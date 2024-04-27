息子に眼科に連れて行った河野りぬ@子育て＆鬱経験エッセイ(@rinu.illustjob)さん。片目の奥が白っぽい息子は、一体どんな病気なのでしょうか。診察をした眼科医の診断は？『息子に目の障害が見つかった話』第8話をごらんください。 ©rinu.illustjob ©rinu.illustjob ©rinu.illustjob ©rinu.illustjob ©rinu.illustjob 眼科を受診した結果、息子は「先天
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