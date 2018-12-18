ライフハッカー読者が最も購入した文具・オフィス用品ランキング：2018年11月
ライフハッカー［日本版］の読者が、2018年11月に最も購入した文具・オフィス用品のトップ10をご紹介します。
11月は、スマートノートや磁気ケーブルクリップなどの便利なオフィスアイテムがランクイン。フットレストやトラベルポーチなど、年末の旅行に合わせたグッズなども注目を集めました。
買い逃しがある方は、この機会に購入してみてはいかがでしょうか。
なお、以下の表示価格は執筆現在のもの。変更の可能性もありますので販売ページご確認ください。
10位：コクヨ バッグインバッグ
9位：三菱鉛筆 多機能ペン ジェットストリーム
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三菱鉛筆 多機能ペン ジェットストリーム 2&1 0.5 ブラック MSXE350005.24
309円
8位：トライストラムス 手帳 2019年
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トライストラムス 手帳 2019年 ポケット マンスリー 紺 THF-KD16-9DB (2019年 1月始まり)
1,080円
7位：cheero CLIP 万能クリップ （全色セット）
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cheero CLIP 万能クリップ （全色セット）
1,480円
6位：BONTIME クリーニングクロス マイクロファイバー
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BONTIME クリーニングクロス マイクロファイバー20cm×18cm (8枚セット/個別包装)
899円
5位：EAYHM トラベルポーチ
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EAYHM トラベルポーチ 旅行 充電器 ケース 小物入れ 収納ポーチ メンズ 生活防水 旅行便利グッズ ブラック
1,156円
4位：COOWOO フットレスト
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COOWOO フットレスト 足置き 足らくらく 飛行機 機内リラックスグース 海外旅行 トラベル オフィス 車用 新幹線 夜行バス デスク チェーア 収納パック付き 折りたたみ式 【改良版】（黒）
1,168円
3位：Duomishu ブックスタンド
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Duomishu 本立て ブックスタンド 伸縮型 金属製 卓上収納 雑誌/新聞/書類入れ 事務用品 ブラック
1,520円
2位：Philonext 磁気ケーブルクリップ
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Philonext 磁気ケーブルクリップ 新しいスタイル 万能磁気ケーブルホルダー ケーブル固定 便利 (クルミの木)
998円
1位：半永久的に使えるノート A5 スマートノート
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半永久的に使えるノート A5 スマートノート 耐水 濡れた布で消せる Everlast 電子ノート 消せるノート 文房具 おもしろ NEWYES ドット入り罫線 データ管理機能付き エコ 500回繰り返し使える 一年保証付き (A5)
2,299円
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Source: Amazon.co.jp