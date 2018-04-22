福田淳一
福田淳一とは、日本の財務官僚。東京大学法学部卒業、岡山県出身。
2020年7月13日
2018年8月28日
2018年5月12日
2018年4月27日
2018年4月26日
2018年4月25日
2018年4月24日
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テレ朝がセクハラ報道避けた理由「意図があると思われかねない」
当初、女性社員は報道すべきと主張していたが、上司が放送を見送ったという
デイリースポーツ
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テレビ朝日社長が記者のセクハラ問題に言及 自社の対応に「残念で遺憾」
テレビ朝日社長は24日の会見で「社として適切な対応ができなかった」と発言
スポニチアネックス
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福田次官のセクハラを告発「女性記者」が漏らしていた苦悩
女性記者は知人に、状況を知って欲しくて告発をしたとのメールを送ったそう
デイリー新潮
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福田事務次官からセクハラ被害報道の女性記者 約1年間会食控えていた
女性記者はセクハラ回避のため福田淳一氏との会食を約1年間控えていたそう
デイリースポーツ
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セクハラ騒動で辞任を発表した福田淳一財務次官 政府が閣議で承認
財務省の事務次官が任期途中で辞任するのは、1998年以来となる
ライブドアニュース速報