東芝の経営危機
2017年2月14日、東芝が米国の原子力発電事業で生じた損失額が7125億円に上る見通しだと発表した。
2019年12月14日
2018年4月21日
2017年11月22日
2017年11月18日
2017年11月17日
2017年11月9日
2017年11月2日
2017年9月25日
2017年9月22日
2017年9月20日
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東芝が半導体子会社を日米韓連合に売却へ WDの反発が強まる可能性も
日米韓連合は、裁判を抱えたままでも売却できる仕組みを東芝へ提案
日テレNEWS NNN
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東芝による半導体事業の売却 迷走させたのはAppleの一言か
買収に名乗りを上げたどのグループにもAppleは資金提供する予定だったそう
まぐまぐニュース
2017年9月19日
2017年9月13日
2017年9月1日
2017年8月31日
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東芝、またも子会社売却先が決まらず 台湾のホンハイとも交渉へ
提携先のWD含む日米連合に売却する方針を決める意向だった東芝
日テレNEWS NNN
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東芝が「東芝メモリ」の売却先を協議 8月中の決定を見送り
提携先WDが参加する企業連合への売却は、条件面での折り合いがつかなかった
読売新聞オンライン