¤ª¤¦¤Á¤Ç´ÊÃ±¤ËºÆ¸½¤Ç¤¤ë¢ö°ìÇÕ150±ß¡ªµÈÌî²ÈÉ÷¤ÎµíÐ§¥ì¥·¥Ô
µÈÌî²È¤ÎµíÐ§¤È¸À¤¨¤Ð¡¢Ï·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤º¿Íµ¤¤ÎÈþÌ£¤·¤¤Ð§¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢¤³¤ÎµÈÌî²È¤ÎµíÐ§¤ò²È¤Ç´ÊÃ±¤ËºÆ¸½¤Ç¤¤ë¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ç¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¤ªÆù¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¥Ü¥ê¥å¡¼¥àÐ§¤Ï¡¢¤ªµëÎÁÆüÁ°¤äË»¤·¤¤»þ¤Ë¤â¤ª´«¤á¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡ª
¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò»î¤¹¤Î¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö30Ê¬
¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò»î¤¹¤Î¤Ë¤«¤«¤ë¶â³ÛÌó150±ß¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë
µÈÌî²ÈÉ÷¤ÎµíÐ§¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦
ºàÎÁ¡Ê4¿ÍÁ°¡Ë
µíÆù¥Ð¥éÆù¡ÊÊÆ¹ñ»º¡Ë¡¡300g
¶Ì¤Í¤®¡ÊÃæ¡Ë¡¡2¶Ì
¿å¡¡350cc
¤Û¤ó¤À¤·¡¡¾®¤µ¤¸1¤È1¡¿2
¹ÈÀ¸Õª¡¡¤ª¹¥¤ß¤Ç
¢¡¼ò¡¡Âç¤µ¤¸3
¢¡º½Åü¡¡Âç¤µ¤¸3
¢¡Çö¸ý¾ßÌý¡¡Âç¤µ¤¸2¤È1¡¿2
¢¡Ç»¤¤¸ý¤·¤ç¤¦¤æ¡¡Âç¤µ¤¸3
¢¡±ö¡¡¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ß
¢¡À¸Õª¡Ê¥Á¥å¡¼¥Ö¡Ë¡¡1cm
ºî¤êÊý
¡¡¡µíÆù¤Ï°ì¸ýÂç¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¶Ì¤Í¤®¤ÏÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¢¡¡Æé¤Ë¿å¡¢¤Û¤ó¤À¤·¡¢¶Ì¤Í¤®¤òÆþ¤ì¶Ì¤Í¤®¤Ë²Ð¤¬ÄÌ¤ë¤Þ¤Ç¼Ñ¹þ¤à¡£
£¡¡µíÆù¤È¢¡¤ò²Ã¤¨¼ÑÎ©¤Æ¡¢¥¢¥¯¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤¿¤é³¸¤ò¤·¤Æ7Ê¬¼Ñ¹þ¤à¡£
¤¡¡Ç®¡¹¤Î¤´ÈÓ¤Î¾å¤Ë½Á¤´¤È³Ý¤±¹ÈÀ¸Õª¤òÅº¤¨¤ë¡£
µíÐ§¤Ë¤ª´«¤á¤ÎÀäÉÊ½ÁÊª¡ÖÆÚ¤â¤ä¤·¥¹¡¼¥×¡×
½ÁÊª¤Ë¤ª´«¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¤³¤Á¤é¤Î¡ÖÆÚ¤â¤ä¤·¥¹¡¼¥×¡×¡£
¤â¤ä¤·£±ÂÞ¤ò¤Þ¤ë¤Þ¤ë»È¤¤¡¢¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¥³¥¯»ÝÃæ²ÚÉ÷¥¹¡¼¥×¤ÏµíÐ§¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ç¤¹¡£
ºàÎÁ
¤â¤ä¤·¡¡°ìÂÞ
ÆÚ¾®´Ö¡¡100g
¥´¥ÞÌý¡¡¾®¤µ¤¸1
³ïÀá¡¡Å¬ÎÌ
