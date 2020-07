ブラジルの最南端リオグランデ・ド・スル州サン・レオポルドで今年1月、3本足の犬が飼い主の女に捨てられた。女が犬を置き去りにする様子は監視カメラが捉えており、SNSで拡散し大炎上した。しかしこの動画がきっかけとなり、捨てられた犬は新しい人生を踏み出したのであった。今年1月、非情な飼い主の女に捨てられた犬の動画がSNSで拡散した。“タンタン(Tintin)”と名付けられた犬は動物保護団体に保護されたが、その時の動画が今月になって再び『LADbible』などで取り上げられた。動画では白い車が誰もいない通りに停車し、運転席から降りた女が後部座席のドアを開けると、黒い犬が車から飛び出してくる。女は白い犬“タンタン”の頭部と腹部を掴んで車から降ろし、黒い犬には車の中に戻るよう指示をする。タンタンは尻尾を振りながら女にまとわりついているが、前足が1本しかなくうまく歩けないようである。しかし女はそんなタンタンには目もくれず、黒い犬を車に乗せて後部座席のドアを閉め、運転席に戻ろうとした。タンタンは置いていかれるのを察したのだろう。女に近づこうとしているが、女はタンタンに「あっちへ行け」と指示し、あくまでも冷酷なのだ。それでも離れようとしないタンタンに女はタンタンの頭を両手で掴み、そのまま道路に叩きつけるかのように放り投げた。不意を突かれたタンタンは顎から道路にスライドするように突っ込み、体勢を崩してしまう。不自由な足を引きずりながらも女のほうに向きを変えるタンタンは、ひどく混乱しているようである。その後、悶えているかのようなタンタンを残し、女は非情にもその場から走り去っていく。タンタンは車のほうに向かって歩こうとしているのだろうか、少しずつ前に進んではいるものの足がもたついていた。『Telefe Noticias』によると、タンタンは偶然にもそばを通りかかった女の知人によって飼い主のもとに連れ戻されたそうだ。しかしその数時間後、今度はこの女の夫がアンダーソン・リベイロさん(Anderson Ribeiro)が運営する動物保護施設を訪れ、「道に捨てられていた」と嘘をつきタンタンを置き去りにしていったのだ。しかしタンタンに首輪がついていたことからアンダーソンさんは警察に通報し、男が動画の女の夫であることが判明した。タンタンを捨てた夫妻は警察の取り調べを受けており、動物虐待で有罪となれば、3か月から1年の懲役と罰金が科せられるという。この動画は1月にSNSに投稿されて拡散し、「悪魔のような女。障がいがあるから捨てるのか。こういうやつは自分も脚を失わないと苦しみがわからないんだ」「この犬は顎を打ち付けた痛みより、心の痛みが癒えるのに時間がかかると思う」「この夫婦は動物を飼う資格がない」「思わず目を覆ってしまった。なんでこんなことができるのか」といった怒りの声があがった。アンダーソンさんはその後、Facebookにタンタンの様子を何度か投稿しており、この動画が拡散した直後に約20人から「タンタンを是非引き取りたい」と申し出があったそうだ。しかしタンタンは前足の1本がないばかりか、もう1本の前足もうまく機能しておらず、アンダーソンさんは獣医と義足の可能性なども相談しながら、時間をかけて新しい飼い主の選定を行った。アンダーソンさんは3月12日、Facebookにタンタンの新しい飼い主が決まったことを報告しており、カップルに抱かれるタンタンはとても穏やかな表情をしているのが見て取れる。アンダーソンさんはタンタンが新しい人生を歩みだしたことを喜んでおり、「タンタンに愛情をいっぱい注いでくれる飼い主が見つかって本当に良かった。これからまだ治療が必要だけど、タンタンはとてもラッキーだったと思うよ」とFacebookに綴っている。さらに「実はタンタンには、最終的に1500人から『引き取りたい』と申し出があったんだ。でも私の施設には障がいを持つ犬が40頭もいてね。タンタンは動画で注目されたけど、他にもこの地域では約6000頭の犬たちが温かい家を待っている。どうかタンタン以外の犬たちにも注目して欲しい」と述べ、障がいを持つ犬や捨て犬の保護を呼びかけている。画像は『LADbible 2020年7月2日付「Disabled Dog Dumped By Owner Twice In One Day Finds Loving Home」(Credit: CEN)』『Anderson Ribeiro FanPage 2020年1月14日付Facebook「foto tirada na semana passada por um amigo.」、2020年3月12日付Facebook「Aff....o dia q todos perguntavam na pagina chegou.... o Tintin deu adeus as bolinhas!」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)