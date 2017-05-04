愛媛県今治市の親子殺傷事件

2017年5月3日、愛媛県今治市の市営住宅で高齢の親子が刃物で切られて92歳の母親が死亡。70歳の息子が重傷を負った事件。

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2017年5月8日

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2017年5月5日

2017年5月4日