¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î¡È²á¾ê±é½Ð¡É¤ò½Ð±é¼Ô¤¬¹ðÈ¯¡ª Èá»´¤Ê¡Ö¤ä¤é¤»¡×°ìÉô»Ï½ª
¡ÖÁ´8²ó¤ÎÊüÁ÷¤È¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÈÇ¤È¤Ç·×9²ó¡£12Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Õ¥§¥¤¥¯¤òÎ®¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î»Ø¼¨¤Ç±êÅ·²¼¤Ç¤¿¤Ð¤³¤òµÛ¤ï¤µ¤ì¤¿¡Ö¤ä¤é¤»¥·¡¼¥ó¡×
¡¡¤È¹ðÈ¯¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥Þ¥¤µ¤ó¤ÎÏ·¸å¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Þ¥¤µ¤ó¤À¡£
¡¡ÆüÍËÆü¤Î¸á¸å2»þ¤«¤é¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¡£ÊüÁ÷³«»Ï¤Ï1995Ç¯10·î¤Ç¡¢25Ç¯¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ëÄ¹¼÷ÈÖÁÈ¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¿Íµ¤¤Ê¤Î¤¬¥ª¥«¥Þ¤Î¥Þ¥¤µ¤ó¤È¥ª¥Ê¥Ù¤Î¥¸¥ç¥ó¤µ¤ó¤Î¥¢¥Ù¥³¥ÙÉ×ÉØ¤ÎÀ¸³è¤òÃ¸¡¹¤ÈÄÉ¤¦¡Ø¥Þ¥¤µ¤ó¤ÎÏ·¸å¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡£ºÇ½é¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ç08Ç¯¤Ç¡¢°Ê¹ß¤Ï¤Û¤ÜÇ¯1¥Ú¡¼¥¹¤ÇÅÐ¾ì¡£µ¤À¤Î·ã¤·¤¤¥Þ¥¤µ¤ó¤È¤½¤ì¤ò¤Ê¤À¤á¡¢ÂÑ¤¨¤ë¥¸¥ç¥ó¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤Î¤À¤¬¡£
¡Ö¤³¤ì¤â¤Í¤§¡¢±³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»ä¤¿¤Á¥±¥ó¥«¤Ê¤ó¤«¤Û¤È¤ó¤É¤·¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡×
¡¡¤È¥Þ¥¤µ¤ó¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¼º£¡¢¹ðÈ¯¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö¡Ø¥Æ¥é¥¹¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤ÎÌÚÂ¼²Ö¤µ¤ó¤Î¼«»¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£»ä¤âÈÖÁÈ½Ð±é»þ¤Ë¤Ï¥¢¥ó¥Á¥µ¥¤¥È¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ë¤Û¤ÉÃ¡¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤Ò¤É¤¤ÇÍëÊ»¨¸À¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡×
¡¡½Ð±éÃæ¤Ë¤ÏÎ¢ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Â´¶È¤·¤¿º£¡¢ÈÖÁÈ±é½Ð¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡È¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤ÎÀèÇÚ¡É¤È¤·¤Æ¶ì¸À¤òÄè¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
Èá»´¤Ç¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ê±é½Ð
¡Ö»ä¤¬¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù½Ð±é¤ÎÏÃ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¡¢¥¸¥ç¥ó¤ÏÅÜ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Þ¥¤Á¤ã¤ó¡¢¤¢¤ÎÈÖÁÈ¤¬¤É¤ó¤ÊÈÖÁÈ¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡¡¤Ã¤Æ¡£»ä¤ÏÈÖÁÈ¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÃË¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¸ý¼Ö¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¥Þ¥¤µ¤ó¤Ë½Ð±é¤ÎÏÃ¤¬Íè¤¿¤Î¤ÏÂ¾¶É¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ë¡È¥ª¥«¥Þ¤È¥ª¥Ê¥Ù¤Î¥¢¥Ù¥³¥ÙÉ×ÉØ¡É¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ï30Ê¬ÈÖÁÈ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬¡È1»þ´Ö¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±½Ð¤º¤Ã¤Ñ¤ê¤Çµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡É¡È¹ü¤Î¤¢¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ë¤·¤Þ¤¹¡É¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤ï¤±¡£¤½¤ì¤Ç½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×
