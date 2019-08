この夏に観るべき英国コメディは？ 米エンタメ誌がおすすめする10作品

爽快な気分になれるコメディ・ドラマは、忙しい夏を乗り切るための一服の清涼剤だ。イチオシのイギリス発コメディを、米Hollywood Reporterがピックアップしている。どれもシーズンあたり4から8話と、気負わず観られる作品ばかり。うち3作品が日本でも視聴可能だ。





アメリカでは7月4日の独立記念日以降、暑さも忙しさにも拍車がかかっているという。息抜きになるはずのTVドラマも大型作品が期待ほどの出来ではなく、イギリス作品に目を向けるに絶好のタイミング、と同メディアは述べ、夏にオススメの英コメディとして以下の作品を挙げている。

日本未上陸の作品が多いものの、Netflixが3作品を配信している。詳しくご紹介しよう。



最初に取り上げるのは、『デリー・ガールズ 〜アイルランド青春物語〜』。アイルランドの田舎町に暮らす女子高生たちの日常コメディだ。16歳の主人公・エリン(シアーシャ=モニカ・ ジャクソン)は、あか抜けないデリーの町の高校2年生。何もかもがくすんだこの町で、精いっぱい青春をおう歌しようと奮闘している。学期初日には制服のルールを破ろうと仲間と誓うも母親に叱られ断念、約束を守った友達を裏切るなど、登校初日から一悶着。さらに先生役である厳格なシスターたちから大目玉をくらったり、宗派の違う高校とのゆるい論争に巻き込まれたりと、彼女たちの高校生活をミニサイズのトラブルが襲う。どうでもいいスケールの「非常事態」の数々にも、本人たちは至って必死。そういえば自分の高校時代もこんなだったかも、と懐かしい記憶を呼び起こしてくれる作品だ。シーズン2まで公開されており、既にシーズン3への更新も決定している。

