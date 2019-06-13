ÁÏ²Á³Ø²ñ¤Ë"°ìÅÙÆþ¤ë¤ÈÈ´¤±¤é¤ì¤Ê¤¤"ÍýÍ³
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÅçÅÄÍµÌ¦¡Ø¿Æ¤¬ÁÏ²Á³Ø²ñ¡Ù¡Ê¥¤¡¼¥¹¥È¿·½ñ¡Ë¤ÎÂè2¾Ï¡Ö¡Ø¿Æ¤¬ÁÏ²Á³Ø²ñ¡Ù¤À¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡×¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÁÏ²Á³Ø²ñ¤ËÆþ¤Ã¤¿¿Í´Ö¤Ï¡ÖÅý´Æ¥«¡¼¥É¡×¤Ç´ÉÍý¤µ¤ì¤ë
ÁÏ²Á³Ø²ñ¤ËÆþ²ñ¤¹¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¤Þ¤º¡¢¡ÖÅý´Æ¡Ê¤È¤¦¤«¤ó¡Ë¥«¡¼¥É¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬µ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Åý´Æ¥«¡¼¥É¤Ï¡¢ÁÏ²Á³Ø²ñ¤ÎÁÈ¿¥¤Ë¤ª¤±¤ë½»Ì±É¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï»ÙÉô¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¢¤ë¡ÖÅý´ÆÉô¡×¤Ç´ÉÍý¤µ¤ì¤ë¡£¥«¡¼¥É¤Ëµ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ »áÌ¾
¢ À¸Ç¯·îÆü
£ Æþ¿®Ç¯·îÆü
¤ µ¢¾ÊÀè½»½ê
¥ ¼«ÂðÅÅÏÃÈÖ¹æ
¦ ·ÈÂÓÅÅÏÃÈÖ¹æ
§ ¿¦¶È
¨ ËÜÂº¤Î°ÂÃÖ¾õ¶·
© ¡ØÀ»¶µ¿·Ê¹¡Ù¤ò¹ØÆÉ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«
ª ²ñ¹ç¤Ø¤Î»²²Ã¾õ¶·
« ºâÌ³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«
¬ ÎòÂå¤ÎÅý´ÆÀÕÇ¤¼Ô
¢£ÁÏ²Á³Ø²ñ¤ÎÁÈ¿¥¹½Â¤¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«
¤½¤ÎÅý´Æ¥«¡¼¥É¤Ëµ¤µ¤ì¤¿¿Í´Ö¤Ï¡¢À¤ÂÓ¿ô¤Ç¤¤¤¦¤È827ËüÀ¤ÂÓ¤Ë¤â¤Î¤Ü¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÏ²Á³Ø²ñ¤ÏµðÂç¤ÊÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÁÈ¿¥¤Î¹½Â¤¤Ï¤«¤Ê¤êÊ£»¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î³µÎ¬¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
ÁÏ²Á³Ø²ñ¤Ë¤Ï¡Ö»Í¼Ô¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ð¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¡ÖÁÔÇ¯Éô¡×¡¢¡ÖÉØ¿ÍÉô¡×¡¢¡ÖÃË»ÒÉô¡×¡¢¡Ö½÷»ÒÉô¡×¤Î4¤Ä¤ÎÉô¤Î¤³¤È¤ò¤µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁÔÇ¯Éô¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë40ºÐ°Ê¾å¤ÎÃËÀ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¡£ÉØ¿ÍÉô¤â¡¢Ç¯ÎðÅª¤Ë¤ÏÁÔÇ¯Éô¤ÈÆ±¤¸¤À¤¬¡¢Ç¯Îð¤¬¼ã¤¯¤Æ¤â¡¢´ûº§¼Ô¡Ê¤¿¤È¤¨Î¥º§¤·¤Æ¤â¡Ë¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÉØ¿ÍÉô¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¡£ÃË»ÒÉô¤Ï39ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎÃËÀ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¡£ÃË»ÒÉô¤Ë¤Ï´ûº§¼Ô¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¤¬¡¢½÷»ÒÉô¤Ï39ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎÌ¤º§¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢Âç³ØÀ¸¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÃË»Ò¤Ï¡Ö³ØÀ¸Éô¡×¡¢½÷»Ò¤Ê¤é¡Ö½÷»Ò³ØÀ¸Éô¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¡£
