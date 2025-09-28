¡Ö¤¿¤À¤ÎÏ²Èñ²È¤À¡×¤È½÷»Ò¤Ë¤²¤ó¤Ê¤ê¤µ¤ì¤ë»ÄÇ°¤Ê¶â»ý¤ÁÃË£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
¥ê¥Ã¥Á¤ÊÃËÀ¤ÏËÜÍèÌ¥ÎÏÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¤Ç¤â¡¢Ï²Èñ¤·¤Æ¤¿¤é°ÕÌ£¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤ÈÊò¤ì¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢10Âå¤«¤é20Âå¤ÎÆÈ¿È½÷À306Ì¾¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡Ö¡Ø¤¿¤À¤ÎÏ²Èñ²È¤À¡Ù¤È½÷»Ò¤Ë¤²¤ó¤Ê¤ê¤µ¤ì¤ë»ÄÇ°¤Ê¶â»ý¤ÁÃË¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡ÛÆ±¤¸ËÜ¤äCD¤ò¤è¤¯Ãµ¤µ¤º¤ËÇã¤¦
¡Ö¡Øº£ÆÉ¤ß¤¿¤¤¤«¤é¡Ù¤È»ý¤Ã¤Æ¤ëËÜ¤òÇã¤¦»Ñ¤ò¸«¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Êª¤Î´ÉÍý¤Î¥º¥Ü¥é¤µ¤«¤éÌµÂÌ¤Ê¤ª¶â¤ò»È¤¦¤È¡¢¡Ö¤ª¶â¤Ë¤¤¤¤²Ã¸º¤Ê¿Í¤À¡×¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÅÙ»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÉô²°¤ÎÀ°Íý¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢ºÙ¤«¤ÊÏ²Èñ¤¬¸º¤é¤»¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£²¡ÛÅÅÃÓ¤Ê¤É¾ÃÌ×ÉÊ¤ò¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÇã¤¦
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦ºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤Ç»È¤¦¿Í¤¬°ìÈÖ¤Î¡Ø±£¤ìÏ²Èñ²È¡Ù¤À¤È»×¤¦¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÀáÌó²È¤Î½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¿ôÉ´±ß¥ì¥Ù¥ë¤ÎÌµÂÌ¸¯¤¤¤¬¤â¤Ã¤È¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤Ç¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤¯¼ê´Ö¤â¾Ê¤±¤ë¤Î¤Ç°ìÀÐÆóÄ»¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£³¡ÛÃÍ»¥¤ò¤è¤¯¸«¤º¤ËÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë
¡ÖÃÍÃÊ¤ò¸«¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê´¶³Ð¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢²Á³Ê¤òµ¤¤Ë¤»¤ºÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ï¡¢·ÐºÑ´ÑÇ°¤Î°ã¤¤¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ê¤ÉÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤¬µÕ¤Ë´î¤Ð¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£´¡Û¤ï¤º¤«¤Êµ÷Î¥¤Ç¤â¥¿¥¯¥·¡¼¤ò»È¤¦
¡ÖÊâ¤±¤ëµ÷Î¥¤Ê¤Î¤Ë¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤ë¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢½¬´·Åª¤Ë¥¿¥¯¥·¡¼¤ò»È¤¦ÃËÀ¤Ï¡¢ÀáÌó²È¤Î½÷À¤ò°¤¤°ÕÌ£¤Ç¶Ã¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£±«¤ÎÆü¤Ê¤É¡¢Â¾ì¤Î°¤¤Æ»¤òÊâ¤«¤»¤Þ¤¤¤È¤·¤Æ¥¿¥¯¥·¡¼¤òÁª¤Ö¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢µÕ¤Ë¡ÖÍ¥¤·¤¤¤Ê¡×¤È´¶·ã¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£µ¡Û¿©¤Ù¤¤ì¤Ê¤¤ÎÌ¤Î¿©»ö¤òÃíÊ¸¤¹¤ë
¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¿©¤ÙÊý¤ò¤¹¤ë¿Í¤Ï·ù¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¿©¤ÙÊª¤òÁÆËö¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·ù°´¶¤ò³Ð¤¨¤ë½÷À¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¼ïÎà¤ÎÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤½÷À¤Î¤¿¤á¤ÎÇÛÎ¸¤Ê¤é¡¢ºÇ½é¤«¤é¥Ï¡¼¥Õ¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¥µ¡¼¥Ö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤òÁª¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£¶¡Û¤Þ¤À»È¤¨¤ë¤Î¤Ë¼¡¡¹¤È¿·¤·¤¤²ÈÅÅ¤òÇã¤¦
¡Ö¤É¤ó¤À¤±¿·¤·¤â¤Î¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡Ä¤È°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Éô²°¤ÎÃæ¤òºÇ¿·²ÈÅÅ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Á¢¤Þ¤ì¤ë¤è¤ê¡Ö¥ß¡¼¥Ï¡¼¤À¤Ê¡×¤ÈÊò¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¿·µï¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¿·¤·¤¯Çã¤¤´¹¤¨¤¿¡×¤Ê¤É¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÌäÂê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£·¡Û¤¹¤°¤Ë¿·¼Ö¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤ë
¡Ö¸«±É¤ÃÄ¥¤ê¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¥¤¥ä¤Ç¤¹¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¼Ö¤Ï¹â²Á¤ÊÇã¤¤Êª¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤è¤Û¤É¤Î¤ª¶â»ý¤Á¤Ç¤â¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢ÉÑÈË¤ËÇã¤¤´¹¤¨¤ë¤È¡ÖÏ²Èñ²È¡×Ç§Äê¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÀÇ¶âÂÐºö¤Ê¤É²¿¤«ÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢Â¿¾¯ÌÌÅÝ¤Ç¤âÀâÌÀ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¸¡Û¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤Æ¡Ö¤ªÄà¤ê¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦
¡Ö¥Ð¥Ö¥ë¤Î¤³¤í¤Î¥ª¥¸¥µ¥ó¤¸¤ã¤¢¤ë¤Þ¤¤¤·¡Ä¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥Á¥Ã¥×¤Î½¬´·¤Î¤Ê¤¤ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¤ªÄà¤ê¤ò¼õ¤±¼è¤é¤Ê¤¤¹Ô°Ù¤Ï°ãÏÂ´¶¤òÊú¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ËÜÅö¤Ëµ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤Ë¸ÂÄê¤¹¤ì¤Ð¡¢Ï²Èñ¤È¼õ¤±¼è¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡ÛÁ´¿È¤ò¥Ö¥é¥ó¥ÉÊª¤Ç¸Ç¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë
¡ÖÀ®¶â¤Ã¤Ý¤¯¤ÆµÕ¤Ë¥À¥µ¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢²¿¤«¤é²¿¤Þ¤Ç¥Ö¥é¥ó¥ÉÊª¤ÇÂ·¤¨¤ë¤È¡¢ÉÊ¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´¤¬¼çÄ¥¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÊª¤Ð¤«¤êÇã¤¦¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÌÌ¤«¤é¸«¤Æ¤âNG¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¶â³Û¤ÎÂç¾®¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤Ï½÷À¤ËÉÔÉ¾¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¹ëÍ·¤Ï¥Ï¥ì¤ÎÆü¤Ë¤À¤±¤Ë¸ÂÄê¤¹¤ì¤Ð¡Ö¥ê¥Ã¥Á¤Ç·ÐºÑ´ÑÇ°¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¿Í¡×¤È¸«Ä¾¤µ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ê¾®ÁÒ»ÖÏº¡Ë
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
´ü´Ö¡§2015Ç¯3·î14Æü¤«¤é21Æü¤Þ¤Ç
ÂÐ¾Ý¡§¹ç·×306Ì¾¡Ê10Âå¡¢20Âå¤ÎÆÈ¿È½÷À¡Ë
ÃÏ°è¡§Á´¹ñ
ÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
