ÆüËÜ¤Ï¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¡©¡¡Ãæ¹ñ¿Í¤Î¹Í»¡¡áÃæ¹ñÊóÆ»
¡¡ÆüËÜ¤Ë¤ÏÁ´¹ñ¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¥³¥ó¥Ó¥Ë¤¬¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÀ¸³è¤Ë¤¹¤Ç¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Íß¤·¤¤¤â¤Î¤¬²¿¤Ç¤â¤½¤í¤¤¡¢¥È¥¤¥ì¤â¼Ú¤ê¤é¤ì¤Æ¤ªÅÚ»º¤âÄ´Ã£¤Ç¤¤ë¡¢¤ÈÃæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤âÂç¿Íµ¤¤À¡£ÆüËÜÎ¹¹ÔÃæ¤ÏËèÆü¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ËÄÌ¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦Ãæ¹ñ¿Í¤âÂ¿¤¤¡£ÌÖ°×¤Ï£±£¸Æü¡¢¡Ö¤Ê¤¼ÆüËÜ¤Ï¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¥³¥ó¥Ó¥Ë¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÂê¤¹¤ëµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡µ»ö¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ï¡Ö°Â¤¤¾¦ÉÊ¤¬Çä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤è¤ê¡¢¾¦ÉÊ¤¬Äê²Á¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¶á½ê¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¹Ô¤¯¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤¨¤ÇÆüËÜ¿Í¤¬¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ò¤è¤¯ÍøÍÑ¤¹¤ëÍýÍ³¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡££±¤ÄÌÜ¤Ï¡ÖÆüËÜ¿Í¤ÎÀ¸³è¤ÏË»¤·¤¤¡×¤³¤È¡£Ã»»þ´Ö¤ÇÁÇÁá¤¯Çã¤¤Êª¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ï»þ´Ö¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤ß¡¢¹ØÆþ¤·¤¿¤â¤Î¤ò¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¿©¤Ù¤ì¤Ð¿©»ö¤âºÑ¤Þ¤»¤é¤ì¤ë¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²¤ÄÌÜ¤Ï¡¢Çä¤ê¾ìÌÌÀÑ¤Î¾®¤µ¤Ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ï¡Ö³«¶È»ñ¶â¡×¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤è¤ê¤â¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤ß¡¢³«¶È¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤«¤é¤³¤ì¤À¤±Áý¤¨¤¿¤È¤¤¤¦Ê¬ÀÏ¤À¡££³¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ï¡Ö²È¤Î¶á¤¯¡×¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤è¤ê¤âµ¤·Ú¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¡ÖÎäÂ¢¸ËÂØ¤ï¤ê¡×¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡££´¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡ÖÍÍ¡¹¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤ò»ØÅ¦¡£³Æ¼ï»ÙÊ§¤¤¤ä¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹ØÆþ¡¢¥³¥Ô¡¼¡¢¼Ì¿¿¥×¥ê¥ó¥È¡¢ÂðÇÛÊØ¤ÎÈ¯Á÷¤ä¼õ¼è¤Ê¤É¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÏÂ¿´ô¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤À¤±ÆüËÜ¿Í¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Ë¹¤¬¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£µ»ö¤Ï¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÏÍ×¤é¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¤è¤¦¤ÊÊØÍø¤ÊÅ¹¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¼ûÍ×¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¡Ö¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¡×¤ò¸¼´ØÀè¤Þ¤ÇÇÛÃ£¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÇÛÁ÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬È¯Ã£¤·¤¿¡£º£¤Ç¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÂ¨ÆüÇÛÃ£¤âÅöÁ³¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Ï¤ä¡¢¡Ö²È¤«¤é°ìÊâ¤â½Ð¤º¤ËÇã¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¡×¤Û¤ÉÊØÍø¤Ê¼Ò²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤¯¤éÆüËÜ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤¬ÊØÍø¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â³°½Ð¤ÎÉ¬Í×¤¹¤é¤Ê¤¤Ãæ¹ñ¤«¤é¤¹¤ë¤È¡Ö¤¹¤Ç¤Ë»þÂåÃÙ¤ì¡×¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¤È¤Ç¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î°ã¤¤¤«¤é¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¤â°ã¤Ã¤¿È¯Å¸¤ò¿ë¤²¤¿¤È¸À¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤¬Í¥½¨²á¤®¤Æ¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹²½¤·¤¿¤Î¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤â¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÏÅñÂÁ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯±Ä¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÄê¤Î¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë¤Î¤â¤Þ¤¿»ö¼Â¤À¡£ÆüËÜ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ï¤â¤¦Ë°ÏÂ¾õÂÖ¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ë¤¬¡¢º£¸å¤â¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÊÊÔ½¸Ã´Åö¡§Â¼»³·òÆó¡Ë¡Ê¥¤¥á¡¼¥¸¼Ì¿¿Äó¶¡¡§£±£²£³£Ò£Æ¡Ë
