¡Ú³¤³°È¯¡ªBreaking News¡Û1ÇÕ1Ëü±ß¤â¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î±Æ¤Ç¡¢¥¸¥ã¥³¥¦¥Í¥³¤ÎÈá»´¤Ê»ô°é¾õ¶·¡Ê¥Ù¥È¥Ê¥à¡Ë
Èá¤·¤¤¤³¤È¤ËÉÙ¤òÆÀ¤ë¤¿¤áÆ°Êª¤«¤é³Ñ¤äÌÓÈé¤Ê¤É¤òÃ¥¤¤¡¢¤½¤ÎÌ¿¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Æ¤â¿´¤¬ÄË¤Þ¤Ê¤¤¼Ô¤¬¤¤¤ë¡£Æ°Êª¤Î¸½¾õ¤òµÏ¿¤·¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤Ë¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ëÃÄÂÎ¤¬¤³¤Î¤Û¤É¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ç¡¢¹âµé¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡È¥³¥Ô¡¦¥ë¥¢¥¯¡É¤¬À½Â¤¤µ¤ì¤ëÎ¢Â¦¤Ç¥¸¥ã¥³¥¦¥Í¥³¤ÎÈá»´¤Ê»ô°é¾õ¶·¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ØMetro¡Ù¡ØMoving Animals¡Ù¤Ê¤É¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤³¤Îµ»ö¤ÎÂ¾¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û
ÆüËÜ¤Ç¤Ï1ÇÕ¿ôÀé±ß°Ê¾å¤â¤¹¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç¡È¥³¥Ô¡¦¥ë¥¢¥¯¡É¡È¥ë¥¢¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ò¡¼¡É¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÓÏ¹¥ÉÊ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼¥Á¥§¥ê¡¼¡Ê¥³¡¼¥Ò¡¼¥Î¥¤Î¼Â¡Ë¤ò¿©¤Ù¤¿¥¸¥ã¥³¥¦¥Í¥³¤ÎÊµ¤«¤éÌ¤¾Ã²½¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤òÀ½ÉÊ²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¡£
¼ç¤Ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤È¤¤¤Ã¤¿ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ÎÇ®ÂÓ±«ÎÓ¤ËÀ¸Â©¤¹¤ëÌîÀ¸¤Î¥¸¥ã¥³¥¦¥Í¥³¤ÎÊµ¤«¤éºÎ¼è¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï1ÇÕ1Ëü±ß°Ê¾å¤â¤¹¤ë¹âµé¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼¤À¡£¤È¤³¤í¤¬ºÇ¶á¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØMoving Animals¡Ù¤ò¿Ê¤á¤ëÃÄÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÇÄ´ºº¤·¤¿¥³¥Ô¡¦¥ë¥¢¥¯¤ÎÀ½Â¤¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤ë¼ÂÂÖ¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Æ±ÃÄÂÎ¤ÏÆ°Êª¤ÎµÔÂÔ¤Ê¤É¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÆ°Êª¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤ò¥á¥Ç¥£¥¢¡¢³èÆ°²È¤äSNS¤Ê¤É¤ËÌµÎÁ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±ÃÄÂÎ¤¬ÌÜ¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼ÇÀ±à¤¬¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤«¤éÊá¤é¤¨¤Æ»ô°é¤·¤Æ¤¤¤ë¿ô½½É¤¤Î¥¸¥ã¥³¥¦¥Í¥³¤Î»Ñ¤À¤Ã¤¿¡£¡ØMetro¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÇÀ±à¤Ç»ô°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ã¥³¥¦¥Í¥³¤ÏÌ©ÎÄ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÏ¢¤ì¤ÆÍè¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¸¥ã¥³¥¦¥Í¥³¤Ï±ÒÀ¸Åª¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤°Å¤¤Ý£¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¡¢¼«Í³¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç»ô°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÌîÀ¸¤Î¥¸¥ã¥³¥¦¥Í¥³¤Ï²ÌÊª¡¢º«Ãî¡¢à¨ÃîÎà¤Ê¤É¤ò¿©¤Ù¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÇÀ±à¤Î¥¸¥ã¥³¥¦¥Í¥³¤Î±Â¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼¥Á¥§¥ê¡¼¤Î¤ß¤Ç±ÉÍÜ¾õÂÖ¤â¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿¡£
¤·¤«¤âÌîÀ¸¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿´Ä¶¤Ë¤è¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¤»¤¤¤«¡¢¼«Ê¬¤ÎÈø¤ò³ú¤à¤È¤¤¤¦¼«½ý¹Ô°Ù¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£Èø¤ÎÀèÃ¼¤Ï¹ü¤¬¤à¤½Ð¤·¤ÆÆù¤¬¸«¤¨¡¢ÄË¡¹¤·¤¤¾õÂÖ¤À¡£
