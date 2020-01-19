4T-C50BN1

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　「BCNランキング」2020年01月06日から12日の日次集計データによると、4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　AQUOS 4K 4T-C40BJ1（シャープ

2位　AQUOS 4K 4T-C50BN1（シャープ）

3位　AQUOS 4K 4T-C50BL1（シャープ）

4位　BRAVIA KJ-49X9500G（ソニー）

5位　BRAVIA KJ-55A9G（ソニー）

6位　BRAVIA KJ-43X8500G（ソニー）

7位　BRAVIA KJ-55X9500G（ソニー）

8位　AQUOS 4K 4T-C45BN1（シャープ）

9位　50V型 4K smart LED液晶テレビ 50E6800（Hisense）

10位 VIERA TH-55GZ1000（パナソニック）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。