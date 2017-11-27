HIROは、日本のお笑い芸人。お笑いトリオ・安田大サーカスのボケ担当。1977年4月20日生まれ、和歌山県出身。
100kg減に成功するも心配され、現在は120kg前後をキープしているそう
週刊女性PRIME
30歳の誕生日のときに途中から記憶がなくなるほどお酒を飲んだという
日刊ゲンダイDIGITAL
「日本で俺より脂肪を捨てた男いんの？」とまで豪語したガリガリガリクソン
日刊スポーツ
団長安田からもらったズボンと木下隆行からもらったコートを着用した格好
デイリースポーツ
9日のブログで「脳外科の通院を卒業に成った」と報告した
トリオでの仕事がほとんどなく、もはや空中分解寸前だと激白した団長安田
マイナビニュース
「めっちゃHIROの悪口を言ってる」と言い、呼び捨てにしていることも暴露
ABEMA TIMES
「1年前倒れたときはクスリ20種類飲んでたなぁ」と振り返ったHIRO
アメーバニュース
「私は東京で太る、和歌山で痩せるの繰り返し」と報告
搬送先で、医師から「生きる確率は20％」と宣告されていたことを告白
出演した映画用のもので、肩から胸のあたりまで「刺青」が入った姿を公開
ナリナリドットコム
年齢は40歳だが、血液年齢は27歳になっていると告白
団長安田が入院を電話で報告すると「いまパチンコ出てる」と言われたという
「1週間前に便秘で気張ってから：：ケツがメチャメチャ痛くて」とHIRO
135キロから93キロまでダイエットした姿を、テレビで初めて公開する
スポニチアネックス
玉ねぎサラダ、豆腐ハンバーグ、がんもどき、高野豆腐の煮物、白和えなど
ダイエットや食事療法に取り組み、このほど医師から復帰の許可が出たという
徹底したウオーキングと食事制限で135キロから95.6キロになったHIRO
J-CASTニュース