¡¡1Ç¯´Ö¡¢Ä«¤«¤éÈÕ¤Þ¤ÇÌ©Ãå¤µ¤ì¤Æ¥®¥ã¥é¤Ï20Ëü±ßÄøÅÙ¡£ÂæËÜ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÅÏ¤µ¤ì¡¢¡Ö¥É¥é¥Þ¤Ê¤ó¤À¤È³ä¤êÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥Þ¥¤µ¤ó¡£
¡¡½é²óÊüÁ÷¤ò¸«¤¿¼þ°Ï¤ÎÈ¿±þ¤ÇÈÖÁÈ¤Î°Õ¿Þ¤òÃÎ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤ÎÆü¤Ï¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÊüÁ÷¤ò¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÍ§Ã£¤«¤é¡È¥Þ¥¤Á¤ã¤ó¤Þ¤À48ºÐ¤ÇÏ·¸å¤Ã¤Æ¤Ò¤É¤¤¤ï¤è¡É¤Ã¤Æ¥á¡¼¥ë¤¬¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯°Å¤¯»£¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡ÈÄ¦¤ê¤¬¿¼¤¯¸«¤¨¤ë¤«¤é¾ÈÌÀ¤Ï°Å¤¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¸½¼Â¤è¤ê¤â¤¨¤é¤¯Ï·¤±¹þ¤ó¤À»Ñ¡£°Å¤¤¾ÈÌÀ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤¯¤Ã¤¤ê¤ÈÇ»¤¤¥·¥ï¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥¸¥ç¥ó¤µ¤ó¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Ö»ä¤ÏÈÖÁÈ¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥¤Á¤ã¤ó¤Ë¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤ÎÈÖÁÈ¤ÏÈá»´¤Ç¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ê¿Í¤ò¸«¤Æ»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤¬Í¥±Û´¶¤Ë¿»¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤è¡¢¤È¡£½é²ó¤ò¸«¤Æ¤â¶Ã¤¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤½¤Î¸å¤â¡¢
¡Ö¤ä¤é¤»¡¢¤Í¤ÄÂ¤¡¢»Å¹þ¤ß¡¢¤Ï¤á¹þ¤ß¤Î¥ª¥ó¥Ñ¥ì¡¼¥É!¡¡¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¥¶¡¦È¾¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¼Âºß¤Î¿ÍÊª¤È¤¤¤¦¤À¤±!¡¡¥Þ¥¤ÏÏ·¤±Ìò¡¢¥Ö¥¹Ìò¡¢±ø¤ìÌò¤Ç¥¸¥ç¥ó¤Ï¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ê¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¤È¡¢¥Þ¥¤µ¤ó¡£ÌóÂ«¤Î8²ó¤ò½ª¤¨¤¿¤é¤¹¤Ã¤Ñ¤ê¤ä¤á¤è¤¦¤È³ä¤êÀÚ¤Ã¤ÆÂ³¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Þ¥¤µ¤ó¤ÎËµ¼ãÌµ¿Í¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤Î±é½Ð¤¬¥¢¥ó¥Á¥µ¥¤¥È¤Þ¤ÇÀ¸¤ß¡¢¼ÂÀ¸³è¤Ç¤âÈï³²¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¥¸¥ç¥ó¤È2¿Í¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡È¥¸¥ç¥ó¤µ¤ó¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ë¡£¤¢¤ó¤¿¤ÏÂç·ù¤¤¤Ã¡É¤È¤¤¤¤Ê¤êË½¸À¤òÅÇ¤«¤ì¤¿¤ê¡¢»à¤Í¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤ß¤ò¤µ¤ì¤¿¤ê¡£»ä¤¿¤Á¤Ï2¿Í¤À¤«¤éÂÑ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤Ç¥¢¥ó¥Á¥µ¥¤¥È¤Ê¤ó¤«¸«¤Æ¤¿¤éÌÚÂ¼²Ö¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë»à¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡×
¡Ö¥±¥ó¥«¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡¤ä¤é¤»±é½Ð¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡ÖÇ¯±Û¤·¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¸À¤¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë»ä¤¬ÅÜ¤Ã¤Æ¥ï¥¤¥ó¥Ü¥È¥ë¤ò³ä¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë±é½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¬¥Á¥ã¡¼¥ó¤È¤¤¤¦¸ú²Ì²»¤¬¤Ï¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó»ä¤Ï¥Ü¥È¥ë¤ò³ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó!
