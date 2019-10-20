¡Ö»ºµÙÃæ¤Ë²ñ¼Ò¤ÎÊ¡Íø¸üÀ¸À©ÅÙ¤ÇÎ¹¹Ô¤·¤¿¤éÈó¾ï¼±¡©¡×½÷À¤ÎÅê¹Æ¤¬Âç±ê¾å¡¡ÀìÌç²È¤ËÊ¹¤¤¤¿
»ºµÙÃæ¤Ë²ñ¼Ò¤ÎÊ¡Íø¸üÀ¸À©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÎ¹¹Ô¤·¤¿¤é¡¢¾å»Ê¤«¤é¡ÖÆ±Î½¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤è¤¯¹Ô¤±¤ë¤Ê¡ª¡×¤È·ùÌ£¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¡¢¤È¤¤¤¦½÷À¤ÎÅê¹Æ¤¬Âç±ê¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¾å»Ê¤Î¸À¤¦¤È¤ª¤ê¡£Èó¾ï¼±¤À¡×¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤¬ÂçÀª¤À¤¬¡¢¡ÖÍ¦µ¤¤Î¤¢¤ë½÷À¤À¡£Ê¡Íø¸üÀ¸À©ÅÙ¤ò»È¤¦¤Î¤ÏÀµÅö¤Ê¸¢Íø¤Ç¡¢¾å»Ê¤ÎÈ¯¸À¤Ï¥Þ¥¿¥Ï¥é¤À¡×¤È¤¤¤¦¶¦´¶¤Î°Õ¸«¤â¾¯¿ô¤À¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
»ºµÙÃæ¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯²á¤´¤µ¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ÀìÌç²È¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¤ß¤Ê¥¥ß¤Î·êËä¤á¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤è¤¯Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤±¤ë¤Ê¡×
ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢½÷À¸þ¤±¥µ¥¤¥È¡ÖÈ¯¸À¾®Ä®¡×¡Ê2019Ç¯10·î4ÆüÉÕ¡Ë¤ËºÜ¤Ã¤¿¡Ö»ºµÙÃæ¤Ë²ñ¼Ò¤ÎÊ¡Íø¸üÀ¸À©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤ÏÈó¾ï¼±¡©¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡¢¼¡¤ÎÅê¹Æ¤À¡£
¡Ö»ºµÙÃæ¤Ë¶Ð¤áÀè¤Î²ñ¼Ò¤ÎÊ¡Íø¸üÀ¸À©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢²ñ°÷À©¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¤Ë³ä°ú²Á³Ê¤Ç½ÉÇñ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁÈ¹ç¤«¤é¼êÂ³¤¤Î·ï¤Ç»ä¤ÎÉô½ð¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¤¤¤¡¢¾å»Ê¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤Æ¤é·ùÌ£¤ò¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¾å»Ê¤Ï¡¢¡Ö¿Í¼ê¤¬Â¤é¤º¤Ë³§»Ä¶È¤·¤Ê¤¬¤é·êËä¤á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢»ºµÙ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤é¤Ë²ñ¼Ò¤ÎÊ¡Íø¸üÀ¸¤Þ¤Ç»È¤Ã¤ÆÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ïµ¿Ìä¤À¡£ÂÌÌÜ¤«¤É¤¦¤«°ÊÁ°¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÌäÂê¤À¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Åê¹Æ¼Ô¤Ï¡¢¤³¤¦ÉÔËþ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¡£
¡ÖÎ¹¹Ô¤Ï¡¢»ºÉØ¿Í²Ê¤ÎÀèÀ¸¤«¤é1ÇñÄøÅÙ¤ÇÈè¤ì¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¤Ê¤éÁ´Á³ÌäÂê¤Ê¤¤¤Èµö²Ä¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¢Íø¤òÀµÅö¤Ë»È¤Ã¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ºµÙÃæ¤Ë²ñ¼Ò¤ÎÊÝÍÜ½ê¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¼±¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£»ºµÙÃæ¤Ï²È¤Ç¤ª¤È¤Ê¤·¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢7³ä¶á¤¯¤Î¿Í¤¬¡ÖÈó¾ï¼±¤À¡×¤ÈÈ¿È¯¤·¤¿¡£
¡ÖÀµÅö¤Ê¸¢Íø¤Î¹Ô»È¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎµÙ¤ß¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÆ±Î½¤Ç¤¹¡£¤ª¸ß¤¤ÍÍ¤À¤«¤é»Å»ö¤Î·êËä¤á¤¹¤ë¤Î¤ÏÁÛÄêÆâ¤Ç¤¹¤¬¡¢Í·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯·êËä¤á¤ÏÌÌÇò¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£¼«Ê¬¤ÎÊ¬¤â´èÄ¥¤Ã¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤Ï¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¿Í¾ð¡¢ÇÛÎ¸¤Ç¤·¤ç¤¦¡£³ä°ú²Á³Ê¤Ç¤¤¤¯¤éÀáÌó¤Ç¤¤¿¤«ÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°éµÙ¤â¼è¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢¼º¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¤Û¤¦Êý¤¬Âç¤¤¤¤«¤â¡×
