編集部オススメ！東京オリンピックに向けて見るべき海外ドラマ＆映画TOP10

2020年の東京オリンピックまであと1年足らず。1964年大会以来、56年ぶりに同地で開催される祭典を前に、オリンピックに関連した海外ドラマと映画を、編集部が独断と偏見でランキング! 開催に向けて過去の大会の偉業や舞台裏、予習にぴったりの作品などを見てはいかがだろう?

10位『ロンドン2012 オリンピック準備委員会大作戦の巻』

オリンピック指数...★★★★★

スポーツ指数...★

その他...★★★

オリンピック指数が満点の一方でスポーツ指数の低い本作は、サブタイトルが示す通り、2012年のロンドン・オリンピックに向けて準備する大会運営チームの悪戦苦闘を描くモキュメンタリー(疑似ドキュメンタリー)。英BBCが贈る英国らしいシニカルなコメディドラマで、2シーズンかけて開幕4年前から直前までの日々を追う(シーズン2のタイトルは『ロンドン2012 オリンピック準備委員会ラストスパート!の巻』)。大会10日前までを描く最終回は、本国イギリスで開幕3日前に放送された。出演は、『ダウントン・アビー』のヒュー・ボネヴィル、『女王陛下のお気に入り』のオリヴィア・コールマンなど。『The Office』に似たノリで、職場恋愛の要素があるところも共通。

9位『歩け走るな!』

オリンピック指数...★★★

スポーツ指数...★★★

その他...★★★★

1964年の東京オリンピックの映画というと市川崑監督作が有名だが、こちらはそんなオリンピック中の東京の片隅で起きるラブコメディ。老年のイギリス人男性が商用で東京を訪れるが、予定より早く着いてしまい、オリンピック中なのでホテルはどこも満室。若い女性が出していた同居人募集の貼り紙を見かけて、男性はお断りだという彼女に半ば強引に泊めてもらう。そこに、オリンピックに出場するアメリカ人男性も転がり込むことになり...。名作『或る夜の出来事』を彷彿とさせるシーンもある本作では、当時60代だったケーリー・グラント(『シャレード』『北北西に進路を取れ』)がヒロインの恋のお相手でなくキューピッド役として活躍。彼の日本語やお辞儀、さらには競技に飛び入り参加する様も見ることができる。邦題の意味は本編でご確認を。

8位『跳べ!ロックガールズ〜メダルへの誓い』

オリンピック指数...★★

スポーツ指数...★★★★

その他...★★★★

「ロックガールズ」といっても音楽ではなく、「ロック」と呼ばれる名門の体操クラブに所属してオリンピックを目指す少女たちの物語。体操シーンは元オリンピック代表選手などが担当しており迫力満点。ただし完全なるスポーツドラマではなく、恋や友情、家族との関係に悩む姿も描かれる。親友の恋人と関係を持ってしまったり、親にも恋愛描写があったりと、『ゴシップガール』×スポーツと言うべき作品。約50話にわたって続いただけに、スポーツがもたらす喜びや苦しみもかなり深く描いている。これを見れば、選手やその家族、コーチの気持ちが分かるようになるかも!?

7位『アイ,トーニャ 史上最大のスキャンダル』

オリンピック指数...★★★★

スポーツ指数...★★★

その他...★★★★

フィギュアスケート史上最大のスキャンダル、1994年のリレハンメル・オリンピック直前に起きたナンシー・ケリガン襲撃事件を、その首謀者と目されたトーニャ・ハーディングの半生とともに描く衝撃作。アメリカ人女性として初、史上2人目のトリプルアクセル成功者であるトーニャはなぜ永久追放されることになったのか? その真相を、彼女の知られざる過去も交えて綴る本作は、フィギュアスケートシーンも見ごたえたっぷり。4カ月かけてスケートを特訓した主演のマーゴット・ロビー(『スーサイド・スクワッド』)は、感情の起伏が激しいトーニャを全身全霊で演じ、アカデミー賞主演女優賞にノミネートされた。

