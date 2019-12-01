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Leaked PlayStation 5 dev kit photo sets tongues wagging • Eurogamer.net
https://www.eurogamer.net/articles/2019-11-30-leaked-playstation-5-dev-kit-photo-sets-tongues-wagging
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by Fabian Albert
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yes, this is the PlayStation 5 devkit. The reason it's large and v-shaped is to make them more easily stackable for devs who are running multiple stress tests. The cooling is optimized to push air out of the sides and center https://t.co/pc3wJw2A6v— Tom Warren (@tomwarren) 2019Ç¯11·î30Æü
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Developer. The devkits have been out there a while this particular developer just didn¡Çt give a fuck apparently.— The Drunk Cat™ (@Alcoholikaust) 2019Ç¯11·î30Æü
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