¡Ö¤Þ¤º¡¢»ä¤Ê¤é¤½¤ÎÊýË¡¤ÇÎ¹¹Ô¤Ë¤Ï¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¡£¡ØÇ¥ÉØ¤µ¤ó¤ÏÍ¥²í¤À¤³¤È¡Ù¤È¤«¡ØÍ·¤ó¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë»×¤¦¿Í¤ÏÉ¬¤º¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¸¢Íø¤À¤«¤é¹½¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡¢¤ÈµÕ¥®¥ì¤¹¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Ï¼Ò²ñÀ¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö»ºµÙ¤ÎÌÜÅª¤Ï¡ØÇ¥ÉØ¤Î·ò¹¯¡Ù¤À¤è¤Í¡¢¡ØÍ·¤Ó¡Ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Í¡£Ê¡Íø¸üÀ¸¤ÎÌÜÅª³°ÍøÍÑ¤À¤è¡£¡ØÍ·¤Ó¡Ù¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤À¤Ã¤¿¤éÇ¯¼¡ÍµëµÙ²Ë¤ò¤È¤ì¤è¡¢¤À¤è¡£»ºÉØ¿Í²Ê¤ÎÀèÀ¸¤«¤éÁ´Á³ÌäÂê¤Ê¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¤È¤«¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¸Ä¿Í¤ÎÌäÂê¤Ç¡¢Æ±Î½¤Ë¤Ï¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤ÏÃ¤À¤è¤Í¡×
¡ÖÊÑ¤ÊÆ±Ä´¼çµÁ¡£¤À¤«¤é¥ï¡¼¥«¡¼¥Û¥ê¥Ã¥¯¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¡×
°ìÊý¡¢¡ÖÊ¡Íø¸üÀ¸À©ÅÙ¤ò»È¤¦¤Î¤ÏÀµÅö¤Ê¸¢Íø¤À¡×¡Ö¾å»Ê¤ÎÈ¯¸À¤³¤½¥Þ¥¿¥Ï¥é¤À¡×¤È¤¤¤¦±þ±ç¤Î°Õ¸«¤â3³ä¤Û¤É¤À¤¬¡¢´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö²ñ¼Ò¤¬·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ë»ÜÀß¤À¤·¡¢ÍøÍÑ¤Ç¤¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¡£»ºµÙÃæ¤Ë¡Ø¤½¤³¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ê¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¤ª¤«¤·¤ÊÍý¶þ¤ÏÄÌ¤é¤Ê¤¤¡£Ë»¤·¤¤¡¢¿Í¼êÉÔÂ¡¢»Ä¶È¤â¤·¤Æ¤¤¤ë......¤«¤éÍøÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡©¡¡¤À¤Ã¤¿¤é¤½¤ó¤Ê¥ê¥¾¡¼¥È»ÜÀß¤È²ñ°÷·ÀÌó¤Ê¤ó¤Æ¤¹¤ë¤Ê¡¢¤È»ä¤Ï¸À¤¤¤¿¤¤¡£»ºµÙÃæ¤Ç¥À¥á¤Ê¤éÍµë»È¤Ã¤Æ¤ÎÍøÍÑ¤â¥À¥á¤Ê¤Ï¤º¡£¡Ø¥Ê¥Ì¡ª¥¥ß¡¢Íµë»È¤Ã¤Æ¤³¤³ÍøÍÑ¤·¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤ß¤ó¤ÊË»¤·¤¯»Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë...¡Ù¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤ß¤ó¤ÊÊÑ¤ÊÆ±Ä´¼çµÁ¡£ÆüËÜ¿Í¤Ï¥ï¡¼¥«¡¼¥Û¥ê¥Ã¥¯¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤æ¤¨¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£»ºµÙ¤Ã¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯¤·¤Æ²á¤´¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¡©¡×
¡Ö¤½¤ó¤ÊË»¤·¤¤¿¦¾ì¤Ê¤é¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é»ºµÙÃæ¤¯¤é¤¤¤·¤«¹Ô¤±¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡£»ä¤Ï¡¢ËýÀÅª¿Í¼êÉÔÂ¤Î¿¦¾ì¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤»¤¤¤«¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤Î¤è¤¦¤ÊÍ¦¼Ô¤Ë¹¥°ÕÅª¤Ç¤¹¤è¡£º£¤Î¤¦¤Á¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢¤ÎÀº¿À¤Ç¤¹¡£¤·¤ó¤É¤¤¿¦¾ì¤À¤«¤é¤³¤½¡¢°ì»þ¤Ç¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤¿Ìá¤Ã¤¿¤é¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¾å»Ê¤ÎÂÖÅÙ¡¢¤³¤ì¤³¤½¥Þ¥¿¥Ï¥é¤À¡£½ÅÈ¢¤Î¶ù¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤Ä¤³¤¦¤È»×¤¦¤È¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤Ä¤Ä¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£»º¤ó¤À¸å¤À¤ÈÎ¹¹Ô¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¹Ô¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡¢º£¤Î¤¦¤Á¤Ë¹Ô¤Ã¤È¤³¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¡×
