»°¥ÄÌðÍºÆó¡¢12Ç¯´ÖÆ±À³¤·¤Æ¤¤¤¿Èà¤ÎÂ¸ºß¤ò¹ðÇò
À¼Í¥¤Î»°¥ÄÌðÍºÆó¤¬¡¢2·î23ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óDX¡Ù¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¢Ëè½µÌÚÍË22:00¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£20Âå¤Îº¢¤ËÆ±À³¤·¤Æ¤¤¤¿Èà¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤¹¡£
Âç¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¿¥Ã¥Á¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÍÍ¡¹¤ÊºîÉÊ¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿»°¥ÄÌð¡£¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¡È¥ª¥Í¥¨µ¿ÏÇ¡É¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÀèÆü¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¡£¤½¤³¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¡ÖÆÈÀê¹ðÇò¡ª¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¡ª¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢20Âå¤Îº¢¤ËÆ±À³¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤Î¤³¤È¤ò¹ðÇò¤¹¤ë¡£12Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦»°¥ÄÌð¤Ï¡ÖÀ¼Í¥¤ò»Ï¤á¤¿º¢¡¢20ºÐ¤«¤é½»¤ß¤À¤·¤Æ¡Ä¡ÄÍ·¤Ð¤Ê¤¤¿Í¤ÇËèÆü¤´ÈÓ¤òºî¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¡¢ÀöÂõ¤ò¤·¤Æ¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤Þ¤Ç¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤È¸¥¿ÈÅª¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÈà¤«¤é¹¬¤»¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥²¥¹¥È¤¬ËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÈÖÁÈ¤¬³ð¤¨¤ë¡ÖDXµ§´ê¡ª»ä¤Ïº£¥¬¥Á¤Ç¥³¥ì¤¬¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢ÈøÌÚ¥Þ¥Þ¤³¤ÈÈøÌÚÄ¾¼ù¤¬¡ÖÁ´¿È¶âÇó¥Ñ¥Ã¥¯¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È´ê¤¤¤òÌÀ¤«¤¹¡£°ÊÁ°¤ËÈÖÁÈ¤Ç¶âÇó¥Ñ¥Ã¥¯¤ò¤ä¤ê¡¢´é¤ÎÈ©¤¬¥×¥ë¥×¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÈøÌÚ¥Þ¥Þ¤Ï¡¢Á´¿È¤Î¶âÇó¥Ñ¥Ã¥¯¥¨¥¹¥Æ¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¡Ö¤º¤Ã¤È¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¡£¥É¥¥É¥¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¡×¤ÈÂç¶½Ê³¤·¤Æ¥¨¥¹¥Æ¤ò¼õ¤±¤ëÈøÌÚ¥Þ¥Þ¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â³Û¤Ç60Ê¬¤Ç32Ëü4Àé±ß¡£ÈÖÁÈ¤¬»ÙÊ§¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿ÉÍÅÄ²í¸ù¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Ë¤·¤Æ¤ä¡Á¡×¤ÈÊ¸¶ç¤ò¸À¤¦¤¬¡¢ÈøÌÚ¥Þ¥Þ¤Ï¡Ö¤ªÈ©¤Ë¿åÅ©¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢Ç¨¤ì¤Ê¤¤¤Î¡£¿å¤ò¤Ï¤¸¤¤¤Á¤ã¤¦¤Î¡£¥â¥Á¥â¥Á¡¢¥×¥ë¥×¥ë¤Î°¦¤µ¤ìÈ©¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´¶³Ð¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¾¡Â¼À¯¿®¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¥ï¥´¥ó¡¢¿¹»°Ãæ¡¢¤¤¤È¤¦¤¢¤µ¤³¡¢¹â¶¶¿¿Ëã¡¢¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÃÓºê¡¢¿·°æÈþ±©¡¢ÇÏ¾ì¤Õ¤ß¤«¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¡£
Âç¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¿¥Ã¥Á¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÍÍ¡¹¤ÊºîÉÊ¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿»°¥ÄÌð¡£¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¡È¥ª¥Í¥¨µ¿ÏÇ¡É¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÀèÆü¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¡£¤½¤³¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¡ÖÆÈÀê¹ðÇò¡ª¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¡ª¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢20Âå¤Îº¢¤ËÆ±À³¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤Î¤³¤È¤ò¹ðÇò¤¹¤ë¡£12Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦»°¥ÄÌð¤Ï¡ÖÀ¼Í¥¤ò»Ï¤á¤¿º¢¡¢20ºÐ¤«¤é½»¤ß¤À¤·¤Æ¡Ä¡ÄÍ·¤Ð¤Ê¤¤¿Í¤ÇËèÆü¤´ÈÓ¤òºî¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¡¢ÀöÂõ¤ò¤·¤Æ¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤Þ¤Ç¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤È¸¥¿ÈÅª¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÈà¤«¤é¹¬¤»¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥²¥¹¥È¤¬ËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÈÖÁÈ¤¬³ð¤¨¤ë¡ÖDXµ§´ê¡ª»ä¤Ïº£¥¬¥Á¤Ç¥³¥ì¤¬¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢ÈøÌÚ¥Þ¥Þ¤³¤ÈÈøÌÚÄ¾¼ù¤¬¡ÖÁ´¿È¶âÇó¥Ñ¥Ã¥¯¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È´ê¤¤¤òÌÀ¤«¤¹¡£°ÊÁ°¤ËÈÖÁÈ¤Ç¶âÇó¥Ñ¥Ã¥¯¤ò¤ä¤ê¡¢´é¤ÎÈ©¤¬¥×¥ë¥×¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÈøÌÚ¥Þ¥Þ¤Ï¡¢Á´¿È¤Î¶âÇó¥Ñ¥Ã¥¯¥¨¥¹¥Æ¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¡Ö¤º¤Ã¤È¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¡£¥É¥¥É¥¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¡×¤ÈÂç¶½Ê³¤·¤Æ¥¨¥¹¥Æ¤ò¼õ¤±¤ëÈøÌÚ¥Þ¥Þ¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â³Û¤Ç60Ê¬¤Ç32Ëü4Àé±ß¡£ÈÖÁÈ¤¬»ÙÊ§¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿ÉÍÅÄ²í¸ù¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Ë¤·¤Æ¤ä¡Á¡×¤ÈÊ¸¶ç¤ò¸À¤¦¤¬¡¢ÈøÌÚ¥Þ¥Þ¤Ï¡Ö¤ªÈ©¤Ë¿åÅ©¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢Ç¨¤ì¤Ê¤¤¤Î¡£¿å¤ò¤Ï¤¸¤¤¤Á¤ã¤¦¤Î¡£¥â¥Á¥â¥Á¡¢¥×¥ë¥×¥ë¤Î°¦¤µ¤ìÈ©¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´¶³Ð¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¾¡Â¼À¯¿®¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¥ï¥´¥ó¡¢¿¹»°Ãæ¡¢¤¤¤È¤¦¤¢¤µ¤³¡¢¹â¶¶¿¿Ëã¡¢¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÃÓºê¡¢¿·°æÈþ±©¡¢ÇÏ¾ì¤Õ¤ß¤«¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¡£