18ºÐÌ¤Ëþ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¤Î¤¬¡ÖÌ¤ÍèÉô¡×¤Ç¤¢¤ë¡£Ì¤ÍèÉô¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¾¯Ç¯¾¯½÷Éô¡×¡¢¡ÖÃæÅùÉô¡×¡¢¡Ö¹âÅùÉô¡×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾¯Ç¯¾¯½÷Éô¤Ë¤ÏÌ¤½¢³Ø»ùÆ¸¤È¾®³ØÀ¸¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£Æþ²ñ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÀÖ¤óË·¤â¡¢¾¯Ç¯¾¯½÷Éô¤ÎÉô°÷¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉô¤Ë¤ÏÉôÄ¹¤¬¤¤¤Æ¡¢³ÆÉô¤ÏÁ´¹ñÁÈ¿¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£³èÆ°¤ÎºÝ¤ÎÁÈ¿¥¤ÏÃÏ°èÊÌ¤ËºÙÊ¬²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¤¿¤À¤·¡¢¼ÂºÝ¤Î³èÆ°¤ÏÃÏ°èÃ±°Ì¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¿´¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¤Î¿®Ç»Ä®¤ËËÜµò¤ò¹½¤¨¤ë¡Ö³Ø²ñËÜÉô¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î²¼¤Ë14¤Î¡ÖÊýÌÌ¡×¤¬¤¢¤ë¡£ÊýÌÌ¤Ï¡¢°ìÈÌ¤Ë¸À¤ï¤ì¤ëÃÏÊý¤È½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢²Æì¤¬¶å½£ÊýÌÌ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ºÆÈÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢´ØÅì¼þÊÕ¤Ï¤«¤Ê¤ê°ã¤¦¡£´ØÅì¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅìµþ¡×Åìµþ23¶è¡¢»³Íü¸©
¡ÖÂèÆóÁíÅìµþ¡×Â¿ËàÃÏ°è
¡Ö´ØÅì¡×ÀéÍÕ¸©¡¢ºë¶Ì¸©¡¢°ñ¾ë¸©¡¢ÆÊÌÚ¸©¡¢·²ÇÏ¸©
¡ÖÅì³¤Æ»¡×¿ÀÆàÀî¸©¡¢ÀÅ²¬¸©
¡Ö¿®±Û¡×¿·³ã¸©¡¢Ä¹Ìî¸©
ÊýÌÌ¤Î²¼¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÊ£»¨¤Ç¤¢¤ë¡£
ÁÏ²Á³Ø²ñËÜÉô¤¬¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ëÁÈ¿¥¿Þ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÊýÌÌÄ¹¡×¤Î²¼¤Ë¡ÖÊýÌÌ±¿±Ä²ñµÄ¡×¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î²¼¤Ë¡Ö¸©Ä¹¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤Î²¼¤Ë¡Ö¸©±¿±Ä²ñµÄ¡×¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î²¼¤Ï¡¢¡ÖÊ¬¸©¡×¡¢¡Ö·÷¡×¡¢¡ÖËÜÉô¡×¡¢¡Ö»ÙÉô¡×¡¢¡ÖÃÏ¶è¡×¡¢¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥¯¡×¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬ºÇ¾®¤ÎÃ±°Ì¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÁÈ¿¥¿Þ¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÁÏ²Á³Ø²ñ¤ÎÁÈ¿¥¤Ï¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É·¿¤Î¹½Â¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£