¡Ö»ºµÙ¤Ï¿¦¾ì¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÂ¸ºß¤Ê¤Î¤«¡©¡×
J-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹²ñ¼Ò¥¦¥©¥Ã¥ÁÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢½÷À¤ÎÆ¯¤Êý¤Ë¾Ü¤·¤¤¡¢¼çÉØ¤ËÆÃ²½¤·¤¿½¢Ï«»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Ó¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÄ´ººµ¡´Ø¡Ö¤·¤å¤ÕJOBÁí¸¦¡×¤ÎÀî¾å·ÉÂÀÏº½êÄ¹¤Ë¡¢¤³¤Î¡Ö»ºµÙÃæ¤ÎÊ¡Íø¸üÀ¸À©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¤¿Î¹¹Ô¤ÏÈó¾ï¼±¡©¡×ÏÀÁè¤Î°Õ¸«¤òµá¤á¤¿¡£
¡½¡½º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿±þ¤òÆÉ¤ß¡¢Î¨Ä¾¤Ë¤É¤ó¤Ê´¶ÁÛ¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àî¾å·ÉÂÀÏº¤µ¤ó¡ÖÅê¹ÆÆâÍÆ¤ÎÃ¼¡¹¤Ë¡¢Ê£¿ô¤ÎÇ§¼±¥º¥ì¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê1¡Ë¾å»Ê¤ÎÃæ¤Î¾ï¼±´¶¡¢¡Ê2¡Ë¿¦¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¡¢¡Ê3¡ËÏ«Æ¯¼Ô¤Î¸¢Íø¡¢¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÀ°Íý¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤â¤Î¥º¥Ð¥ê¤Î»ºÁ°µÙ²Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÍµëµÙ²Ë¤ÎÄ´ºº¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ¯¤¯½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ø¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÍµÙ¤¬¼èÆÀ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤«¡Ù¤òÄ´¤Ù¤¿¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¡ØµÙ¤ó¤Ç¤â¶ÈÌ³¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤ò¤Ä¤¯¤ë¡Ù¡Ø²ñ¼Ò¤¬Íµë¼èÆÀ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¡Ù¡ØË¡Î§¤Ç¼èÆÀ¤òµÁÌ³²½¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÄó°Æ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ø¼èÆÀ¤·¤ä¤¹¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò¤Ä¤¯¤ë¡Ù¤Ç¤·¤¿¡£ÂÎÀ©¤äË¡Î§¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê·°Ïµ¤¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£µÕ¤Ë¤¤¤¦¤È¡¢¼èÆÀ¤·¤Å¤é¤¤Ê·°Ïµ¤¤³¤½¤¬¡¢µÙ¤ß¤Î¼èÆÀ¤ÎºÇÂç¤Î¥Í¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î¿¦¾ì¤Ï¡¢»ºµÙ¤ò´Þ¤á¡¢µÙ¤ß¤¬¼è¤ê¤Å¤é¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½Åê¹Æ¼Ô¤òÈãÈ½¤¹¤ë¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢¡Ö»ºµÙ¤Ï¿¦¾ì¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÂ¸ºß¤À¡×¤È¤¤¤¦Á°Äó¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ê¤Î¤ËÍ·¤Ö¤Ê¤ó¤ÆÈó¾ï¼±¡×¤È¤¤¤¦È¿È¯¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
Àî¾å¤µ¤ó¡Ö»ºµÙ¤Ï¿¦¾ì¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢»ºµÙ¤Ï¼è¤ê¤Å¤é¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢»ºµÙ¤¬¼è¤ê¤ä¤¹¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»ºµÙÃæ¤Ë¤É¤¦²á¤´¤¹¤«¤ËÌÜ¤¯¤¸¤é¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·»ºµÙ¤Ï¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ë½Ð»º¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÊìÂÎ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎµÙ¶È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿¦¾ì¤Ø¤ÎÌÂÏÇ±¾¡¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Î¹¹Ô¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤¬ÊìÂÎ¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤ë¿´ÇÛ¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤Æ¡ØÈó¾ï¼±¡Ù¤ÈÂª¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×
