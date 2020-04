コロナウイルス感染拡大によって自宅での テレワーク に切り替える企業が増えている事情を受けて、各社がビデオ会議でバーチャル背景として利用できる壁紙を公開しています。Engadgetでは以前、ゲームメーカーに絞って壁紙をまとめてみましたが、本記事では業種に関係なくピックアップした様々な壁紙を紹介します。「アニメ・漫画」「ドラマ・映画」「ゲーム」「その他」の4ジャンルに分けております。

■アニメ・漫画スタジオジブリ壁紙 スタジオジブリのウェブページにて「風の谷のナウシカ」「もののけ姫」などの壁紙を公開しています。

WEB会議などで使える「スタジオジブリ壁紙」

From the Scare Floor to Gusteau's Kitchen, use these backgrounds to destine your next video call for fun! pic.twitter.com/CAkNEML0vJ - Pixar (@Pixar) April 2, 2020

ぷよぷよのテレワークやビデオチャット用背景を用意したぷよ!おうちですごそうぷよ!

To your favorite Puyo Puyo locations...and beyond! Let the fun begin with these video call backgrounds! pic.twitter.com/fp42HLdYlo - みどりぷよ(ぷよぷよシリーズ公式) (@puyopuyo20th) April 6, 2020

Transport yourself to one of our worlds during your next video call with these backgrounds! pic.twitter.com/EbP0EnPZP6 - Bethesda (@bethesda) April 7, 2020

Why not add a bit of flair to your Zoom video calls with a custom background?



Mosey on over to the #SquareEnix Blog where we've gathered together a number of #FinalFantasy VII Remake designs for you to use! #FF7R



🖼️ https://t.co/EYWAq4jpDRpic.twitter.com/pRJO51UzTj - FINAL FANTASY VII REMAKE (@finalfantasyvii) April 2, 2020