ÇÀ±à¤Ç¤Ï¼£ÎÅ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤½¤Î¤Þ¤Þ»ô°é¤·¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¥Á¥§¥ê¡¼¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£Æ±ÃÄÂÎ¤Î¥¨¥¤¥ß¡¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼«Í³¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢Å¬ÀÚ¤Ç¤Ê¤¤Ý£¤ÎÃæ¤Ç»ô°é¤µ¤ì¤ëÆ°Êª¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤äÉÔ°Â¤òÂÇ¤Á¾Ã¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢»þ¤Ë°Û¾ï¤Ê¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥Ô¡¦¥ë¥¢¥¯¤Ï¤«¤Ä¤ÆÌîÀ¸¤Î¥¸¥ã¥³¥¦¥Í¥³¤«¤éºÎ¼è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç¼ûÍ×¤¬µÞÁý¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥³¥Ô¡¦¥ë¥¢¥¯¤òºÎ¼è¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÇÀ±à¤Ç»ô°é¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤Þ¤¿2013Ç¯¤Î¡ØBBC News¡Ù¤Ë¤è¤ëÆÈ¼«Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¥¹¥Þ¥È¥éÅç¤Ë¤¢¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼ÇÀ±à¤Ç»ô°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ã¥³¥¦¥Í¥³¤ÎÎô°¤Ê´Ä¶¤¬Ë½¤«¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºÎ¼è¤·¤¿¥³¥Ô¡¦¥ë¥¢¥¯¤ò¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ä¥¢¥¸¥¢¤ÇÎ®ÄÌ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Â¾¤Ë¤â¡Ø¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¸¥ª¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡Ù¤Î2016Ç¯¤ÎÊó¹ð¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¥Ð¥êÅç¤Ë¤¢¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼ÇÀ±à¤ÇÆ±ÍÍ¤ËÎô°¤Ê´Ä¶¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ã¥³¥¦¥Í¥³¤Î¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ØMoving Animals¡Ù¤Ç¤ÏÆ±ÍÍ¤ÎÇÀ±à¤¬Áý¤¨¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¸½ºß¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¥Ä¥¢¡¼¤È¤·¤Æ¥³¥Ô¡¦¥ë¥¢¥¯¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼ÇÀ±à¤òË¬¤ì¤ë¤Ê¤É¤Î´ë²è¤ò¤¹¤ëÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤Ë¼«½Í¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
²èÁü¤Ï¡ØMoving Animals-Official site¡ÖTell Travel Companies to Stop Promoting Cruel Civet Coffee Trade¡×¡ÊCredit¡§Moving Animals¡Ë¡Ù¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È
¡ÊTechinsightJapanÊÔ½¸Éô¡¡MasumiMaher¡Ë
¡Ú¤³¤Îµ»ö¤ÎÂ¾¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û
ÆüËÜ¤Ç¤Ï1ÇÕ¿ôÀé±ß°Ê¾å¤â¤¹¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç¡È¥³¥Ô¡¦¥ë¥¢¥¯¡É¡È¥ë¥¢¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ò¡¼¡É¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÓÏ¹¥ÉÊ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼¥Á¥§¥ê¡¼¡Ê¥³¡¼¥Ò¡¼¥Î¥¤Î¼Â¡Ë¤ò¿©¤Ù¤¿¥¸¥ã¥³¥¦¥Í¥³¤ÎÊµ¤«¤éÌ¤¾Ã²½¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤òÀ½ÉÊ²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¡£
¼ç¤Ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤È¤¤¤Ã¤¿ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ÎÇ®ÂÓ±«ÎÓ¤ËÀ¸Â©¤¹¤ëÌîÀ¸¤Î¥¸¥ã¥³¥¦¥Í¥³¤ÎÊµ¤«¤éºÎ¼è¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï1ÇÕ1Ëü±ß°Ê¾å¤â¤¹¤ë¹âµé¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼¤À¡£¤È¤³¤í¤¬ºÇ¶á¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØMoving