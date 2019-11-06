¤³¤Î¥Ö¥é¤ÏÃ¯¤Î¤â¤Î¡©Á´ÊÔ¥»¥ê¥Õ¤Ê¤·¤Î¥í¡¼¥É¥à¡¼¥Ó¡¼¤¬2020Ç¯1·î¸ø³«
±Ç²è¡Ø¥Ö¥é¡ª¥Ö¥é¡ª¥Ö¥é¡ª¶»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î°¦¤ò¡Ù¤¬2020Ç¯1·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¿·½ÉKʼs cinema¤Û¤«Á´¹ñ½ç¼¡¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
Âè31²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤Ë¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢Á´ÊÔ¥»¥ê¥Õ¤Ê¤·¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥í¡¼¥É¥à¡¼¥Ó¡¼¡£ÄêÇ¯¤Þ¤â¤Ê¤¤Å´Æ»±¿Å¾»Î¡¦¥Ì¥ë¥é¥ó¤Î²ßÊªÎó¼Ö¤Ï¡¢ÀþÏ©¾å¤Ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ªÃã¤ò°û¤àÃËÀ¤¿¤Á¡¢ÀþÏ©±Û¤·¤ËÀöÂõÊª¤ò´³¤¹½÷À¤¿¤Á¤¬Æü¾ï¤ò¤¹¤´¤¹½»Âð³¹¤òÄÌ¤êÈ´¤±¤ë¡£¶ÐÌ³ºÇ½ªÆü¤Ë±¿Å¾¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢Îó¼Ö¤ËÁ¡ºÙ¤ÇÈþ¤·¤¤ÀÄ¤¤¥Ö¥é¥¸¥ã¡¼¤¬°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¥Ö¥é¤ÏÃ¯¤Î¡©»ý¤Á¼ç¤òÃµ¤¹¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¤¬¡Ä¡£
´ÆÆÄ¤Ï¡¢¸½Âå¤Î¤ª¤È¤®ÏÃ¤Î¸ì¤êÉô¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¥É¥¤¥Ä¤Îµ´ºÍ¡¢¥Õ¥¡¥¤¥È¡¦¥Ø¥ë¥Þ¡¼´ÆÆÄ¡£¥í¥±ÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ë¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó¤Î»³¤¢¤¤¤Ë¼Âºß¤·¤¿³¹¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢ÀÄ¤¤¥Ö¥é¥¸¥ã¡¼¤ò¤á¤°¤ëÂç¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤ÈËÁ¸±¤ò¡¢Á´ÊÔ¥»¥ê¥Õ¤òÇÓ¤·¤Ê¤¬¤é¤âÍºÊÛ¤Ê¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¥³¥á¥Ç¥£¤ËÉÁ¤¤¢¤²¤¿¡£
±Ç²è¡Ø¥Ö¥é¡ª¥Ö¥é¡ª¥Ö¥é¡ª¶»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î°¦¤ò¡Ù¤Ï2020Ç¯1·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¿·½ÉKʼs cinema¤Û¤«Á´¹ñ½ç¼¡¸ø³«
(C)VEIT HELMER FILMPRODUCTION
±Ç²è¥é¥ó¥ÉNEWS - ±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é±Ç²è¥é¥ó¥É