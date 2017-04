映画『KING OF PRISM -PRIDE the HERO-』の予告編が公開された。『KING OF PRISM -PRIDE the HERO-』は、テレビアニメ『プリティーリズム・レインボーライブ』のスピンオフ作品として昨年に公開された映画『KING OF PRISM by PrettyRhythm』の新作。4年に1度開催される『プリズムキングカップ』の出場を目指すプリズムスタァ候補生たちや、彼らが通う養成学校エーデルローズ解散の危機、Over The Rainbowを無期限活動休止し、それぞれの場所で自身と向き合うメンバーたちの姿を描く。前作は各地で応援上映が行なわれるなど大きな盛り上がりを見せ、興行収入8億円を達成した。予告編ではエーデルローズ新入生たちが歌唱する楽曲“Vivi℃ Heart Session!”を使用。「プリズムショー」の様子を垣間見ることができるほか、「新たな歴史を目撃してほしい」というコピーも確認できる。なお劇中でタイガが使用する「タイガのワッショイ修羅場うちわ」は商品化され、4月25日から劇場で先行販売される。税抜価格は600円。