¢¡¿å¡¡600cc
¢¡Ãæ²Ú¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¡¡¾®¤µ¤¸1
¢¡À¸Õª¡Ê¥Á¥å¡¼¥Ö¡Ë¡¡1cm
¢¡¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡Ê¥Á¥å¡¼¥Ö¡Ë¡¡1cm
¢¡¾ßÌý¡¡Âç¤µ¤¸1
Ì£Á¹¡¡Âç¤µ¤¸2
¥é¡¼Ìý¡¡Å¬ÎÌ
ºî¤êÊý
¡¡¡Æé¤Ë¤´¤ÞÌý¤òÇ®¤·ÆÚ¾®´Ö¤È³ïÀá¤òßÖ¤á¤ë¡£
¢¡¡¤â¤ä¤·¤ò²Ã¤¨¤Æ¹¹¤ËßÖ¤á¢¡¤òÆþ¤ì5Ê¬¼Ñ¹þ¤à¡£
£¡¡Ì£Á¹¤òÍÏ¤Æþ¤ì¥é¡¼Ìý¤ò¤¿¤é¤¹¡£
µíÐ§¤Ë¤ª´«¤á¤ÎÀäÉÊÉûºÚ¡Ö¥Á¥ç¥ì¥®¥µ¥é¥À¡×
¤µ¤Ã¤Ñ¤êÈ¤µÙ¤á¤Ë¤Ï¡¢¥Á¥ç¥ì¥®¥µ¥é¥À¤¬¤ª´«¤á¤Ç¤¹¡£´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥´¥ÞÉ÷Ì£¤Î¥µ¥é¥À¤Ï¡¢º®¤¼¤ë¤À¤±¤Î´ÊÃ±¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¹¤°½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
ºàÎÁ
¥ì¥¿¥¹¡¡4Ëç
¸Õ±»¡¡1¡¿2ËÜ
¿Í»²¡¡2cm
¢¡¤´¤ÞÌý¡¡Âç¤µ¤¸1
¢¡¾ßÌý¡¡¾®¤µ¤¸1
¢¡º½Åü¡¡¾®¤µ¤¸1
¢¡¥À¥·¥À¡Ê¤Þ¤¿¤Ï·Ü¥¬¥é¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¡Ë¡¡¾®¤µ¤¸1¡¿2
¢¡¸ÕËã¡¡Å¬ÎÌ
¢¡¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡Ê¥Á¥å¡¼¥Ö¡Ë¡¡1cm
ºî¤êÊý
¡¡¡¥ì¥¿¥¹¤Ï°ì¸ýÂç¤Ë¤Á¤®¤ë¡¢¥¥å¥¦¥ê¤Ï¼Ð¤áÇöÀÚ¤ê¡¢¿Í»²¤ÏÀéÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¢¡¡¥Ü¥¦¥ë¤Ë¢¡¤òÆþ¤ì¤è¤¯º®¤¼¤ë¡£
£¡¡Á´¤Æ¤ÎÌîºÚ¤ò¥Ü¥¦¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢Âç¤¤Ê¥¹¥×¡¼¥ó¤ò2ËÜ»È¤Ã¤Æ²¼¤ÎÊý¤«¤é¶õµ¤¤ò´Þ¤Þ¤»¤ë¤è¤¦¤Ëº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¸¥Î©¤ÇËþÂÅÙ¤âUP¡ª
Ð§Êª¤Ï°ìÉÊ¤Ç¿©»ö¤òÊä¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢Ë»¤·¤¤»þ¤Î¤´ÈÓ¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¤»¤Ã¤«¤¯²È¤ÇÄº¤¯¤Ê¤éÐ§¤ò¼Ñ¹þ¤ó¤Ç¤ë´Ö¤Ë¡¢¤µ¤µ¤Ã¤È´ÊÃ±¤ÊÉûºÚ¤â½àÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢¤´¾Ò²ð¤·¤¿¸¥Î©¤Ï¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¯·ò¹¯¤Ë¤â¤ªºâÉÛ¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤¤ªÎÁÍý¤Ð¤«¤ê¡£
µÈÌî²ÈÉ÷¤ÎµíÐ§¡£¤¼¤Òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¡Ö¡ôÐ§¥ì¥·¥Ô¡×¤Îµ»ö¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤ë