【訃報】世界的な工業デザイナーであり、ビジュアルフューチャリストとしてご活躍されたシド・ミードさんが日本時間12月30日(月)21時30分、86歳で亡くなられました。この春開催の「シド・ミード展」が大反響を得たばかりでした。生前の業績を讃え、心からご冥福をお祈り申し上げます。#sydmead2020 pic.twitter.com/1iVlfgl6hf— SYD MEAD 2020 (@progressionstyo) December 30, 2019

Rest in peace Syd Mead. Your art will endure.— Elon Musk (@elonmusk) 2019年12月30日

世界的に活躍した工業デザイナーであるシド・ミードさんが12月30日(月)にカリフォルニア州の自宅で亡くなりました。86歳でした。Visit the official website of Syd Mead Futuristミード氏は1933年生まれ。アメリカ陸軍に3年間所属したのち、ロサンゼルスのアートセンタースクール(現:アートセンターカレッジオブデザイン)に通いました。アートセンタースクール卒業後は、奨学金を支援してくれていたフォードに入社しましたが2年後に退社し、工業デザイナーとして活躍。1970年にシド・ミード社を設立。やがて、そのセンスには映画業界も注目するようになり、1979年公開の映画「スタートレック」を皮切りに、映画のビジュアルに関するデザインも手がけるようになります。ミード氏の携わった作品としては「トロン」「ブレードランナー」「エイリアン2」などが知られています。1980年代からは日本でも人気を集め、「YAMATO2520」や「∀ガンダム」のデザインなどを手がけました。長く精力的に活動を続けたミード氏は、2019年9月に引退を表明していました。