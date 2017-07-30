英国サッカー誌が2017年度版ベストプレーヤー100人を発表…栄えある1位は？
イギリスのサッカー雑誌『FourFourTwo』が、2017年度版のベストプレーヤー100人を発表した。このランキングは、クラブチームと代表チームでの成績や選手個人の影響力などを加味して決定される。
1位は元アルゼンチン代表のディエゴ・マラドーナ氏。同メディアは「例外的な才能の持ち主」という見出しで称賛した。現役選手ではバルセロナのアルゼンチン代表FWリオネル・メッシが2位、レアル・マドリードのポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドが5位とトップ10入りを果たしている。
2017年度のベストプレーヤー100人のランキングは以下の通り。
1 ディエゴ・マラドーナ
2 リオネル・メッシ
3 ペレ
4 ヨハン・クライフ
5 クリスティアーノ・ロナウド
6 アルフレッド・ディ・ステファノ
7 フランツ・ベッケンバウアー
8 ジネディーヌ・ジダン
9 フェレンツ・プスカシュ
10 ロナウド
11 ガリンシャ
12 ミシェル・プラティニ
13 マルコ・ファン・バステン
14 ジョージ・ベスト
15 フランコ・バレージ
16 ジーコ
17 ゲルト・ミュラー
18 ジュゼッペ・メアッツァ
19 ボビー・チャールトン
20 パオロ・マルディーニ
21 ロマーリオ
22 レフ・ヤシン
23 エウセビオ
24 ロナウジーニョ
25 カルロス・アルベルト
26 ヴァレンティーノ・マッツォーラ
27 ボビー・ムーア
28 ソクラテス
29 レイモン・コパ
30 ローター・マテウス
31 ホセ・マヌエル・モレノ
32 パオロ・ロッシ
33 ギュンター・ネッツァー
34 スタンリー・マシューズ
35 ルイス・スアレス
36 フランシスコ・ヘント
37 ルート・フリット
38 ジャンニ・リベラ
39 ヒデクチ・ナーンドル
40 ケニー・ダルグリッシュ
41 ジャンルイジ・ブッフォン
42 マティアス・シンデラー
43 フリッツ・ヴァルター
44 ジジ
45 オレグ・ブロヒン
46 フアン・アルベルト・スキアフィーノ
47 ロベルト・リベリーノ
48 ミカエル・ラウドルップ
49 ニウトン・サントス
50 シャビ
51 ジャイルジーニョ
52 ロベルト・バッジョ
53 ガエターノ・シレア
54 グンナー・ノルダール
55 ディノ・ゾフ
56 ダニエル・パサレラ
57 カール・ハインツ・ルンメニゲ
58 アドルフォ・ペデルネラ
59 アンドレス・イニエスタ
60 ケビン・キーガン
61 ピーター・シュマイケル
62 ディキシー・ディーン
63 ゴードン・バンクス
64 ヨハン・ニースケンス
65 ジミー・ジョンストーン
66 テオフィロ・クビジャス
67 アルベルト・フローリアーン
68 サンドロ・マッツォーラ
69 デニス・ベルカンプ
70 パウル・ブライトナー
71 ジョン・チャールズ
72 ホセ・アンドラーデ
73 オマール・シボリ
74 ヨゼフ・マソプスト
75 カフー
76 デニス・ロー
77 フランク・ライカールト
78 ジュスト・フォンテーヌ
79 ルイジ・リーヴァ
80 ティエリ・アンリ
81 ドラガン・ジャイッチ
82 ウーゴ・サンチェス
83 ライアン・ギグス
84 ジャチント・ファッケッティ
85 ウーヴェ・ゼーラー
86 ガブリエル・バティストゥータ
87 ハビエル・サネッティ
88 アラン・シモンセン
89 フリスト・ストイチコフ
90 ロベルト・カルロス
91 ゼップ・マイヤー
