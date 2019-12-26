AQUOS sense3

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　「BCNランキング」2019年12月23日の日次集計データによると、スマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

 
1位　AQUOS sense3 SH-02M（シャープ

2位　iPhone 11 64GB(SoftBank)（アップル）

3位　iPhone 11 128GB(SoftBank)（アップル）

4位　iPhone 11 64GB(au)（アップル）

5位　iPhone 8 64GB(au)（アップル）

6位　P30 lite MAR-LX2J（Huawei Technologies）

7位　iPhone 11 128GB(au)（アップル）

8位　AQUOS sense3 SH-M12（シャープ）

9位　らくらくスマートフォン me F-01L（富士通コネクテッドテクノロジーズ）

10位 BASIO3 KYV43（京セラ）

10位 iPhone 11 Pro 256GB(SoftBank)（アップル）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。