息子に眼科に連れて行った河野りぬ@子育て＆鬱経験エッセイ(@rinu.illustjob)さん。片目の奥が白っぽい息子は、一体どんな病気なのでしょうか。診察をした眼科医の診断は？『息子に目の障害が見つかった話』第8話をごらんください。 ©rinu.illustjob ©rinu.illustjob ©rinu.illustjob ©rinu.illustjob ©rinu.illustjob 眼科を受診した結果、息子は「先天