欧米では クリスマス に集まった者同士で贈り主の名を伏せてプレゼント交換を行う「シークレット・サンタ方式」を楽しむ人も多い。このほどアメリカで、このプレゼント交換で受け取ったテディベアのぬいぐるみの中に人の遺灰が入っていたことで背筋の寒い思いをした女性の一報が届いた。『The Sun』などが伝えている。米テキサス州ヒューストンに住むテキサン・ラキ・デサイさん(Texan Rakhi Desai)は先月、クリスマスパーティーのプレゼント交換でテディベアのぬいぐるみを受け取った。ラキさんはその時「ぬいぐるみはプレゼントではよくあること」と思った程度で、特に深く考えていなかったという。それから2週間ほど経ち、ラキさんはこのテディベアの足に「NEPTUNE SOCIETY」と刺繍がしてあることに気付いた。すぐさまインターネットで検索してみたところ、それは火葬場だということが分かった。「テディベアの足にある文字に気付いた後、中に砂利か小石のようなものが入っていることに気付きました」とラキさんは当時のことを語っているが、中を確認するとそれは人の遺灰だったのだ。これが普通のテディベアのぬいぐるみではないことを知ったラキさんは、テディベアの左耳についたタグに記されている「これからどんな人生を歩むことになろうとも、私があなたの慰めとなることを願う」という言葉が何のためかも理解した。当初ゾッとしたラキさんであったが、後に別の考えが頭に浮かんだ。この特別なテディベアのぬいぐるみを、本来必要としている家族のもとへ返してあげようと決めたのだ。ラキさんはすぐにテディベアをプレゼントとして包んだ友人に、どこで手に入れたかを尋ねた。すると友人からは「エステート・セール(引っ越し時や不動産処分時の不用品販売)」で購入したものということしか分からず、詳細は不明との答えが返ってきた。火葬場にも連絡を入れ、確認したが「遺族の特定はできない」とのことだった。しかしタグには故人の名前が記載されており、ラキさんは前向きに持ち主の家族を探しているようだ。彼女はメディアのインタビューに「奇跡は毎日起きているのです。もし今回のことに素敵な終わりが迎えられたら、最高なんですけどね」と話している。画像は『The Sun 2018年12月30日付「GRIM GIFT Horrified woman finds HUMAN REMAINS inside teddy she was given as Christmas present in Secret Santa」(Credit: KXAN)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)