iPhoneよりコスパ重視のスマホに移行？ スマートフォン週間売れ筋ランキングTOP10
「BCNランキング」2019年12月23日の日次集計データによると、スマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AQUOS sense3 SH-02M（シャープ）
2位 iPhone 11 64GB(SoftBank)（アップル）
3位 iPhone 11 128GB(SoftBank)（アップル）
4位 iPhone 11 64GB(au)（アップル）
5位 iPhone 8 64GB(au)（アップル）
6位 P30 lite MAR-LX2J（Huawei Technologies）
7位 iPhone 11 128GB(au)（アップル）
8位 AQUOS sense3 SH-M12（シャープ）
9位 らくらくスマートフォン me F-01L（富士通コネクテッドテクノロジーズ）
10位 BASIO3 KYV43（京セラ）
10位 iPhone 11 Pro 256GB(SoftBank)（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AQUOS sense3 SH-02M（シャープ）
2位 iPhone 11 64GB(SoftBank)（アップル）
3位 iPhone 11 128GB(SoftBank)（アップル）
4位 iPhone 11 64GB(au)（アップル）
5位 iPhone 8 64GB(au)（アップル）
6位 P30 lite MAR-LX2J（Huawei Technologies）
7位 iPhone 11 128GB(au)（アップル）
8位 AQUOS sense3 SH-M12（シャープ）
9位 らくらくスマートフォン me F-01L（富士通コネクテッドテクノロジーズ）
10位 BASIO3 KYV43（京セラ）
10位 iPhone 11 Pro 256GB(SoftBank)（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。