¡¡½é²ó¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤ÎÇã¤¤Êª¥·¡¼¥ó¤Ç¤ÏÁ¯µûÇä¤ê¾ì¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤Ë¥¤¥Á¥ã¥â¥ó¤ò¤Ä¤±¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤µ¤ì¡¢ºá¤â¤Ê¤¤Å¹°÷¤µ¤ó¤ËÅÜ¤ë±é½Ð¤ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤Ï¼Õºá¤â¤Ê¤¯¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¶á½ê¤Ç¤ÎÉ¾È½¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¥Þ¥¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¡È¥±¥ó¥«¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥±¥ó¥«¤¹¤ë¤Þ¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤éÁá¤¯µ¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Æ¥±¥ó¥«¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ï¼«Ê¬¤Ë¶¯¤¯¤â¤Î¤ò¤¤¤¦¥Þ¥¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤È¤¬·ù¤¤¤Ç¡È¥Ò¥â¥ª¥«¥Þ¡É¤È¤·¤ÆÉÁ¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À¸³èÈñ¤â¤Á¤ã¤ó¤È¥Þ¥¤Á¤ã¤ó¤Ï10Ëü±ßÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤¿¤Ã¤¿2Ëü±ß¤·¤«À¸³èÈñ¤òÆþ¤ì¤º¤Ë°ÒÄ¥¤êÉå¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ª¥«¥Þ¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¸¥ç¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ä¤é¤»°Ê³°¤Ë¤Ê¤ó¤È¡È¥»¥¯¥Ï¥éÈï³²¡É¤Ë¤â¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÊè»²¤ê¤Î¥·¡¼¥ó¤ò»£¤ë¤¿¤á¤ËÎ¹´Û¤Ë1Çñ¤·¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î½÷¤Î»Ò¤È¥Þ¥¤Á¤ã¤ó¤È¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢ÆÍÁ³¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ë¸å¤í¤«¤é±©¸ò¤¤Äù¤á¤Ë¤µ¤ì¤Æ¡È¥¸¥ç¥ó¤µ¤ó¤ª¤Ã¤Ñ¤¤Âç¤¤¤¡Á¡É¤Ã¤ÆÙæ¤Þ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»¦¤·¤¿¤¤¤Û¤É¤Ï¤é¤ï¤¿¤¬¼Ñ¤¨¤¯¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£·ãÅÜ¤·¤¿¤é¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÏÉô²°¤ËÆ¨¤²µ¢¤Ã¤ÆÍâÆü¡È³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡É¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤À¤±¡£ºÇ¸å¤Ï»ä¤â¤Û¤È¤ó¤É»Ø¼¨¤Ë½¾¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢½Ð±é¼Ô¤Î»Å¹þ¤ß¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¸µ¥Ý¥ë¥ÎÃËÍ¥¤ÎÉñÂæ±é½Ð²È¤ÎË¿»á¤Ï¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎÍ§¿Í¤Ç¤ªÊú¤¨¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¤¹¡×¡Ê¥Þ¥¤µ¤ó¡Ë
¡¡¤³¤ÎË¿»á¤Î½Ð±é²ó¤Ï»£¤ì¹â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Ï¤¤¤Ä¤â¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¸À¤¤¤Ê¤ê¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¾ù¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥ç¥ó¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÎÁÍý¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¤è¤¦¤ËÍ×µá¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÃÇ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥Þ¥¤µ¤ó¡Ë
