エディ・レッドメイン主演の映画『ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅』に闇の魔法使いグリンデルバルド役で出演したジョニー・デップ。最新作『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』でも続投が発表され、アンバー・ハードとの離婚裁判でDV疑惑が浮上したジョニーは、「作品にふさわしくない」と批判する声が上がっていた。

これに対して、原作者のJ.K.ローリングが次の声明を発表。「彼がグリンデルバルド役に決まったとき、私はぴったりだと思いました。でも最初の作品にカメオ出演しているときに彼に関する報道が流れ、私もこのシリーズに関わっている人もとても心配しました」と離婚騒動の影響も考えていたことを明かした。

だが、ジョニーとアンバーが離婚に同意し共同声明を発表した後、キャスティングは変えないことを決めたそう。「ふたりはプライバシーを守るための同意に至り、それぞれ自分の生活を送りたいという希望を語っています。それは尊重されるべきです」「この状況を理解した上で私も映画制作者たちも、もともとのキャスティングを変えないことに満足しているだけでなく、この映画でデップが大きな役を演じてくれることを喜んでいます」と説明している。

I'm saying what I can about the Grindelwald casting issue here:https://t.co/NDMjy542Yv