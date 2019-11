大人のための本格的なキャラクタージュエリー・グッズなどを扱うユートレジャーは、2019年で生誕27周年を迎える「 星のカービィ 」に関して、『星のカービィ スーパーデラックス』に登場する「銀河にねがいを」の世界観をモチーフにした腕時計「Milky Way Wishes / 腕時計」の発売を決定しました。文字盤にはミルキーロードの星々が散りばめられ、秒針にはワープスターに乗ったカービィがデザイン。「銀河にねがいを」のマップ上を移動するかのように時を刻みます。透明感のある光沢を持つ、センターの白蝶貝が大人の上品さを演出しているうえ、裏面には願いを叶えてくれるという「ギャラクティック・ノヴァ」も存在!「Milky Way Wishes / 腕時計」は、ユートレジャー新宿店、ユートレジャーオンラインショップにて、11月26日より予約受付が開始予定です。価格は29,700円(税込)で、ピンク×ライトブルー、ゴールド×ブラウン、シルバー×ダークネイビーの3色が用意されています。■「Milky Way Wishes / 腕時計」詳細https://www.u-treasure-onlineshop.jp/fs/utre/c/kirby(C)Nintendo / HAL Laboratory, Inc.