Animals¡Ù¤ò¿Ê¤á¤ëÃÄÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÇÄ´ºº¤·¤¿¥³¥Ô¡¦¥ë¥¢¥¯¤ÎÀ½Â¤¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤ë¼ÂÂÖ¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Æ±ÃÄÂÎ¤ÏÆ°Êª¤ÎµÔÂÔ¤Ê¤É¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÆ°Êª¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤ò¥á¥Ç¥£¥¢¡¢³èÆ°²È¤äSNS¤Ê¤É¤ËÌµÎÁ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±ÃÄÂÎ¤¬ÌÜ¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼ÇÀ±à¤¬¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤«¤éÊá¤é¤¨¤Æ»ô°é¤·¤Æ¤¤¤ë¿ô½½É¤¤Î¥¸¥ã¥³¥¦¥Í¥³¤Î»Ñ¤À¤Ã¤¿¡£¡ØMetro¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÇÀ±à¤Ç»ô°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ã¥³¥¦¥Í¥³¤ÏÌ©ÎÄ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÏ¢¤ì¤ÆÍè¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¸¥ã¥³¥¦¥Í¥³¤Ï±ÒÀ¸Åª¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤°Å¤¤Ý£¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¡¢¼«Í³¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç»ô°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÌîÀ¸¤Î¥¸¥ã¥³¥¦¥Í¥³¤Ï²ÌÊª¡¢º«Ãî¡¢à¨ÃîÎà¤Ê¤É¤ò¿©¤Ù¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÇÀ±à¤Î¥¸¥ã¥³¥¦¥Í¥³¤Î±Â¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼¥Á¥§¥ê¡¼¤Î¤ß¤Ç±ÉÍÜ¾õÂÖ¤â¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿¡£
¤·¤«¤âÌîÀ¸¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿´Ä¶¤Ë¤è¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¤»¤¤¤«¡¢¼«Ê¬¤ÎÈø¤ò³ú¤à¤È¤¤¤¦¼«½ý¹Ô°Ù¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£Èø¤ÎÀèÃ¼¤Ï¹ü¤¬¤à¤½Ð¤·¤ÆÆù¤¬¸«¤¨¡¢ÄË¡¹¤·¤¤¾õÂÖ¤À¡£
ÇÀ±à¤Ç¤Ï¼£ÎÅ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤½¤Î¤Þ¤Þ»ô°é¤·¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¥Á¥§¥ê¡¼¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£Æ±ÃÄÂÎ¤Î¥¨¥¤¥ß¡¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼«Í³¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢Å¬ÀÚ¤Ç¤Ê¤¤Ý£¤ÎÃæ¤Ç»ô°é¤µ¤ì¤ëÆ°Êª¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤äÉÔ°Â¤òÂÇ¤Á¾Ã¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢»þ¤Ë°Û¾ï¤Ê¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥Ô¡¦¥ë¥¢¥¯¤Ï¤«¤Ä¤ÆÌîÀ¸¤Î¥¸¥ã¥³¥¦¥Í¥³¤«¤éºÎ¼è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç¼ûÍ×¤¬µÞÁý¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥³¥Ô¡¦¥ë¥¢¥¯¤òºÎ¼è¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÇÀ±à¤Ç»ô°é¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤Þ¤¿2013Ç¯¤Î¡ØBBC News¡Ù¤Ë¤è¤ëÆÈ¼«Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¥¹¥Þ¥È¥éÅç¤Ë¤¢¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼ÇÀ±à¤Ç»ô°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ã¥³¥¦¥Í¥³¤ÎÎô°¤Ê´Ä¶¤¬Ë½¤«¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºÎ¼è¤·¤¿¥³¥Ô¡¦¥ë¥¢¥¯¤ò¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ä¥¢¥¸¥¢¤ÇÎ®ÄÌ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Â¾¤Ë¤â¡Ø¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¸¥ª¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡Ù¤Î2016Ç¯¤ÎÊó¹ð¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¥Ð¥êÅç¤Ë¤¢¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼ÇÀ±à¤ÇÆ±ÍÍ¤ËÎô°¤Ê´Ä¶¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ã¥³¥¦¥Í¥³¤Î¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ØMoving Animals¡Ù¤Ç¤ÏÆ±ÍÍ¤ÎÇÀ±à¤¬Áý¤¨¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¸½ºß¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¥Ä¥¢¡¼¤È¤·¤Æ¥³¥Ô¡¦¥ë¥¢¥¯¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼ÇÀ±à¤òË¬¤ì¤ë¤Ê¤É¤Î´ë²è¤ò¤¹¤ëÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤Ë¼«½Í¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
²èÁü¤Ï¡ØMoving Animals-Official site¡ÖTell Travel Companies to Stop Promoting Cruel Civet Coffee Trade¡×¡ÊCredit¡§Moving Animals¡Ë¡Ù¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È
¡ÊTechinsightJapanÊÔ½¸Éô¡¡MasumiMaher¡Ë