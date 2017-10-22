村田諒太が世界ミドル級王者を奪取
『村田諒太が世界ミドル級王者を奪取』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2017年10月30日
2017年10月26日
2017年10月24日
-
村田諒太vsゴロフキンは実現するのか 大物プロモーターが明かす条件
村田は対戦を熱望しているそうだが、クリアすべき条件があるという
THE ANSWER
-
世界ベルトを奪取した村田諒太 勝機があればゴロフキンと統一戦か
試合後のインタビューで自身より「強い王者」を目指して頑張ると語った村田
日刊ゲンダイDIGITAL
-
武井壮 村田諒太の勝利について「俺はまだ全然、喜べない」
タイトル戦で新王者となったが「俺はまだ全然、喜べない」とコメント
日刊スポーツ
-
村田諒太がWBA世界ミドル級で新王者に 次の相手は25戦全勝の怪物？
次戦、最強の刺客が名乗りをあげるかもしれないと米メディアが特集
THE ANSWER
2017年10月23日
-
村田諒太に海外メディアが厳しい評価「破壊されてしまう可能性がある」
ミドル級には「ムラタより遥かに優れたファイターが存在する」と指摘
THE ANSWER
-
世界王者となった村田諒太 池江璃花子らの五輪経験者から祝福の声
女子競泳の池江璃花子は実際に観戦し「本当におめでとうございます」と祝福
THE ANSWER
-
村田諒太に完敗のエンダム、序盤で戦意喪失「何も残されていなかった」
エンダムは「自分には何も残されていなかった」と序盤での戦意喪失を告白
THE ANSWER
-
村田諒太、勝利後に電通とフジテレビに感謝の言葉 会場では笑いも
アッサン・エンダムとの試合後、詰めかけた観客に向かって感謝を述べた
トピックニュース
-
村田諒太にエンダムの母国である仏メディアも衝撃「単純に強すぎ」
エンダムの母国である仏メディアも「単純に強すぎた」と衝撃とともに報道
THE ANSWER
-
村田諒太の試合後の会見にエンダムが登場 2人の友情に報道陣も拍手
村田の試合後の会見ではエンダムがサプライズで登場し、勝利をたたえた
マイナビニュース
-
村田諒太 ミドル級王者になるも長男から「なんでパパが勝ったのか…」
「なんでパパが勝ったのかさっぱりわからない」と言われたことを告白
デイリースポーツ
-
因縁の勝負を制した村田諒太「完全なるワンサイドの7ラウンド」
疑惑の判定から5カ月で「唯一の敗北の復讐を果たした」と報道
THE ANSWER
-
村田諒太のアッサン・エンダム戦 平均視聴率が20.5％に
同試合の平均視聴率が20.5％を記録したことが23日、分かった
スポーツ報知
-
竹原慎二氏、村田諒太を祝福「ミドル級での日本人初、初防衛成功を期待」
竹原慎二氏は、最重量級ベルトを奪取した村田に祝福のメッセージを贈った
スポーツ報知
2017年10月22日
-
香川照之、TKOで王座獲得の村田諒太に賛辞「日本中が喜んでいる」
22日の試合で、村田は王者アッサン・エンダムに挑み、TKOで王座を獲得
デイリースポーツ
-
TKOで敗れた王者アッサン・エンダム 村田諒太の進化に脱帽
左足首を負傷し、40度の高熱で10日間ダウンしたと調整に失敗したことを告白
東スポWEB
-
八重樫東「もう一度はい上がろう」 再起戦に向け村田諒太の戴冠に触発
元3階級王者の八重樫東は「内容は文句なしじゃないですか」と称賛
デイリースポーツ
-
王座陥落のエンダムは調整失敗だった 再々戦にも意欲を示す
エンダムは合宿地入りした2日後に40度近い熱を出し、10日間も寝込んだそう
デイリースポーツ