¢£¡Ö¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¹½Â¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ê£»¨¤ÊÁÈ¿¥
¤È¤³¤í¤¬¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÈ¿¥¤Î¤¢¤êÊý¤Ï¤«¤Ê¤ê°ã¤¦¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢»³·Á¸©Æâ¤ÎÁÈ¿¥¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤¬¡Ö»³·ÁÁí¸©¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£¤½¤Î²¼¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»³·ÁÂÀÍÛ·÷¡×¡¢¡Ö»³·ÁÃÓÅÄ·÷¡ÊÊÆÂô»Ô¡Ë¡×¡¢¡ÖÆîÍÛ²¦¼Ô·÷¡ÊÆîÍÛ»Ô¡¢¹âÈ«Ä®¡¢ÀîÀ¾Ä®¡Ë¡×¤¬¤¢¤ë¡£»³·ÁÂÀÍÛ¸©¤Ï¡¢»³·ÁÃÓÅÄ·÷¤ÈÆîÍÛ²¦¼Ô·÷¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤»³·Á¸©Æâ¤ÎÃÏ°è¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢Æ±¤¸ÅìËÌÃÏÊý¤Ç¤â¡¢µÜ¾ë¸©¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Á´ÂÎ¤ÏµÜ¾ëÁí¸©¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÁíµÜ¾ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£
ÁíµÜ¾ë¤Î²¼¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÂè°ìµÜ¾ëÁí¸©¡×¡¢¡ÖÂèÆóµÜ¾ëÁí¸©¡×¡¢¡ÖÂè»°µÜ¾ëÁí¸©¡×¤È3¤Ä¤ÎÁí¸©¤¬¤¢¤ë¡£
Âè°ìµÜ¾ëÁí¸©¤ÏÀçÂæ»Ô¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î²¼¤Ë¤Ï5¤Ä¤ÎÁí¶è¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ÏÀçÂæ»Ô¤Î¶è¤È½Å¤Ê¤ë¡£¡ÖÀÄÁí¶è¡×¤ä¡ÖµÜ¾ëÌîÁí¶è¡×¤Ê¤É¤Ç¤¢¤ë¡£
ÂèÆóµÜ¾ëÁí¸©¤Ï¡¢ÀçÂæ»Ô¤è¤ê¤âËÌ¤ÎÃÏ°è¤ò¤µ¤·¡¢¤½¤Î²¼¤Ë¡¢¡ÖÀÐ´¬Ìö¿Ê¸©¡×¡¢¡ÖµÜ¾ë¿·À¤µª¸©¡×¡¢¡ÖµÜ¾ëÂÀÍÛ¸©¡×¤¬¤¢¤ë¡£ÀÐ´¬Ìö¿Ê¸©¤ÏÀÐ´¬»Ô¡¢µÜ¾ë¿·À¤µª¸©¤Ïµ¤Àç¾Â»Ô¡¢µÜ¾ëÂÀÍÛ¸©¤ÏÂ¿²ì¾ë»Ô¤Ê¤É¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¢¤ë¡£
ÀÐ´¬Ìö¿Ê¸©¤Î²¼¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÀÐ´¬ËÒ¸ý·÷¡×¡¢¡ÖÀÐ´¬¸ÍÅÄ·÷¡×¡¢¡ÖÀÐ´¬ÃÓÅÄ·÷¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤Î²¼¤Ë¤ÏËÜÉô¤äÃÏ¶è¤¬¤¢¤ë¡£Âè»°µÜ¾ëÁí¸©¤Ï¡¢ÀçÂæ»Ô¤è¤êÆî¤ÎÃÏ°è¤Ç¡¢¤½¤Î²¼¤Ë¤ÏÌ¾¼è»Ô¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡ÖµÜ¾ëÍ¦Éñ¸©¡×¤¬¤¢¤ë¡£
¢£ÁÈ¿¥¹½Â¤¤¬Ê£»¨¤ÊÍýÍ³¤ÏÁªµó¤ÎÅÔ¹ç
ÁÏ²Á³Ø²ñ¤Ç¤Ï¡¢À¯³¦¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢ÁÈ¿¥¤ò½ÄÀþ¡Ê¿®¶Ä¤Ë¤è¤ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡Ë¤«¤é²£Àþ¡ÊÃÏ°è¤ò´ðÈ×¤Ë¤·¤¿¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡Ë¤Ë²þ¤á¤¿¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢Áªµó¤Î¶è³ä¤ê¤ÈÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¡£½°µÄ±¡Áªµó¤Ç¤Ï¡¢µÜ¾ë¸©¤Ï6¤Ä¤ÎÁªµó¶è¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÏ²Á³Ø²ñ¤ÎÁÈ¿¥¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤½¤ì¤È½Å¤Ê¤ë¡£
