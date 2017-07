01.

物理的な距離が影響しない

02.

「数」より「質」の

人間関係を味わえる

03.

会うだけで、一瞬のうちに

距離も時間も飛び越える

04.

お互いの恋人を紹介しあえる

05.

「いいね!」で終わらない

コミュニケーション

06.

自分にとって大切な存在か

時間と距離がそれをはかれる

07.

一度は途切れた関係も

修復が可能

08.

仲間の「門出」に集まれる

