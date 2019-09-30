¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¤Î¥Ý¥¨¥à¤È¡¢½ã°ìÏº¥Ñ¥Ñ¤ÎÌÂ¸À¡£¤½¤ÎÇË²õÎÏ¤òÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤¿
¡¡9·î11Æü¤ÎÆâ³Õ²þÂ¤¤Ç½éÆþ³Õ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡¢¾®Àô¿Ê¼¡Ïº´Ä¶Âç¿Ã(38)¡£¹ñÌ±Åª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¾Íè¤ÎÁíÍý¸õÊä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÂç¤¤Ê´üÂÔ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤ÞÈãÈ½¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹ñÏ¢¤Î²ñ¹ç¤Ç¤Î¡È¥»¥¯¥·¡¼¡ÉÈ¯¸À¤Ï¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤ò¤Ë¤®¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¿Ê¼¡Ïº»á¤¬¸À¤¤¤½¤¦¤Ê¤³¤È¡×¤òÁÏºî¤¹¤ëÂç´îÍø¤Þ¤ÇÎ®¹Ô¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤ÀÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ2½µ´Ö¤Û¤É¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÏÃ¤ËÃæ¿È¤¬¤Ê¤µ¤¹¤®¤ë¤È¤«¡¢¥Ý¥¨¥à¤À¤È¤«¡¢´°Á´¤Ë¥Í¥¿°·¤¤¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÇÂç¤Î¶¯¤ß¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤ÎÈ¯¿®ÎÏ¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¼åÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ñÌ±¤Ï¿Ê¼¡Ïº»á¤Î¤É¤³¤Ë¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡¤½¤Î¸¶°ø¤òÃµ¤ë¤¿¤á¡¢¿Ê¼¡Ïº»á¤ÎÉã¡¢¾®Àô½ã°ìÏº¸µÁíÍý(77)¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£2¿Í¤È¤â»õÀÚ¤ìÎÉ¤¤¥³¥á¥ó¥È¤Ç¿Íµ¤¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÀ¤Ï»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸ÀÍÕ¤Î»È¤¤Êý¡¢È¯¸À¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤É¡¢°ã¤¦ÅÀ¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡¡¿Ê¼¡Ïº¤Ï¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¡¢Éã¤Ï¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢³Õ³°¤«¤é¡ÈÍ¿ÅÞÆâÌîÅÞ¡É¤È¤¤¤¦ÍÍø¤ÊÎ©¾ì¤ÇÀ¯¸¢¤Ë¥â¥Î¿½¤·¤Æ¤¤¿¿Ê¼¡Ïº»á¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¹¶·â¤¹¤ë¥Õ¥ê¤À¤±¤Ç¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬²Ô¤²¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢º£ÅÙ¤ÏÌîÅÞµÄ°÷¤äµ¼Ô¤«¤é¤Î±Ô¤¤¼ÁÌä¤ò¡¢¤É¤¦¤µ¤Ð¤¤¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬ÏÓ¤Î¸«¤»½ê¡£¤Î¤Ï¤º¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡È¥Î¥É¥°¥í»ö·ï¡É¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸¶È¯½èÍý¿å¤Î³¤ÍÎÊü½Ð¤¬¤â¤¿¤é¤¹É÷É¾Èï³²¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¤Ê¤¼¤«¾®Ì¾ÉÍ¤ÎÁÈ¹çÄ¹¤È¤Î»×¤¤½ÐÏÃ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¡¢µ¼Ô¤ò¤¢¤¤ì¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¿Ê¼¡Ïº¡Ö»ä¡¢¥Î¥É¥°¥íÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£ÅÙÂç¿Ã¼¼¤Ç°ì½ï¤Ë¥Î¥É¥°¥í¤ò¿©¤Ù¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¡£¤½¤Î»þ¤ÎÁÈ¹çÄ¹¤Î´î¤ó¤À´é¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×(9·î13Æü¡¢´Ä¶¾Ê¤Ç¤Îµ¼Ô²ñ¸«)