¤»¤á¤Æ¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¤Ë
¡¡ºòÇ¯1·î¤ÎËÜÊüÁ÷¤òºÇ¸å¤ËÈÖÁÈ¤«¤é¼ê¤ò°ú¤¤¤¿2¿Í¤À¤¬¡¢À©ºî¥µ¥¤¥É¤Ï¿Íµ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¼êÊü¤µ¤Ê¤¤¡£
¡Öº£Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÏ¢Íí¤¬¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¶â¤âÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤Éº£¤Ï¡¢¤â¤¦2ÅÙ¤È½Ð¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó!¡¡»ä¤ÎÇ°´ê¤Î¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ½Ð±é¤ä¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼½Ð±é¤ÎÄà¤ê±Â¤ò¤Á¤é¤Ä¤«¤µ¤ì¤Æ²æËý¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¤â¼Â¸½¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ø¥Þ¥¤µ¤ó¤ÎÏ·¸å¡Ù¤ÎºÇ¸å¤Ï¥¸¥ç¥ó¤µ¤ó¤È¤Î´¥ÇÕ¥·¡¼¥ó¤Ç½ª¤ï¤ë¡£
¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¤À¤±¤Ï´Ó¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥±¥ó¥«¤òµá¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡×
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ä¤é¤»±é½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È¨¡¨¡¡£
¡Ö²á¾ê¤Ê±é½Ð¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´ËÜ¿Í¤¿¤Á¤¬ÉÔ²÷¤Ê±é½Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÄ¾ÀÜ¡¢¿¿°Õ¤ò³ÎÇ§¤·ÏÃ¤·¹ç¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂÐ±þ¤ËËÜ»ï¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¥¸¥ç¥ó¤µ¤ó¡¡ËÜÌ¾¡§µÜËÜ²Â»Þ¡£·²ÇÏ¸©À¸¤Þ¤ì¡£¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Ë½¢¿¦¤·¤¿¤Î¤Á¡¢Åìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¤Î¥ì¥º¥Ó¥¢¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ç½¤¶È¡£¸Î¶¿¤ÎÁ°¶¶¤ØÌá¤ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ð¡¼¡Ö¥Ñ¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¥¸¥ç¥ó¡×¤ò³«Å¹¡£¥Þ¥¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Í§¾ðº§¤ò¤¹¤ë¡£¸½ºß¤Ï²ð¸îÊ¡»ã»Î¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£
¥Þ¥¤µ¤ó¡¡ËÜÌ¾¡§µÜËÜ¾»¼ù¡£°ñ¾ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø¶µ°é³ØÉô¹ñ¸ì¹ñÊ¸³Ø²ÊÂ´¶È¡ÊÊ¸³Ø»Î¡Ë¡£Âç³Øºß³ØÃæ¤«¤éÏ»ËÜÌÚ¤Î¥²¥¤¥¯¥é¥Ö¡Ö¥×¥Æ¥£¡¦¥·¥ã¥È¡¼¡×¤Ç³èÌö¡£¸½ºß¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÃæ¿´¤Ë³èÌöÃæ¡£
HP¡Ö¥¸¥ç¥ó¡õ¥Þ¥¶æ³ÚÉô¡×¡¢YouTube¡Ö¥¸¥ç¥ó¡õ¥Þ¥¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¡¢¥Ö¥í¥°¡Ø¥¸¥ç¥ó¡õ¥Þ¥¸ø¼°¥Ö¥í¥°¡Ù