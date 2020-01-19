今売れてる4Kチューナー搭載テレビ、シャープAQUOSがTOP3を独占！ 2020/01/19
「BCNランキング」2020年01月06日から12日の日次集計データによると、4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AQUOS 4K 4T-C40BJ1（シャープ）
2位 AQUOS 4K 4T-C50BN1（シャープ）
3位 AQUOS 4K 4T-C50BL1（シャープ）
4位 BRAVIA KJ-49X9500G（ソニー）
5位 BRAVIA KJ-55A9G（ソニー）
6位 BRAVIA KJ-43X8500G（ソニー）
7位 BRAVIA KJ-55X9500G（ソニー）
8位 AQUOS 4K 4T-C45BN1（シャープ）
9位 50V型 4K smart LED液晶テレビ 50E6800（Hisense）
10位 VIERA TH-55GZ1000（パナソニック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AQUOS 4K 4T-C40BJ1（シャープ）
2位 AQUOS 4K 4T-C50BN1（シャープ）
3位 AQUOS 4K 4T-C50BL1（シャープ）
4位 BRAVIA KJ-49X9500G（ソニー）
5位 BRAVIA KJ-55A9G（ソニー）
6位 BRAVIA KJ-43X8500G（ソニー）
7位 BRAVIA KJ-55X9500G（ソニー）
8位 AQUOS 4K 4T-C45BN1（シャープ）
9位 50V型 4K smart LED液晶テレビ 50E6800（Hisense）
10位 VIERA TH-55GZ1000（パナソニック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。