¡Ö»ºµÙ¤¬¼è¤ê¤ä¤¹¤±¤ì¤ÐÊ¡Íø¸üÀ¸¤ò»È¤Ã¤Æ¤âÌäÂê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡½¡½²ñ¼Ò¤ÎÊ¡Íø¸üÀ¸À©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤â¡¢ÈãÈ½¼Ô¤òÂç¤¤¤Ë»É·ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é²ñ¼Ò¤Ë¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ºµÙÃæ¤Ë²ñ¼Ò¤ÎÊ¡Íø¸üÀ¸À©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àî¾å¤µ¤ó¡Ö¤ä¤Ï¤ê¡¢»ºµÙ¤Ï¿¦¾ì¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤¬Á°Äó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÏÃ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ºµÙ¤¬¼è¤ê¤ä¤¹¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ê¡Íø¸üÀ¸À©ÅÙ¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤êÌäÂê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÌäÂê¤ÏÊ¡Íø¸üÀ¸À©ÅÙ¤ò»È¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿¦¾ì¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Æ±Î½¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë¾õ¶·¤ÇÎ¹¹Ô¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÊìÂÎ¤ò¼é¤ë¤Ù¤´ü´Ö¤ËÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¡¦¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤Ï¡¢Ê¡Íø¸üÀ¸À©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¤ÏÊÌ¤ÎÏÀÅÀ¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡£±þ±ç¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¾å»Ê¤ÎÈ¯¸À¤Ï¥Þ¥¿¥Ï¥é¤ËÅö¤¿¤ë¡×¤È¤¹¤ë°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÀ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
Àî¾å¤µ¤ó¡ÖÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬Àº¿ÀÅª¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤ë°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥¿¥Ï¥é¤Ë³ºÅö¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÇ¥¿±Ãæ¤Ï¿´¿È¤È¤â¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¡Ø»ºµÙ¤Ï¿¦¾ì¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¾å»Ê¤ÎÈ¯¸À¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Åê¹ÆÊ¸¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢¾å»Ê¤ÎÃæ¤Î¾ï¼±´¶¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤ëÅÁ¤¨Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¡½¡½»ºµÙÃæ¤Ï¤É¤¦²á¤´¤·¤¿¤é¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àî¾å¤µ¤ó¡Ö°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê¾õÂÖ¤ÇÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò»º¤à¤³¤È¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¤Æ²á¤´¤¹¤³¤È¤¬ÂçÁ°Äó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¾å¤ÇÇÛÎ¸¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬½êÂ°¤¹¤ë¿¦¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¿¶¤ëÉñ¤¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø»ºµÙ¤Ï¿¦¾ì¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤Î¿¦¾ì¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ÏÅöÁ³íÂíà¤òÀ¸¤ß¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â´º¤¨¤Æ¡¢¤½¤ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤·¡¢°ìÀÐ¤òÅê¤¸¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¿ÞÅª¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢É¬¤º¤·¤âÈÝÄê¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Ä¤â¤ê¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢Ê·°Ïµ¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¤ª´«¤á¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Þ¤¹¡×
¡ÊÊ¡ÅÄÏÂÏº¡Ë