映画『HiGH&LOW THE WORST』の第1弾ビジュアルが公開された。10月4日から公開される同作は、『HiGH&LOW』シリーズと高橋ヒロシの漫画『クローズ』『WORST』のクロスオーバー作品。『HiGH&LOW』シリーズの鬼邪高校と、『クローズ』『WORST』の鳳仙学園が繰り広げる戦いを描く。公開されたビジュアルの表面には高橋ヒロシが描いた鳳仙学園のキャラクター、裏面には映画『HiGH&LOW THE WORST』の鬼邪高校の全日制と定時制、鳳仙学園のメンバーの姿が写し出されている。川村壱馬(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)演じる鬼邪高校全日制の転入生・花岡楓士雄、前田公輝演じる轟洋介、吉野北人(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)演じる高城司、神尾楓珠演じる中越、佐藤流司演じる泰志ら全日制のメンバー、山田裕貴演じる定時制の番長・村山良樹、鈴木貴之演じる古屋英人、一ノ瀬ワタル演じる関虎太郎、清原翔演じる中林ら定時制のメンバー、志尊淳演じる鳳仙学園に君臨するカリスマ的リーダー・上田佐智雄、塩野瑛久演じる小田島有剣、荒井敦史演じる志田健三、小柳心演じる仁川英明、葵揚演じる沢村正次の鳳仙学園の四天王らが登場。第1弾ビジュアルは明日6月14日から全国の劇場に掲出される。