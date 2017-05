一日中ネコを抱いて「あやす」だけでお給料がもらえるという、ネコ好きにとっては天国のような求人を アイルランド の動物病院が行っています。Quit your job and get paid to cuddle cats all dayこのネコ好きに振り切った担当者を募集しているのは、ダブリンで開業しているネコ専門の動物病院、その名も「Just Cats」です。「うちはネコだけ、犬は扱いません」というポリシーを明言しているこのクリニックでは、ネコの気持ちになって文字どおりネコに「寄り添える」担当者を求めている模様。求人ページには、必要とされる要件がリストアップされていました。Careers | JustCats.ieこの仕事に際し、求められている要件は次のとおりです。・ネコに夢中で、ネコのことを愛している人・ネコ特有のよそよそしい態度「キャティテュード」が自分に合っていると感じる人・寝る時にネコの数を数えたことがある人・近所のノラネコに食べ物をあげている人・ネコをナデナデすると気持ちが温かくホワッとなる人また、この仕事に応募する人は、長時間にわたってネコをあやしてナデナデできる能力を持っていることが求められると同時に、話し方が柔らかく、患者としてケアされているネコの感情を落ち着かせるために「ネコささやき(cat whispering)」ができることが必須であるとも記載されています。さらに、複数の種類があるネコの「喉鳴らし」を聞き分けて、同じように聞こえる「ゴロゴロ」からネコの気持ちを理解することができれば、間違いなくこの仕事にありつけるとも。ただし、応募するにあたってはアイルランド獣医評議会による認定を受けていることが必須である、とも書かれている点には残念ながら注意が必要です。