92 シャーンドル・コチシュ
93 フィリップ・ラーム
94 ズラタン・イブラヒモヴィッチ
95 ジャウマ・サントス
96 オブドゥリオ・バレラ
97 ネイマール
98 マリオ・ケンペス
99 マリオ・コルナ
100 ゲオルゲ・ハジ
1位は元アルゼンチン代表のディエゴ・マラドーナ氏。同メディアは「例外的な才能の持ち主」という見出しで称賛した。現役選手ではバルセロナのアルゼンチン代表FWリオネル・メッシが2位、レアル・マドリードのポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドが5位とトップ10入りを果たしている。
2017年度のベストプレーヤー100人のランキングは以下の通り。
1 ディエゴ・マラドーナ
2 リオネル・メッシ
3 ペレ
4 ヨハン・クライフ
5 クリスティアーノ・ロナウド
6 アルフレッド・ディ・ステファノ
7 フランツ・ベッケンバウアー
8 ジネディーヌ・ジダン
9 フェレンツ・プスカシュ
10 ロナウド
11 ガリンシャ
12 ミシェル・プラティニ
13 マルコ・ファン・バステン
14 ジョージ・ベスト
15 フランコ・バレージ
16 ジーコ
17 ゲルト・ミュラー
18 ジュゼッペ・メアッツァ
19 ボビー・チャールトン
20 パオロ・マルディーニ
21 ロマーリオ
22 レフ・ヤシン
23 エウセビオ
24 ロナウジーニョ
25 カルロス・アルベルト
26 ヴァレンティーノ・マッツォーラ
27 ボビー・ムーア
28 ソクラテス
29 レイモン・コパ
30 ローター・マテウス
31 ホセ・マヌエル・モレノ
32 パオロ・ロッシ
33 ギュンター・ネッツァー
34 スタンリー・マシューズ
35 ルイス・スアレス
36 フランシスコ・ヘント
37 ルート・フリット
38 ジャンニ・リベラ
39 ヒデクチ・ナーンドル
40 ケニー・ダルグリッシュ
41 ジャンルイジ・ブッフォン
42 マティアス・シンデラー
43 フリッツ・ヴァルター
44 ジジ
45 オレグ・ブロヒン
46 フアン・アルベルト・スキアフィーノ
47 ロベルト・リベリーノ
48 ミカエル・ラウドルップ
49 ニウトン・サントス
50 シャビ
51 ジャイルジーニョ
52 ロベルト・バッジョ
53 ガエターノ・シレア
54 グンナー・ノルダール
55 ディノ・ゾフ
56 ダニエル・パサレラ
57 カール・ハインツ・ルンメニゲ
58 アドルフォ・ペデルネラ
59 アンドレス・イニエスタ
60 ケビン・キーガン
61 ピーター・シュマイケル
62 ディキシー・ディーン
63 ゴードン・バンクス
64 ヨハン・ニースケンス
65 ジミー・ジョンストーン
66 テオフィロ・クビジャス
67 アルベルト・フローリアーン
68 サンドロ・マッツォーラ
69 デニス・ベルカンプ
70 パウル・ブライトナー
71 ジョン・チャールズ
72 ホセ・アンドラーデ
73 オマール・シボリ
74 ヨゼフ・マソプスト
75 カフー
76 デニス・ロー
77 フランク・ライカールト
78 ジュスト・フォンテーヌ
79 ルイジ・リーヴァ
80 ティエリ・アンリ
81 ドラガン・ジャイッチ
82 ウーゴ・サンチェス
83 ライアン・ギグス
84 ジャチント・ファッケッティ
85 ウーヴェ・ゼーラー
86 ガブリエル・バティストゥータ
87 ハビエル・サネッティ
88 アラン・シモンセン
89 フリスト・ストイチコフ
90 ロベルト・カルロス
91 ゼップ・マイヤー
92 シャーンドル・コチシュ
93 フィリップ・ラーム
94 ズラタン・イブラヒモヴィッチ
95 ジャウマ・サントス
96 オブドゥリオ・バレラ
97 ネイマール
98 マリオ・ケンペス
99 マリオ・コルナ
100 ゲオルゲ・ハジ