¤è¤ð¤³ÍÌî¡¡µµÍü¤«¤é¼õ¤±¤¿¶²ÉÝÂÎ¸³ÌÀ¤«¤¹¡Ö´é¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ë£Á£Ô¡½£Ô£Õ£Î¡×¤ÎµµÍüÏÂÌé¡Ê£³£´¡Ë¡¢½÷Í¥¤ÎÆà½ï¡Ê£²£µ¡Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¾¾¸¶¥¿¥Ë¥·¡Ê£³£¸¡Ë¤¬£±£¹Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ö»ö¸ÎÊª·ï¡¡¶²¤¤´Ö¼è¤ê¡×¡Ê£²£¸Æü¸ø³«¡Ë¸ø³«Ä¾Á°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¡£ÅÐÃÅ¼Ô¤¬ÍÍ¡¹¤Ê¶²ÉÝ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Æà½ï¤Ï¡Ö»ä¤ÎÊì¤Ï¸Å¤¤²È¶ñ¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤Ç¤È¤¢¤ë»þ·×¤ò¹ØÆþ¤·¤¿»þ¤Ë¡¢à²õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç»È¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¥ª¥Ö¥¸¥§¤È¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤á¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¦¤Á¤ËÆÏ¤¤¤¿¤éÆ°¤½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¤½¤³¤ÇÊì¤¬¡Ö»þ·×¤¬Æ°¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»ý¤Á¼ç¤ËÏ¢Íí¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤Î»þ·×¤Ï¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯¹¥¤¤ÎË´¤Éã¤Î¥â¥Î¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¡Ê»ý¤Á¼ç¤¬¡ËàÉã¤¬¸æÎé¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹á¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Î¤½¤Î»þ·×¤Ï¡Ö°ìÅÙ»ß¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤ªËß¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥«¥Á¥«¥Á¤È¤Þ¤¿Æ°¤¤À¤·¤¿¡×¡ÊÆà½ï¡Ë¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÇòÁõÂ«»Ñ¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤è¤ð¤³¡×¤ÎÍÌî¿¸ºÈ¤ÈßÀ¸ýÍ¥¤âà¶²ÉÝÂÎ¸³á¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÍÌî¤Ï¡Ö»£±Æ¤ÎÆü¡¢¾ÈÌÀ¤µ¤ó¤¬¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤Æ¤Æ¡¢ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Î¾ÈÌÀ¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¡¢»£±Æ¼«ÂÎ¤¬²¡¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ç¾ì¤òÏÂ¤Þ¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ç¡Ø¤³¤ÎÌò¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¾ÞÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤¿¤é¡¢µµÍü¤¯¤ó¤¬¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¾Þ¤Ï¤½¤ó¤Ê´ÊÃ±¤Ê¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ê¤½¤ÎÉ½¾ð¤Ï¡ËÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È²óÁÛ¡£
¡¡
¡¡ßÀ¸ý¤â¡Ö²¶¤é¤ÏÌòÊÁ¤Ç¤ÏÂçÊª·Ý¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Æü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¾¾¸¶¥¿¥Ë¥·¤Ë¤Ï²¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â°áÁõ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢²¶¤é¤Ë¤Ï¥ï¥ó¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¤ß¤Ç¤·¤¿¤è¡×¤ÈÉñÂæÎ¢¤òË½Ïª¤·¡¢À¹¤ê¾å¤²¤¿¡£