½°µÄ±¡¡¡ÁÏ²Á³Ø²ñ
Âè°ì¶è¡¡Âè°ìµÜ¾ëÁí¸©ÀÄÍÕÁí¶è¡¦ÂÀÇòÁí¶è
ÂèÆó¶è¡¡Æ±µÜ¾ëÌîÁí¶è¡¦¼ãÎÓÁí¶è¡¦ÀôÁí¶è
Âè»°¶è¡¡Âè»°µÜ¾ëÁí¸©
Âè»Í¶è¡¡ÂèÆóµÜ¾ëÁí¸©µÜ¾ëÂÀÍÛ¸©
Âè¸Þ¶è¡¡Æ±ÀÐ´¬Ìö¿Ê¸©
ÂèÏ»¶è¡¡Æ±µÜ¾ë¿·À¤µª¸©
Áªµó¤Ï¡¢½°µÄ±¡¤ä»²µÄ±¡¤Î¹ñÀ¯¥ì¥Ù¥ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏÊýÁªµó¤â¤¢¤ë¡£ºÇ½é¡¢ÁÏ²Á³Ø²ñ¤ÏÃÏÊýÁªµó¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤¿¤È¤¤¤¦ÇØ·Ê¤¬¤¢¤ë°Ê¾å¡¢»Ô¤äÄ®Â¼¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤¬°ì¤Ä¤ÎÃ±°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢ÁÏ²Á³Ø²ñ¤ÎÁÈ¿¥¤Ï¤½¤ì¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
ÁÏ²Á³Ø²ñ¤ÎÁÈ¿¥¤¬¤¤ì¤¤¤Ê¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤â¡¢Áªµó³èÆ°¤ÎÅÔ¹ç¤¬°ì¤Ä¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¿·¤·¤¤²ñ°÷¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÁÈ¿¥¤Î¤¢¤êÊý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Áªµó¤Î¶è³ä¤ê¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡¢ÁÏ²Á³Ø²ñ¤ÎÁÈ¿¥¤ò¤è¤êÊ£»¨¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢µÜ¾ë¸©¤Ç¼¡¤ËÁíÁªµó¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÀçÂæ»ÔÂÀÇò¶è¤Î°ìÉô¤ÎÃÏ°è¤¬µÜ¾ëÂè»°¶è¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÏ²Á³Ø²ñ¤ÎÁÈ¿¥¤¬¤½¤ì¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢ÊÑ¹¹¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
ÁÏ²Á³Ø²ñ¤ÎÁÈ¿¥¤Ï¤³¤ì¤À¤±Ê£»¨¤Ê¤¿¤á¡¢³°Éô¤Î¿Í´Ö¤¬¡¢ÁÏ²Á³Ø²ñ¤ÎÁÈ¿¥¤ÎÁ´ÂÎÁü¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ë¶á¤¤¡£¼ÂºÝ¡¢¤½¤ì¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë»ñÎÁ¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£
³Ø²ñËÜÉô¤¬ÃÏÊýÁÈ¿¥¤ÎÁ´ÂÎÁü¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨²ñ°÷¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¤½¤ì¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£³Ø²ñËÜÉô¤Ë¤Ï¡¢Á´ÂÎÁü¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤¬¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤«¤Ê¤ê¸Â¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£Âà²ñ¤·¤Æ¤â³Ø²ñ°÷¤È¤·¤Æ¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ
¤³¤ì¤Û¤ÉÁÈ¿¥¤¬Ê£»¨²½¤·¤¿¤Î¤â²ñ°÷¿ô¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¼Â¤ÏÀè½Ò¤Î¡ÖÅý´Æ¥«¡¼¥É¡×¾å¤Î²ñ°÷¿ô¤È¼ÂºÝ¤Î¤½¤ì¤Ï°ìÃ×¤·¤Ê¤¤¡£
ÉáÃÊ¡¢Åý´Æ¥«¡¼¥É¤Ï¡¢ÃÏ¶è¤ÎÃÏ¶èÉôÄ¹¤¬¸·½Å¤Ë´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2¥«·î¤Ë°ìÅÙ¡¢ÃÏ¶è¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ëÅý´ÆÉô¤Î²ñ¹ç¤¬³«¤«¤ì¡¢¤½¤³¤Ç¿·Æþ²ñ°÷¤äÅ¾½ÐÅ¾Æþ¡¢Âà²ñ¤Ê¤É¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÃÏ¶èÁ´ÂÎ¤Î¿ô¤ò¼¨¤·¤¿¡ÖÃÏ¶èÅý´Æ¥·¡¼¥È¡×¤ËµÆþ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¥·¡¼¥È¤Ï¼¡¤Ë»ÙÉô¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ë»ÙÉôÅý´Æ¤Ë²ó¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤ËËÜÉôÅý´Æ¤Ë²ó¤µ¤ì¤ë¡£¥·¡¼¥È¤Ï¥Þ¡¼¥¯¥·¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶è¡¢·÷¡¢Ê¬¸©¡¢¸©Åý´Æ¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¾å°Ì¤ÎÁÈ¿¥¤ËÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¥¦¥§¥Ö¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÆþÎÏ¤µ¤ì¤ë¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢³Ø²ñËÜÉô¤â¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢³Ø²ñËÜÉô¤Ï²ñ°÷¤Î¿ô¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬³°¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢Åý´Æ¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦²ñ°÷¤ÏÂà²ñ¼Ô¤¬½Ð¤ë¤Î¤ò¹¥¤Þ¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Âà²ñ¤ò¿½¤·½Ð¤Æ¤â¡¢²ñ°÷¤È¤·¤Æ¿ô¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢Åý´Æ¥«¡¼¥É¤Î²ñ°÷¿ô¤Ï¿åÁý¤·¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ê¡¢¿®ØáÀ¤Ëµ¿Ç°¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Âà²ñ¤·¤¿¤¯¤Æ¤â°ìÀ¸¥«¡¼¥É¤Ë¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬»Ä¤ë¤È¤¤¤¦¶²¤í¤·¤¤»ö¼Â¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
----------
½¡¶µ³Ø¼Ô¡¢ºî²È
1953Ç¯¡¢ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£1976Ç¯¡¢ÅìµþÂç³ØÊ¸³ØÉô½¡¶µ³Ø²ÊÂ´¶È¡£1984Ç¯¡¢Æ±Âç³ØÂç³Ø±¡¿ÍÊ¸²Ê³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î²ÝÄø½¤Î»¡£ÊüÁ÷¶µ°é³«È¯¥»¥ó¥¿¡¼½õ¶µ¼ø¡¢ÆüËÜ½÷»ÒÂç³Ø¶µ¼ø¡¢ÅìµþÂç³ØÀèÃ¼²Ê³Øµ»½Ñ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼ÆÃÇ¤¸¦µæ°÷¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤ÏÅìµþ½÷»ÒÂç³Ø¤ª¤è¤ÓÅìµþÄÌ¿®Âç³Ø¤ÇÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¤ò¶Ð¤á¤ë¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡¢¡ØÁÏ²Á³Ø²ñ¡Ù¡Ê¿·Ä¬¿·½ñ¡Ë¤Ê¤É¡£
----------
¡Ê½¡¶µ³Ø¼Ô ÅçÅÄ ÍµÌ¦ ¼Ì¿¿¡á»þ»öÄÌ¿®¥Õ¥©¥È¡Ë