¡¡µ»ö¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ï¡Ö°Â¤¤¾¦ÉÊ¤¬Çä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤è¤ê¡¢¾¦ÉÊ¤¬Äê²Á¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¶á½ê¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¹Ô¤¯¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤¨¤ÇÆüËÜ¿Í¤¬¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ò¤è¤¯ÍøÍÑ¤¹¤ëÍýÍ³¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡££±¤ÄÌÜ¤Ï¡ÖÆüËÜ¿Í¤ÎÀ¸³è¤ÏË»¤·¤¤¡×¤³¤È¡£Ã»»þ´Ö¤ÇÁÇÁá¤¯Çã¤¤Êª¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ï»þ´Ö¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤ß¡¢¹ØÆþ¤·¤¿¤â¤Î¤ò¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¿©¤Ù¤ì¤Ð¿©»ö¤âºÑ¤Þ¤»¤é¤ì¤ë¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²¤ÄÌÜ¤Ï¡¢Çä¤ê¾ìÌÌÀÑ¤Î¾®¤µ¤Ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ï¡Ö³«¶È»ñ¶â¡×¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤è¤ê¤â¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤ß¡¢³«¶È¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤«¤é¤³¤ì¤À¤±Áý¤¨¤¿¤È¤¤¤¦Ê¬ÀÏ¤À¡££³¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ï¡Ö²È¤Î¶á¤¯¡×¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤è¤ê¤âµ¤·Ú¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¡ÖÎäÂ¢¸ËÂØ¤ï¤ê¡×¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡££´¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡ÖÍÍ¡¹¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤ò»ØÅ¦¡£³Æ¼ï»ÙÊ§¤¤¤ä¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹ØÆþ¡¢¥³¥Ô¡¼¡¢¼Ì¿¿¥×¥ê¥ó¥È¡¢ÂðÇÛÊØ¤ÎÈ¯Á÷¤ä¼õ¼è¤Ê¤É¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÏÂ¿´ô¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤À¤±ÆüËÜ¿Í¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Ë¹¤¬¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£µ»ö¤Ï¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÏÍ×¤é¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¤è¤¦¤ÊÊØÍø¤ÊÅ¹¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¼ûÍ×¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¡Ö¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¡×¤ò¸¼´ØÀè¤Þ¤ÇÇÛÃ£¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÇÛÁ÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬È¯Ã£¤·¤¿¡£º£¤Ç¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÂ¨ÆüÇÛÃ£¤âÅöÁ³¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Ï¤ä¡¢¡Ö²È¤«¤é°ìÊâ¤â½Ð¤º¤ËÇã¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¡×¤Û¤ÉÊØÍø¤Ê¼Ò²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤¯¤éÆüËÜ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤¬ÊØÍø¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â³°½Ð¤ÎÉ¬Í×¤¹¤é¤Ê¤¤Ãæ¹ñ¤«¤é¤¹¤ë¤È¡Ö¤¹¤Ç¤Ë»þÂåÃÙ¤ì¡×¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¤È¤Ç¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î°ã¤¤¤«¤é¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¤â°ã¤Ã¤¿È¯Å¸¤ò¿ë¤²¤¿¤È¸À¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤¬Í¥½¨²á¤®¤Æ¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹²½¤·¤¿¤Î¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤â¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÏÅñÂÁ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯±Ä¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÄê¤Î¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë¤Î¤â¤Þ¤¿»ö¼Â¤À¡£ÆüËÜ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ï¤â¤¦Ë°ÏÂ¾õÂÖ¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ë¤¬¡¢º£¸å¤â¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÊÊÔ½¸Ã´Åö¡§Â¼»³·òÆó¡Ë¡Ê¥¤¥á¡¼¥¸¼Ì¿¿Äó¶¡¡§£±£²£³£Ò£Æ¡Ë