6位『栄光のランナー/1936ベルリン』



オリンピック指数...★★★★

スポーツ指数...★★★★

その他...★★

ヒトラーが政治利用しようとした1936年のベルリン・オリンピックで、それに立ち向かった一人のアメリカ人陸上選手、ジェシー・オーエンスの実話を描く。ナチスに反対してオリンピックをボイコットすべきとの声が強まる中、世界記録を誇る彼は出場すべきか苦悩するが...。スポーツ以外のプレッシャーも受けながら、彼は走る。その10秒間はどんなものからも「自由」になれるから。

5位『世界にひとつの金メダル』



オリンピック指数...★★★★

スポーツ指数...★★★★

その他...★★★★

1980年代に弁護士としてのキャリアを捨てて馬術競技でオリンピックに出場したフランス人、ピエール・デュランの半生を描く。1984年のロサンゼルス・オリンピック、1988年のソウル・オリンピックと2大会が出場するほか、競技上のパートナーである馬との関係や、家族との絆、夢と現実の折り合いをどうつけるかといったことも盛り込まれている。主演のギヨーム・カネ(『ザ・ビーチ』『シンク・オア・スイム イチかバチか俺たちの夢』)は、もともと親が馬のブリーダーで自らもかつては乗馬でオリンピックを目指していただけあり、すべての乗馬シーンをスタントなしでこなした。さらに脚本も執筆しており、念願の企画と言える。

4位『クール・ランニング』

オリンピック指数...★★★★★

スポーツ指数...★★★★

その他...★★★

ボブスレーという競技を認知させるきっかけとなったスポーツコメディ映画。常夏のジャマイカでデリースは100メートル走でのオリンピック出場を目指していたが、不運な形でその夢が潰えてしまう。その後彼は一度もやったことがないボブスレーへの転向を思いつき、仲間を誘ってチームを形成するも、ずっと氷と無縁だった彼らは悪戦苦闘。しかし、本番で思いがけないことが起き、世界中の感動を誘うことに...。ジャマイカからカナダに到着したチームの面々が、空港を一歩出た先は極寒の世界だと知って驚愕する様はこの映画の名シーンの一つ。レゲエをはじめとしたBGMも作品の雰囲気に合っている。チームを率いる元名選手のコーチを演じたのは、人気コメディアンのジョン・キャンディ(『ホーム・アローン』『スプラッシュ』)。

3位『イーグル・ジャンプ』

オリンピック指数...★★★★★

スポーツ指数...★★★★★

その他...★★★

オリンピック出場という幼い頃からの夢をかなえるため、1988年のカルガリー・オリンピックでイギリスでは有力選手のいないスキージャンプを選んだ青年マイケル・エドワーズの実話が元。『ロケットマン』のデクスター・フレッチャー監督と主演のタロン・エガートンが組み、夢を諦めないことの大切さを描いている。共演は『グレイテスト・ショーマン』のヒュー・ジャックマン。臨場感あふれるジャンプシーンは必見。

2位『WHO I AM』

オリンピック指数...★★★★★

スポーツ指数...★★★★

その他...★★★

パラリンピックのアスリートを追うドキュメンタリー。世界各国のいろんな競技の選手を毎回一人取り上げ、その生い立ちや葛藤、パラリンピックの夢、人として目指す先などを綴る。選手自身だけでなく、普段なかなか知る機会のないパラリンピックの競技やルールについても学べる、東京オリンピック直後に開催される東京パラリンピック入門として最適な番組。

1位『炎のランナー』

オリンピック指数...★★★★★

スポーツ指数...★★★★★

その他...★★★

1924年のパリ・オリンピックに出場した二人の陸上選手のライバル関係と友情を描く実話の映画化。ヴァンゲリスのテーマ曲はあまりにも有名。その作曲のほか、アカデミー賞で作品・脚本・衣装デザイン賞も受賞した。宗教や人種の問題も盛り込まれているが、懸命に走る男たちの姿は世界共通で胸を熱くさせる。

