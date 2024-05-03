Ì²¤ëÁ°£¶Ê¬¡ªËèÆü¤Ç¤¤ë²÷Ì²¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á
¡¡¸½ºß¡¢¥â¥Ç¥ë¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¡Ö¤¢¤äµÈ¡×¤³¤ÈÀ¾Ã«°½»Ò¤µ¤ó¡£
¹â¹»»þÂå¤Ï¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤½Ð¾ì¡¢»Å»ö¤òÄÌ¤·¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¼«¸ÊºÇ¹â3»þ´Ö1Ê¬32ÉÃ¤ÎµÏ¿¤ò»ý¤Ä¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÆâ¤ÇÅÁ¼ø¤¹¤ë¡¢ËèÆüµ¤·Ú¤ËÂ³¤±¤é¤ì¤ë²÷Ì²¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¡Ö¤³¤à¤éÊÖ¤ê¡×¤ÏÂÎ¤«¤é¤Î´í¸±¿®¹æ
²÷Ì²¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹
¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò³«»Ï¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¤è¤ê²÷Ì²¤Î¤¿¤á¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
Ìë¡¢Ì²¤ëÁ°¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ï¡¢Éô²°¤ò°Å¤¯¤·¤Æ¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Éô²°¤Î¾ÈÌÀ¤¬ÌÀ¤ë¤¤¤È¡¢Ì²¤ê¤Î¥Û¥ë¥â¥ó¡Ö¥á¥é¥È¥Ë¥ó¡×¤¬¸º¾¯¤·¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Éô²°¤ò°Å¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤Ï¡¢¾ÈÌÀ¤òÃÈ¿§·Ï¤Ë¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î²èÌÌ¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯°Å¤¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±°Å¤¤´Ä¶¤Ç¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ÎºÝ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î5¤Ä¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÃæ¤Ï¸ÆµÛ¤â°Õ¼±
¢¿¤Ð¤¹¾ì½ê¤ò°Õ¼±
£ÄË¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¿¤Ð¤µ¤Ê¤¤
¤»ÑÀª¤ò°Õ¼±¤¹¤ë
¥¸ª¤ËÎÏ¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë
¸ª¹Ã¹ü¼þ¤ê¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á
¤¢¤°¤é¤Î»ÑÀª¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤ª¿¬¤ÎºÂ¹ü¤ÇºÂ¤ê¡¢Á°¤Ç¼ê¤òÁÈ¤ß¡¢¾å¤Ø¿¤Ð¤¹¡£¤³¤ì¤ò2²ó·«¤êÊÖ¤¹¡£
¡ùpoint¡§¤¢¤°¤é¤Î»ÑÀª¤Ç¹ø¤ËÄË¤ß¤ä°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤ª¿¬¤Î²¼¤Ë¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÃÖ¤¤¤Æ¤âOK¡£¤Þ¤¿¡¢¸Ô´ØÀá¤äÉ¨¤ËÄË¤ß¤ä°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÂ¤òÁ°¤Ë¿¤Ð¤·¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£
¼ó¼þ¤ê¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á
¢¡STEP1. ¼ó¤ò²£¤ËÅÝ¤·¤Æ¿¤Ð¤¹¡£ÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Æ¬¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¤Æ¿¤Ð¤¹¡£
¢¡STEP2. È¿ÂÐÂ¦¤âÆ±ÍÍ¤Ë¹Ô¤¦¡£
ÂÎÂ¦¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á
¢¡STEP1. ÊÒ¼ê¤Ï¾²¤Ë¡¢¤â¤¦ÊÒ¼ê¤Ï¾å¤Ë¿¿¤ÃÄ¾¤°¿¤Ð¤·¡¢ÂÎ¤ò²£¤ËÅÝ¤¹¡£
¡ùpoint¡§¤ª¿¬¤¬Éâ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¡£
¢¡STEP2.È¿ÂÐÂ¦¤âÆ±ÍÍ¤Ë¹Ô¤¦¡£
Æó¤ÎÏÓ¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á
¢¡STEP1. Æ¬¤Î¸å¤í¤ÇÉª¤ò¶Ê¤²¡¢¤â¤¦ÊÒ¼ê¤ÇÉª¤ò²¡¤·¤Æ¡¢Æó¤ÎÏÓ¤ò¿¤Ð¤¹¡£
¢¡STEP2. È¿ÂÐÂ¦¤âÆ±ÍÍ¤Ë¹Ô¤¦¡£
¸ª¹Ã¹ü¼þ¤ê¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á
¢¡STEP1. Âç¤¤ÊÉ÷Á¥¤òÊú¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¼ê¤òÁ°¤ÇÁÈ¤à¡£ÌÜÀþ¤Ï¡¢¤ª¤Ø¤½ÉÕ¶á¤Ë¸þ¤±¤ë¡£
¢¡STEP2. ¢¡STEP1.¤Î¾õÂÖ¤Î¤Þ¤Þ¡¢ÏÓ¤ò¼Ð¤áÁ°¤Ø¿¤Ð¤¹¡£
¢¡STEP3. È¿ÂÐÂ¦¤âÆ±ÍÍ¤Ë¹Ô¤¦¡£
¶»¤È¸ª¹Ã¹ü¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á
ÂÎ¤Î¸å¤í¤Ç¼ê¤òÁÈ¤ß¡¢¿¤Ð¤¹¡£
¡ùpoint¡§²ÄÇ½¤Ê¾ì¹ç¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±¼ê¤Î°ÌÃÖ¤ò¹â¤¯¤¹¤ë¡£¼ê¤òÁÈ¤ß¤Ê¤¬¤é¾¯¤·ÍÉ¤é¤¹¤È¡¢¸ª¹Ã¹ü¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Æâ¤â¤â¡¦¹ø¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á
Â¤ÎÎ¢¤ò¹ç¤ï¤»¡¢»ÑÀª¤òÀµ¤·¤Ê¤¬¤éÂÎ¤òÁ°¤ËÅÝ¤¹¡£
Â»Ø¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á
¢¡STEP1. Â¤Î»Ø¤Î´Ö¤Ë¡¢¼ê¤Î»Ø¤ò¶´¤ß¡¢»Ø¼þ¤ê¤Î¶ÚÆù¤äÈéÉæ¤ò¤Û¤°¤¹¡£
¢¡STEP2. ÂÎ¢Á´ÂÎ¤òÙæ¤ß¤Û¤°¤¹¡£
¡ùpoint¡§ÅÚÆ§¤Þ¤º¤Î¥¢¡¼¥Á¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Â¤¬Èè¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µ¤»ý¤Á¤¬ÎÉ¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤ëÄøÅÙ¤Ë¡¢¤Û¤°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡STEP3. È¿ÂÐÂ¦¤âÆ±ÍÍ¤Ë¹Ô¤¦¡£
ÌëÌ²¤ëÁ°6Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡£
À§ÈóËèÆüÂ³¤±¡¢¼Á¤ÎÎÉ¤¤¿çÌ²¤Ø¤È·Ò¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢¨·ò¹¯¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡¢±¿Æ°Åù¤ÎÊýË¡¡¢¥á¥½¥Ã¥É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê°Õ¸«¡¢¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ç¡¢É¬¤º¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë»ö¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]
À¾Ã«°½»Ò¡Ê¤Ë¤·¤¿¤Ë¡¦¤¢¤ä¤³¡Ë
¥¸¥å¥Ë¥¢¡¦¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥Õ¡¼¥É¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¡¢¿çÌ²²þÁ±¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼
Ä»¼è¸©À¸¤Þ¤ì¡£¾®³Ø¹»3Ç¯À¸¤«¤é¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¹â¹»»þÂå¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥â¥Ç¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»Å»ö¤òÄÌ¤·¤Æ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¼«¸ÊºÇ¹âµÏ¿¤Ï3»þ´Ö1Ê¬32ÉÃ¤È·ÝÇ½³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¼ÂÎÏ¤Î»ý¤Á¼ç¡£¸½ºß¤Ï¡¢ÊÝÍ»ñ³Ê¤ò³è¤«¤·¡¢·ò¹¯¡¦ÈþÍÆ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤É¤â¹Ô¤Ê¤¦¡£