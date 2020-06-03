¥¸¥Ö¥ê¿·ºî¥¢¥Ë¥á¡¢NHK¤ÇÊüÁ÷¡¡µÜºê½Ù¤µ¤ó´ë²è¡Ö¥¢¡¼¥ä¤ÈËâ½÷¡×
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¤ÎµÜºê½Ù¤µ¤ó¤¬´ë²è¤·¡¢Ä¹ÃË¤Î¸ãÏ¯¤µ¤ó¤¬´ÆÆÄ¤¹¤ë¿·ºî¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ö¥¢¡¼¥ä¤ÈËâ½÷¡×¤¬º£Åß¡¢NHKÁí¹ç¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£3Æü¡¢Æ±¶É¤¬È¯É½¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê½é¤ÎÁ´ÊÔ3DCG¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤ëÄ¹ÊÔºîÉÊ¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸¶ºî¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥¦¥ë¤ÎÆ°¤¯¾ë¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë±Ñ¹ñ¤Îºî²È¥À¥¤¥¢¥Ê¡¦¥¦¥£¥ó¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤Î»ùÆ¸¸þ¤±¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡£¼«Ê¬¤¬Ëâ½÷¤ÎÌ¼¤È¤ÏÃÎ¤é¤º¤Ë°é¤Ã¤¿¾¯½÷¥¢¡¼¥ä¤¬¤¢¤ëÆü¡¢´ñÌ¯¤Ê²È¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¡¢°ÕÃÏ°¤ÊËâ½÷¤ÈÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»Ï¤Þ¤ëÊª¸ì¤À¡£
¡¡¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÎëÌÚÉÒÉ×¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥³¥í¥Ê¸å¤Ë´®¤¨¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤Ê¤Î¤«¡©¡¡²¿ÅÙ¤â¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£