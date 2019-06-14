大谷翔平のサイクルヒット
『大谷翔平のサイクルヒット』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2020年6月13日
2019年6月20日
2019年6月17日
2019年6月16日
2019年6月15日
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インディアンスのバウアーズがサイクル安打達成 大谷翔平に続き2日連続
「8番・DH」で登場し、前日の大谷翔平に続くサイクル安打を達成
スポーツ報知
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日本ハム・栗山英樹監督、大谷翔平サイクル達成に「褒めはしない」
日本ハムの栗山英樹監督は14日、「久々にホッとするというか」と大谷を祝福
スポーツ報知
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大谷翔平＆久保建英 令和のスター2人を育てた「天才教育の秘訣」
ともに父親が対話などを重視し、大谷の父親は息子と交換日記をしていたそう
スポニチアネックス
2019年6月14日
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大谷翔平は「ホームランを狙っていた」同僚フレッチャーが証言
フルカウント
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大谷翔平の記録、120年で2人だけ サイクル安打と2勝以上の選手
1900年以降、MLBでサイクル安打と2勝以上を記録した選手は、大谷が2人目
デイリースポーツ
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大谷翔平がサイクル安打で米記者が続々速報 「球界最高の快挙の1つ」
米記者らは続々と速報し、ある人物は「＃ショータイムは本物だ」とツイート
フルカウント
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大谷翔平がサイクル安打を達成「漫画の世界を超えた」と称賛の声
大谷翔平は集中力を切らすことなく、日本人選手初となるサイクル安打を達成
スポニチアネックス
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大谷翔平がMLB日本人初のサイクル安打 敵地ファンが総立ちで祝福
メジャー史上初となる、日本人選手によるサイクル安打を達成した
デイリースポーツ