¡¡¤Ç¤Ï¡¢Éã¡¦½ã°ìÏº»á¤Î¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¶ÐÌ³¼ÂÂÖ¤¬¤Ê¤¤²ñ¼Ò°÷»þÂå¤Ë¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÄÉµÚ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤³¤¦³«¤Ä¾¤Ã¤Æ¤ß¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü½ã°ìÏº¡Ö¿ÍÀ¸¤¤¤í¤¤¤í¡¢²ñ¼Ò¤â¤¤¤í¤¤¤í¡¢¼Ò°÷¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ç¤¹¡×
(Ê¿À®16Ç¯6·î2Æü¡¡·è»»¹ÔÀ¯´Æ»ë°Ñ°÷²ñ)
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥¤¥é¥¯¤Ø¤Î¼«±ÒÂâÇÉ¸¯¤Î¤È¤¤â¡¢¤³¤ó¤Ê¶ñ¹ç¤Ç¤·¤¿¡£
¡ü½ã°ìÏº¡Ö¤É¤³¤¬ÀïÆ®ÃÏ°è¤Ç¡¢¤É¤³¤¬ÈóÀïÆ®ÃÏ°è¤«¡¢¤¤¤Þ»ä¤ËÊ¹¤«¤ì¤¿¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¡×
(Ê¿À®16Ç¯11·î10Æü¡¡ÅÞ¼óÆ¤ÏÀ)
¡¡¤¤¤º¤ì¤â¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ÆÆ¤ÏÀÁê¼ê¤ÎÀï°Õ¤òÁÓ¼º¤µ¤»¤ë¡¢°µ´¬¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹µ»½Ñ¤Ç¤·¤¿¡£Æ¨¤²¤òÂÇ¤Ä¤Ù¤¤È¤¤Ë¤â¡¢Âç¥Þ¥¸¥á¤Ë¼«Ê¬¤Î¥«¥é¡¼¤ò½Ð¤½¤¦¤È¤·¤ÆÊè·ê¤òËÙ¤Ã¤¿¿Ê¼¡Ïº»á¤È¤ÏÂç°ã¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¢¡¢¿Ê¼¡Ïº¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¡¢Éã¤Î¥¨¥ë¥ô¥£¥¹¡¦¥×¥ì¥¹¥ê¡¼
¡¡È¯¸À¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹ÔÆ°¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¿Ê¼¡Ïº»á¡£³°¸ò¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¹ñÏ¢µ¤¸õ¹ÔÆ°¥µ¥ß¥Ã¥È¤ÎÁ°¤Ë¡¢¡ÖËèÆü¤Ç¤â¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥Æ¡¼¥¤Ç±Ñµ¤¤òÍÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬ºÇ°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¤Î¸¶ÎÁ¤È¤Ê¤ëµí¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢²¹ÃÈ²½¤Ë°±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¤«¤é¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤¿¿Ê¼¡Ïº»á¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¶ì¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡ü¿Ê¼¡Ïº¡Ö¤³¤ì¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤é¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â´Ä¶ÌäÂê¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¡×
(2019Ç¯9·î24Æü¡¡¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯)
¡¡¤½¤ÎÁ°¤Ë¡ÖËèÆü¤Ç¤â¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È¤µ¤¨¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥®¥ê¥»¡¼¥Õ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡£
¡¡°ìÊý¡¢½ã°ìÏº»á¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢´°àú¤Ç¤·¤¿¡£ÁíÍýÂàÇ¤¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¡È¤â¤¦²¿¤ò¤·¤Æ¤âµö¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡É¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¡¢Åö»þ¤Î¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎ¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦W¡¦¥Ö¥Ã¥·¥å»á(73)¤È¥í¡¼¥éÉ×¿Í(72)¤ò¤·¤¿¤¬¤¨¤Æ¡¢¥¨¥ë¥ô¥£¥¹¡¦¥×¥ì¥¹¥ê¡¼¤ÎÅ¡Âð¤Ø¤È¾è¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£(2006Ç¯6·î30Æü)
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤È¥Ï¥á¤ò³°¤·¤Þ¤¯¤Ã¤¿½ã°ìÏº»á¡£¥¨¥ë¥ô¥£¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¤ª¤â¤à¤í¤Ë²Î¤¤¤À¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¹ñÏ¢¤Î²ñ¹ç¤Ç¤Î¡È¥»¥¯¥·¡¼¡ÉÈ¯¸À¤Ï¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤ò¤Ë¤®¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¿Ê¼¡Ïº»á¤¬¸À¤¤¤½¤¦¤Ê¤³¤È¡×¤òÁÏºî¤¹¤ëÂç´îÍø¤Þ¤ÇÎ®¹Ô¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤ÀÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ2½µ´Ö¤Û¤É¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÏÃ¤ËÃæ¿È¤¬¤Ê¤µ¤¹¤®¤ë¤È¤«¡¢¥Ý¥¨¥à¤À¤È¤«¡¢´°Á´¤Ë¥Í¥¿°·¤¤¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÇÂç¤Î¶¯¤ß¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤ÎÈ¯¿®ÎÏ¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¼åÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ñÌ±¤Ï¿Ê¼¡Ïº»á¤Î¤É¤³¤Ë¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡¤½¤Î¸¶°ø¤òÃµ¤ë¤¿¤á¡¢¿Ê¼¡Ïº»á¤ÎÉã¡¢¾®Àô½ã°ìÏº¸µÁíÍý(77)¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£2¿Í¤È¤â»õÀÚ¤ìÎÉ¤¤¥³¥á¥ó¥È¤Ç¿Íµ¤¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÀ¤Ï»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸ÀÍÕ¤Î»È¤¤Êý¡¢È¯¸À¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤É¡¢°ã¤¦ÅÀ¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡¡¿Ê¼¡Ïº¤Ï¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¡¢Éã¤Ï¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢³Õ³°¤«¤é¡ÈÍ¿ÅÞÆâÌîÅÞ¡É¤È¤¤¤¦ÍÍø¤ÊÎ©¾ì¤ÇÀ¯¸¢¤Ë¥â¥Î¿½¤·¤Æ¤¤¿¿Ê¼¡Ïº»á¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¹¶·â¤¹¤ë¥Õ¥ê¤À¤±¤Ç¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬²Ô¤²¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢º£ÅÙ¤ÏÌîÅÞµÄ°÷¤äµ¼Ô¤«¤é¤Î±Ô¤¤¼ÁÌä¤ò¡¢¤É¤¦¤µ¤Ð¤¤¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬ÏÓ¤Î¸«¤»½ê¡£¤Î¤Ï¤º¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡È¥Î¥É¥°¥í»ö·ï¡É¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸¶È¯½èÍý¿å¤Î³¤ÍÎÊü½Ð¤¬¤â¤¿¤é¤¹É÷É¾Èï³²¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¤Ê¤¼¤«¾®Ì¾ÉÍ¤ÎÁÈ¹çÄ¹¤È¤Î»×¤¤½ÐÏÃ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¡¢µ¼Ô¤ò¤¢¤¤ì¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¿Ê¼¡Ïº¡Ö»ä¡¢¥Î¥É¥°¥íÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£ÅÙÂç¿Ã¼¼¤Ç°ì½ï¤Ë¥Î¥É¥°¥í¤ò¿©¤Ù¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¡£¤½¤Î»þ¤ÎÁÈ¹çÄ¹¤Î´î¤ó¤À´é¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×(9·î13Æü¡¢´Ä¶¾Ê¤Ç¤Îµ¼Ô²ñ¸«)
¡¡¤Ç¤Ï¡¢Éã¡¦½ã°ìÏº»á¤Î¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¶ÐÌ³¼ÂÂÖ¤¬¤Ê¤¤²ñ¼Ò°÷»þÂå¤Ë¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÄÉµÚ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤³¤¦³«¤Ä¾¤Ã¤Æ¤ß¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü½ã°ìÏº¡Ö¿ÍÀ¸¤¤¤í¤¤¤í¡¢²ñ¼Ò¤â¤¤¤í¤¤¤í¡¢¼Ò°÷¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ç¤¹¡×
