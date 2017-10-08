韓国代表、ロシア相手に「2分でオウンゴール2発」…動画で見る
すでにワールドカップ出場を決めている韓国代表。モスクワのVEBアレナで、開催国ロシアとの親善試合を行った。
だが、2つのオウンゴールもあり、4失点。終了間際に2点を返すも、4-2で敗れる結果となった。
オウンゴールシーンを見てみる。
▼55分 キム・チュヨン（韓国OG）2-0
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Контрольный матч. #РоссияЮжнаяКорея #RUSKOR 2:0 55' Ким Ю Ен (автогол) pic.twitter.com/6Joq4WsnE4
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▼57分 キム・チュヨン（韓国OG）3-0
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Контрольный матч. #РоссияЮжнаяКорея #RUSKOR 3:0 57' Ким Ю Ен (автогол) pic.twitter.com/sTlGw63cpP
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中国の河北華夏幸福に所属する29歳のDFキム・チュヨンが2分間で2つのオウンゴール…。
3-4-3システムを試した韓国は序盤に主導権を握るシーンもあったというが、結果的には完敗となった。
シン・テヨン監督は「守備面を強化するために取り組む」などと述べていたという。この後、韓国はスイスでモロッコ代表と親善試合を行う。
ロシア対韓国の親善試合。オウンゴール以外の4つのゴールシーンも見てみる。
▼44分 フョードル・スモロフ（ロシア）1-0
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Контрольный матч. #РоссияЮжнаяКорея #RUSKOR 1:0 44' Фёдор Смолов @smolovfedor_90 pic.twitter.com/zy49Oq5CnB
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▼83分 アレクセイ・ミランチュク（ロシア）4-0
GIF-Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @TeamRussia Контрольный матч. #РоссияЮжнаяКорея #RUSKOR 4:0 83' Алексей Миранчук pic.twitter.com/TCdJsrDkdb
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▼87分 クォン・キョンウォン （韓国）4-1
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Контрольный матч. #РоссияЮжнаяКорея #RUSKOR 4:1 87' Квон Кьюн Вон pic.twitter.com/EvHkPYz8ir
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▼93分 チ・ドンウォン（韓国）4-2
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