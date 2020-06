『グレイズ・アナトミー』製作総指揮が衝撃の過去を告白、白人だったから犯罪歴はない

大ヒットドラマ『グレイズ・アナトミー』で長年脚本・製作総指揮などに関わってきたクリスタ・ヴァーノフが、白人としての恩恵を何度も受けたと、衝撃の過去を告白した。米Entertainment Weeklyが報じている。

現在48歳のヴァーノフは、"Black Lives Matter(ブラック・ライヴズ・マター)"運動の一環にある、"白人としての経験を正直に話す"というスレッドで自身の過去を明かした。

「15歳の時、"その泥棒を捕まえてくれ!"とショッピングモールで叫ぶ警官に、私は追いかけられました。何千ドルもする商品を盗んでいたからです。私は捕まり、6カ月間、保護観察官に毎週会うという保護観察の処分を受けました。ですが手錠をかけられることすらなかったのです。

18歳の時、飲酒運転で車を停められました。警察官が私にアルコール検知器に息を吹き込むよう指示しましたが、私は喘息を患っているふりをして、あまり強く息を吹けないと主張しました。警官は笑って、私の友人に代わりにやるように言いました。そして友人の一人のアルコール数値が運転可能なくらいの低さになった時、警官は私に助手席へ移動するように言い、口頭だけの警告だけで何のお咎めもなく見逃してくれました。

19歳の時、妹の彼氏にちょっかいをかけていた女性に腹が立ったので、1ガロン(約3.8リットル)の水ボトルで彼女の頭を殴りつけました。それでも、警察は呼ばれませんでした」

When I was 15, I was chased through a mall by police who were yelling "Stop thief!" I had thousands of dollars of stolen merchandise on me. I was caught, booked, sentenced to 6 months of probation, required to see a parole officer weekly. I was never even handcuffed.



THREAD: