愛媛県今治市の親子殺傷事件
2017年5月3日、愛媛県今治市の市営住宅で高齢の親子が刃物で切られて92歳の母親が死亡。70歳の息子が重傷を負った事件。
2017年5月15日
2017年5月8日
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今治市で自殺した参考人女性のDNA 別の殺人事件で検出されたものと一致
女性のDNAが別の殺人事件の現場で検出されたものと一致したことが分かった
読売新聞オンライン
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今治市の連続殺害事件 2人目も自殺女性のDNAと一致
警察は事情聴取後に自殺した女性の靴に付着していた血痕のDNAを鑑定
日テレNEWS NNN
2017年5月7日
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今治市の容疑者自殺 ネット上でマスコミの報道や警察の捜査に批判の声
あるTwitterユーザーは、テレビで参考人の自宅を報道していることを指摘
ガジェット通信
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愛媛県今治市の高齢女性殺害 自殺した女性の遺書に「殺していない」
事情聴取後に自殺した女性が「殺していない」と遺書に書いていたと分かった
日テレNEWS NNN
2017年5月6日
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母娘殺傷事件の参考人が自殺 事情聴取の異様さを元刑事が指摘
女性は聴取で、9時間にわたり極度のプレッシャーをかけられたとみられる
東スポWEB
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今治市親子殺傷の参考人が自殺 任意での聴取は警察に拘束力なし
任意での事情聴取は警察に拘束力はなく、今回は聴取後、家族の元に帰った
スポーツ報知