(Ê¿À®16Ç¯6·î2Æü¡¡·è»»¹ÔÀ¯´Æ»ë°Ñ°÷²ñ)
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥¤¥é¥¯¤Ø¤Î¼«±ÒÂâÇÉ¸¯¤Î¤È¤¤â¡¢¤³¤ó¤Ê¶ñ¹ç¤Ç¤·¤¿¡£
¡ü½ã°ìÏº¡Ö¤É¤³¤¬ÀïÆ®ÃÏ°è¤Ç¡¢¤É¤³¤¬ÈóÀïÆ®ÃÏ°è¤«¡¢¤¤¤Þ»ä¤ËÊ¹¤«¤ì¤¿¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¡×
(Ê¿À®16Ç¯11·î10Æü¡¡ÅÞ¼óÆ¤ÏÀ)
¡¡¤¤¤º¤ì¤â¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ÆÆ¤ÏÀÁê¼ê¤ÎÀï°Õ¤òÁÓ¼º¤µ¤»¤ë¡¢°µ´¬¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹µ»½Ñ¤Ç¤·¤¿¡£Æ¨¤²¤òÂÇ¤Ä¤Ù¤¤È¤¤Ë¤â¡¢Âç¥Þ¥¸¥á¤Ë¼«Ê¬¤Î¥«¥é¡¼¤ò½Ð¤½¤¦¤È¤·¤ÆÊè·ê¤òËÙ¤Ã¤¿¿Ê¼¡Ïº»á¤È¤ÏÂç°ã¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¢¡¢¿Ê¼¡Ïº¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¡¢Éã¤Î¥¨¥ë¥ô¥£¥¹¡¦¥×¥ì¥¹¥ê¡¼
¡¡È¯¸À¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹ÔÆ°¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¿Ê¼¡Ïº»á¡£³°¸ò¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¹ñÏ¢µ¤¸õ¹ÔÆ°¥µ¥ß¥Ã¥È¤ÎÁ°¤Ë¡¢¡ÖËèÆü¤Ç¤â¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥Æ¡¼¥¤Ç±Ñµ¤¤òÍÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬ºÇ°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¤Î¸¶ÎÁ¤È¤Ê¤ëµí¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢²¹ÃÈ²½¤Ë°±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¤«¤é¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤¿¿Ê¼¡Ïº»á¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¶ì¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡ü¿Ê¼¡Ïº¡Ö¤³¤ì¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤é¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â´Ä¶ÌäÂê¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¡×
(2019Ç¯9·î24Æü¡¡¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯)
¡¡¤½¤ÎÁ°¤Ë¡ÖËèÆü¤Ç¤â¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È¤µ¤¨¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥®¥ê¥»¡¼¥Õ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡£
¡¡°ìÊý¡¢½ã°ìÏº»á¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢´°àú¤Ç¤·¤¿¡£ÁíÍýÂàÇ¤¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¡È¤â¤¦²¿¤ò¤·¤Æ¤âµö¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡É¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¡¢Åö»þ¤Î¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎ¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦W¡¦¥Ö¥Ã¥·¥å»á(73)¤È¥í¡¼¥éÉ×¿Í(72)¤ò¤·¤¿¤¬¤¨¤Æ¡¢¥¨¥ë¥ô¥£¥¹¡¦¥×¥ì¥¹¥ê¡¼¤ÎÅ¡Âð¤Ø¤È¾è¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£(2006Ç¯6·î30Æü)
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤È¥Ï¥á¤ò³°¤·¤Þ¤¯¤Ã¤¿½ã°ìÏº»á¡£¥¨¥ë¥ô¥£¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¤ª¤â¤à¤í¤Ë²Î¤¤¤À¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£