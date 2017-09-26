けものフレンズの監督降板騒動
『けものフレンズの監督降板騒動』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2018年9月15日
2017年12月27日
2017年10月10日
-
「けものフレンズ」のたつき監督がTwitterを更新 ファンの間では憶測も
次回のアニメ制作について「何の作品になるかは分かりません」と明言
J-CASTニュース
-
「けものフレンズ」降板騒動のたつき監督 アニメの制作は継続の考え
何の作品になるかは分からないとしつつ、アニメ制作を継続する考えを表明
日刊スポーツ
2017年10月3日
2017年10月1日
2017年9月28日
2017年9月27日
-
「けものフレンズ」の監督降板騒動など 声優の小野早稀が謝罪
27日のニコニコ生放送の特番に出演し、謝罪とも取れる発言をした
日刊スポーツ
-
「けものフレンズ」騒動でトレンド操作？Twitter広報は全否定
Twitter広報は「トレンドに手を加えることはまずありません」と全否定
J-CASTニュース
-
「けものフレンズ」のたつき監督の降板騒動 運営側が見解を発表
監督を擁する制作会社と、作品利用をめぐり意見の相違があったという
オリコンニュース