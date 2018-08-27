24時間テレビ2018
『24時間テレビ2018』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2018年12月12日
2018年10月16日
2018年9月14日
2018年9月3日
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みやぞんが走る意味はどこに？24時間テレビにあった「違和感」
意味もなく無理やりトライアスロンをやらせたにすぎないと放送作家
デイリー新潮
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みやぞん、24時間テレビのゴール直前に謎の逆走 日テレは詳細答えず
「武道館とは逆の方向に走って行った」と「ラストスパート」を目撃した男性
NEWSポストセブン
2018年9月1日
2018年8月28日
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読売テレビ伝川幹社長 24時間テレビを「作りが定着した感じ」と評価
24時間テレビを「総力を挙げて作り、視聴率もそこそこ良かった」と評価
東スポWEB
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YOSHIKIが24時間テレビに無償出演 海外での生活が深く影響か
こうした行動の背景には、海外での生活が深く影響しているのではと関係者
女性自身
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みやぞん 24時間TVトライアスロンのギャラは「1100万円」か
週刊文春で、みやぞんのギャラが2000万円だと報じられたという
NEWSポストセブン
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みやぞんの24時間マラソン 批判回避のため日テレ内で「通達」か
日テレは記録的な酷暑で視聴者から批判が相次ぐと予想し、事前にリスク回避
東スポWEB
2018年8月27日
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トライアスロンのギャラはマラソンの倍額か みやぞんに心配の声も
番組関係者によると、ギャラは過去のマラソンの倍額となる2000万円だという
週刊女性PRIME
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みやぞん、余計に1周走らされていた 「中継が混乱」と説明も
バイクでゴールしたにもかかわらず、400メートルを余計に1周走らされた
J-CASTニュース
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ポケットビスケッツが24時間テレビで18年ぶりに復活 ファン世代が歓喜
ポケビメンバー3人は懐かしいスタイリングで、大ヒット曲を披露
Pouch
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ポケットビスケッツのCDが注文殺到 24時間TVで18年ぶり復活
27日、アルバムに注文が殺到していることが分かった
日刊スポーツ
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山本彩がみやぞんに披露「ひといきつきながら」がランキング1位に
「24時間テレビ」のトライアスロンでゴールしたみやぞんのために
デイリースポーツ
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「24時間テレビ」で放送事故か 羽鳥慎一のコメントに称賛相次ぐ
登山に挑戦する少女を中継中、母親の話を遮るように画面が切り替わった
J-CASTニュース
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水卜麻美アナが念願のSSサイズのシャツ着用も 画面を見て脱ぎ捨てる
26日の朝から昼だけ、念願の「SSサイズ」のTシャツを着ていたことを告白
デイリースポーツ
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24時間テレビの全枠平均視聴率は15.2％ 後半の最終パートは27.6％
みやぞんがマラソンのゴールを果たした最終パートは27.6％
オリコンニュース
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トライアスロン完遂のみやぞん トレーナーの言葉でゴール直前に涙
ゴール直前にトレーナーが「行きな、1人で」と言っていなくなったという
日刊スポーツ
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みやぞん母の口癖「プラッチコウ」どんなときでもプラス思考に
「プラッチコウ！」が口癖の母からプラス思考で生きることを教えられてきた
スポニチアネックス