星のカービィをテーマにした「カービィカフェ(Kirby Café)」から、夏の新作テイクアウトドリンクが登場。2024年4月17日(水)より発売される。「星のカービィ」のキャラクター着想の夏ドリンクカービィカフェの夏の新メニューは、「カービィ」「ワドルディ」「デデデ大王」「メタナイト」をイメージしたフルーツテイストのドリンク全4種。ドリンクの中には、それぞれのベースのジュースの味に合わせたフルーツソースやカラフル