®µ¡¤Ë¤è¤êÀè¿Ê»ö¸Î¼«Æ°ÄÌÊó¡Ê¥Ø¥ë¥×¥Í¥Ã¥È¡Ë¤ØÄÌÊó¡£ÀìÌç¤Î¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¡¼¤«¤éÏ¢Íí¤¬Æþ¤ê¡¢·Ù»¡¤äµßµÞ¼Ö¤Î¼êÇÛ¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î°Õ¼±¤¬Ìµ¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼êÇÛ¤ò¼«Æ°¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤·¤â¤Î»þ¤Ë¤È¤Æ¤âÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤À¡£
°ìÈÌÆ»¤Ç¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¡© ¤ÎÌä¤¤¤Ë¼«¿®¤òÆ÷¤ï¤¹¥ì¥ô¥©¡¼¥°³«È¯¿Ø
2ÂåÌÜ¥¹¥Ð¥ë ¥ì¥ô¥©¡¼¥°¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤Ë»î¾è¤·¤¿¸å¡¢¶¯¤¯´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¿Ê²½¤ÎÉý¤À¡£½ÏÀ®¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¤ÎSGP¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì±¿Æ°ÀÇ½¤¬³ÊÃÊ¤Ë¸þ¾å¤·¤¿¤³¤È¡¢¥¢¥¤¥µ¥¤¥È¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î°ÂÁ´ÀÇ½¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥¹ºÇ¶¯¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£°ÂÁ´¤Ç³Ú¤·¤¯Áö¤ì¤ë¥¹¥Ð¥ë¼Ö¤é¤·¤µ¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»ÄÇ°¤Ê¤Î¤Ï¡¢·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ËÅÅÆ°²½µ»½Ñ¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¯¤é¤¤¡£
¸Â¤é¤ì¤¿¥Æ¥¹¥È¥³¡¼¥¹Æâ¤Ç¤ÎÁö¹Ô¤Ç¡¢¥¹¥Ð¥ë¤ÎÍÑ°Õ¤·¤¿¥Æ¥¹¥È¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â¿¾¯¥¹¥Ð¥ëÂ¦¤ËÅÔ¹ç¤Î¤è¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÊ¬¤òº¹¤·°ú¤¤¤Æ¤â¡¢¿··¿¥ì¥ô¥©¡¼¥°¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤è¤¤½ÐÍè¤Ê¤Î¤Ï³Î¼Â¡£
¸å¤Ï¡¢°ìÈÌÆ»¤òÁö¤Ã¤¿»þ¤Î¾è¤ê¿´ÃÏ¤äÀÅ½ÍÀ¡¢¥í¥ó¥°¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç¤Î¾è¤êÌ£¤Ê¤ÉÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤ÏÂ¿¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤ò¥¹¥Ð¥ë¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢¥Ë¥ä¥ê¤È¾Ð¤Ã¤Æ¡Ö¥ê¥¢¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¤Ç¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤äÀÇ½¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¼«¿®Ëþ¡¹¤À¤Ã¤¿¡£°ìÈÌÆ»¤Î»î¾è¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¤ª´«¤á¤Ï¡¢STI Sport¡ª Á´6¥°¥ì¡¼¥É¡¢²Á³Ê¤Ï300Ëü±ßÁ°¸å¤«¤é¤«¡©
¤µ¤Æ¡¢2ÂåÌÜ¿··¿¥¹¥Ð¥ë ¥ì¥ô¥©¡¼¥°¤Î²Á³Ê¤Ï300Ëü±ßÁ°¸å¤¯¤é¤¤¤«¤é¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£ÃíÌÜ¤Î¥¢¥¤¥µ¥¤¥ÈX¤Ï¡¢¤Û¤ÜÉ¸½àÁõÈ÷¡Ê°ìÉô¥°¥ì¡¼¥É¤Ï½¾Íè¤Î¥¢¥¤¥µ¥¤¥È¡Ë¡£Í¥¤ì¤¿°ÂÁ´ÁõÈ÷¤Ï¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤³¤½¸òÄÌ»ö¸Î¸º¤Î¸ú²Ì¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿»ëÅÀ¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢¥¹¥Ð¥ë¤Ï¼«¤é¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¼Ò²ñ¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹â¤¯É¾²Á¤Ç¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¿··¿¥ì¥ô¥©¡¼¥°¤Ï¡¢Á´6¥°¥ì¡¼¥É¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¡£¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥°¥ì¡¼¥É¤ÏGT¡£¤³¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤¬300Ëü±ßÁ°¸å¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¡£¤½¤Î¸å¡¢¾ÜºÙ¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬½ç¤Ë¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¤Ê¤êGT¡¾H¡¢GT¡¾EX¡¢GT-H EX¡¢STI Sport¡¢STI Sport EX¤È¤Ê¤ë¡£
½éÂå¥ì¥ô¥©¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢¹â³Û¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºSTI Sport¤ÏÌó30¡ó¤âÀê¤á¤¿Âç¿Íµ¤¥°¥ì¡¼¥É¡£¤³¤ÎSTI Sport¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢370Ëü±ßÁ°¸å¡¢ºÇ¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ëSTI Sport EX¤Ï400Ëü±ßÁ°¸å¤Ë¤Ê¤ë¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤ë¡£
ÁõÈ÷¾ÜºÙ¤Ê¤É¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤ª´«¤á¥°¥ì¡¼¥É¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êSTI Sport¡£¿··¿¥ì¥ô¥©¡¼¥°¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇ¤â¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÀìÍÑ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¡¼¥É¥»¥ì¥¯¥È¤¬ÁõÈ÷¤µ¤ì¡¢¼«ºß¤Ë¥¯¥ë¥Þ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¼«Ê¬¹¥¤ß¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¡£STI Sport¤Ï¡¢Ãæ¸Å¼Ö¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¤â¿Íµ¤¤¬¹â¤¯¡¢¥ê¥»¡¼¥ë¥Ð¥ê¥å¡¼¤¬¹â¤¤¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤À¡£
¡ã¥ì¥Ý¡¼¥È¡§Âç²¬ÃÒÉ§¡ä
¥ï¥´¥ó¿·¼Ö¾ðÊó¡¦»î¾èÉ¾²Á°ìÍ÷
¥¹¥Ð¥ë¼Ö¿·¼Ö¾ðÊó¡¦»î¾èÉ¾²Á°ìÍ÷
¥¹¥Ð¥ë ¥ì¥ô¥©¡¼¥°¿·¼Ö¾ðÊó¡¦»î¾èÉ¾²Á°ìÍ÷
¥È¥è¥¿ ¥Ï¥ê¥¢¡¼¿·µìÈæ³ÓÉ¾²Á
2ÂåÌÜ¿··¿¥¹¥Ð¥ë ¥ì¥ô¥©¡¼¥°Ç³Èñ¡¢¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ê¤É¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡Ê»²¹ÍÃÍ¡Ë
ÂåÉ½¥°¥ì¡¼¥É¡¡¥ì¥ô¥©¡¼¥°STI Sport
¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¡¡Á´Ä¹4,755¡ßÁ´Éý1,795¡ßÁ´¹â1,500mm
¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¡¡2,670mm
¥È¥ì¥Ã¥ÉÁ°/¸å¡¡1,550/1,545mm
ºÇ¾®²óÅ¾È¾·Â¡¡5.45m
¾è¼ÖÄê°÷¡¡5 Ì¾
¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¡¡1,580Ô
¥¨¥ó¥¸¥ó¼ïÎà¡¡CB18·¿¡¡¿åÊ¿ÂÐ¸þ4µ¤ÅûDOHC¥¿¡¼¥Ü
ÇÓµ¤ÎÌ¡¡1,795Õ
ºÇ¹â½ÐÎÏ¡¡130ps¡Ê177kW¡Ë/5,200¡Á5,600rpm
ºÇÂç¥È¥ë¥¯¡¡300Nm/1,600¡Á3,600rpm
Ç³Èñ¡¡13.6Ò/L¡ÊWLTC¥â¡¼¥É¡Ë
¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¡¥ê¥Ë¥¢¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¡ÊCVT¡Ë
¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡¡Á°¡§¥¹¥È¥é¥Ã¥È¡¡¸å¡§¥À¥Ö¥ë¥¦¥£¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥ó