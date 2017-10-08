韓国代表、ロシア相手に「2分でオウンゴール2発」…動画で見る

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すでにワールドカップ出場を決めている韓国代表。モスクワのVEBアレナで、開催国ロシアとの親善試合を行った。

だが、2つのオウンゴールもあり、4失点。終了間際に2点を返すも、4-2で敗れる結果となった。

オウンゴールシーンを見てみる。

▼55分　キム・チュヨン（韓国OG）2-0

▼57分　キム・チュヨン（韓国OG）3-0

中国の河北華夏幸福に所属する29歳のDFキム・チュヨンが2分間で2つのオウンゴール…。

3-4-3システムを試した韓国は序盤に主導権を握るシーンもあったというが、結果的には完敗となった。

シン・テヨン監督は「守備面を強化するために取り組む」などと述べていたという。この後、韓国はスイスでモロッコ代表と親善試合を行う。

【次ページ】その他の4つのゴールシーンも全部見る

ロシア対韓国の親善試合。オウンゴール以外の4つのゴールシーンも見てみる。

▼44分　フョードル・スモロフ（ロシア）1-0

▼83分　アレクセイ・ミランチュク（ロシア）4-0

▼87分　クォン・キョンウォン （韓国）4-1

▼93分　チ・ドンウォン（韓国）4-2