日本シリーズ2017
『日本シリーズ2017』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2017年11月11日
2017年11月7日
2017年11月6日
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明暗を分けたソフトバンクとDeNAの差 基本プレーの巧拙か
運命の第6戦、勝者と敗者を染め分けたのは基本プレーの巧拙だったという
BASEBALL KING
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工藤公康監督らの胴上げに「違和感」選手の多くがカメラを意識？
工藤公康監督は7度宙に舞ったが、選手の多くがカメラを意識していたという
東スポWEB
2017年11月5日
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ソフトバンクとDeNAの資金以外の格差とは 待遇や環境面に明暗か
快適にプレーできる環境づくりを最優先にしていると両球団を経験した通訳
日刊ゲンダイDIGITAL
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ソフトバンク内川聖一がDeNA投手に脱帽 古巣への気持ちにじませる感謝も
DeNAのピッチャー陣にはやられてばかりだったという印象の方が強いと内川
フルカウント
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野村克也氏がソフトバンク内川聖一を絶賛 「プロ野球始まって以来」
右バッターでこれだけ器用に変化球に対応しているバッターはいないという
Sports Watch
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DeNAラミレス監督は素晴らしい1年と総括 勢いとミス誘発した「若さ」
砂田毅樹は、三本間に立つ走者を確認しながら一塁へ転送し1点差に迫られた
スポニチアネックス
2017年11月4日
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ソフトバンクが2年ぶり日本一 工藤公康監督「苦しかった」
ソフトバンクは川島慶三の適時打でサヨナラ勝ちを収め2年ぶり8度目の日本一
デイリースポーツ
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ソフトバンクが2年ぶり8度目の日本一 延長11回でサヨナラ勝ち
本拠地・ヤフオクドームで、2015年以来2年ぶり8度目の日本一に輝いた
スポニチアネックス
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DeNAが五回に逆転 ロペスの勝ち越しタイムリーなどで逆転に成功
DeNAのロペスが1−1で迎えた5回、二、三塁の場面で勝ち越し適時打を放った
デイリースポーツ
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DeNAのラミレス監督が不気味な予告「驚くことはあるかもしれない」
今後の日本シリーズの采配について「驚くことはあるかもしれない」という
東スポWEB
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ソフトバンク王貞治球団会長が異例の視察 工藤公康監督を激励
日本一に王手をかけながら、敵地でまさかの連敗を喫したチームを鼓舞
東スポWEB
2017年11月3日
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ソフトバンクの工藤公康監督「まだまだウチが有利に変わりない」
工藤公康監督は「まだまだウチが有利であることには変わりはない」と語った
フルカウント
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石井一久氏が日本シリーズで意外な先発予想「第7戦に濱口遥大」
第6戦に今永昇太を登板させ、第7戦に濱口遥大と意外な予想をした
Sports Watch